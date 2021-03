Wie man Controlling in den Griff bekommt – Wirkungsvolle Finanz- und Steuertipps für Chefs

Ines Scholz hilft Unternehmen mit „Wie man Controlling in den Griff bekommt“ dabei, den Überblick im professionellen Alltag nicht zu verlieren.

Unternehmer wird man in den meisten Fällen aus Leidenschaft und weil man an seine Idee glaubt. Steuern, Arbeitgeberpflichten und die Betriebsprüfung durch das Finanzamt sind leider ein Bestandteil des Lebens eines Unternehmers – und bei vielen Unternehmern nicht gerade beliebt. Viele Firmengründer haben weder BWL noch Steuerrecht studiert und haben dementsprechend mit diesen Aspekten ihres Berufslebens Probleme. Die Autorin will mit ihrem Buch jedoch beweisen, dass auch Controlling tatsächlich Spaß machen kann und es gerade auch für kleine und mittelständische Unternehmen der Weg nach vorn ist. Denn Wissen bedeutet Zukunft. Nur wer seine wichtigsten Kennzahlen im Blick hat und sie zu nutzen weiß, wird als Unternehmer in diesen digitalen Zeiten die Nase vorn behalten.

Auf rund 300 Seiten erläutert Ines Scholz in ihrem Buch „Wie man Controlling in den Griff bekommt“, was Chefs wirklich wissen über Arbeitsrecht und Steuern, Buchhaltung und Bilanzen oder zeitgemäße Mitarbeiterführung müssen. Das Buch möchte den Lesern einen Crashkurs mit Praxisbezug ohne Anspruch auf Vollständigkeit bieten. Die Inhalte sind übersichtlich sortiert und helfen den Lesern dabei, schnell einen Überblick zu den wichtigsten Themen und Fragestellungen, die Unternehmern im operativen Tagesgeschäft begegnen, zu erhalten. Praktisches Unternehmerwissen wird hier verständlich erklärt und unabhängig von der Unternehmensgröße auch für KMU greifbar gemacht.

„Wie man Controlling in den Griff bekommt" von Ines Scholz ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-15100-0 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

