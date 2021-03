Die Nachricht vom Nanotier – Kritische Corona-Dichterei

Dietrich Dichtemann dichtet in „Die Nachricht vom Nanotier“ über ein angeblich böses Killervirus, wahre Zusammenhänge und den fehlenden gesundheitlichen Nutzen der Corona-Impfung.

Dieses unterhaltsame Gedicht handelt von der kleinen Corina, die für ein organisiertes Verbrechen missbraucht wird, was der brave Menschenverstand des Großteils der Bevölkerung lange nicht wahrhaben will. Die Geschichte beginnt bei einer gewöhnlichen Wintergrippe und endet mit dumpfen Klapp-Geräuschen, wo gleich mehrere Kerkertüren ins Schloss fallen. Der Autor Dietrich Dichtemann lässt es sich nicht nehmen auf unterhaltsame Weise tief in die komplexe Thematik einzusteigen. Er benennt die ausgekochten Drahtzieher und offenbart ihre finsteren Machenschaften. Dank mutiger Aufklärer und Juristen gelingt es schließlich, das größte Verbrechen der Zeitgeschichte aufzuklären.

Das erste Gedicht in „Die Nachricht vom Nanotier“ von Dietrich Dichtemann lehnt sich gekonnt an den „Struwwelpeter“ von Dr. Heinrich Hoffmann an. Er übernimmt einzelne Versteile und den siebensilbigen Satz aus dem „Daumenlutscher“. Abgesehen von einigen modernen Redewendungen, schreibt der Autor im Stil des 19. Jahrhunderts. Das Büchlein enthält auch Dichtemanns zweites Gedicht „Drachenwahn“. Es ist ein Nachgesang auf das „Abendlied – Der Mond ist aufgegangen“ von Matthias Claudius. Die Melodie komponierte der Hofkapellmeister Johann A. P. Schulz im Jahre 1790, wobei der Stil des eigentlichen Werkes weit in die Zeit der Reformation zurückreicht. Dichtemann übernimmt diesen Stil für sein Thema und schafft es, in nur sieben Strophen ein umfassendes Licht auf das Geschehen zu werfen.

„Die Nachricht vom Nanotier" von Dietrich Dichtemann ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-24150-3 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

