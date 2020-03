Regnauer preisgekrönt beim Golden Cube 2020 – Leserwahl: Haus „Liesl“ auf Siegerpodest

Regnauer Hausbau sicherte sich beim diesjährigen „Golden Cube“ mit seinem jüngsten Musterhaus „Liesl“ Platz zwei in der Kategorie „Customers` Choice“. Vierte Auszeichnung in Folge.

Wenn Leser wählen, wählen sie „Liesl“: Mit seiner heimatverbundenen Gemütlichkeit, gepaart mit zeitgemäßer Umsetzung und moderner Technik, sicherte sich das Regnauer Musterhaus die Gunst von 39.000 zur Abstimmung aufgeforderten Lesern und Usern – und schaffte es in der Kategorie „Customers Choice“ des „Goldenen Cube“ auf Platz zwei. Damit blieb das architektonische und technische Vorzeigeprojekt beim Deutschen Fertighauspreises 2020 nur wenige Dutzend Stimmen hinter dem Siegerhaus zurück. Dies ist umso bemerkenswerter, weil es bei der Publikumswahl ausschließlich um Gefallen, Design und Architektur als Entscheidungskriterium ging.

68 Fertighäuser waren in diesem Jahr bei dem Wettbewerb um den sogenannten Fertighaus-„Oskar“ in den Kategorien „Architectural Design“, „Smart Design“, „Green Design“ sowie „Universal Design“ gegeneinander angetreten. Um die Präferenzen künftiger Bauherren zu ermitteln, stellte der Fachschriftenverlag als Auslober alle eingereichten Projekte zudem unter www.bautipps.de zur Abstimmung. Als Sieger wurde das Haus gekürt, das bei der Onlineabstimmung die meisten Votes von Bauherren in spe bekam.

Seit 2004 zeichnet der „Golden Cube“ regelmäßig Ein- und Zweifamilienhäuser in Holz-Fertigbauweise in verschiedenen thematischen Kategorien aus, die für Bauherren, Unternehmen bzw. gesellschaftspolitische Entwicklungen von besonderer Bedeutung sind. Dazu gehören zum Beispiel nachhaltiges, also gesundheits- und klimaschonendes Bauen oder intelligent geplante Smarthomes, barrierearme Planung und Optik. Ebenso wichtig wie die Einschätzung der Fachjury ist die Meinung der Zielgruppe, also Bauherren in spe, die planen ein Einfamilienhaus in Holzfertigbauweise zu erstellen.

„Über diese Auszeichnung freuen wir uns daher ganz besonders. Sie zeigt deutlich, dass sowohl Fachjurys als auch Bauherren von Regnauer Häusern begeistert sind. Und dass wir mit unseren individuell geplanten Vitalhäusern eine architektonische, energetische und ökologische Vorreiterrolle einnehmen“, bedankte sich Michael Regnauer, Geschäftsführer von Regnauer Hausbau für die jüngste Prämierung. Schon mit den beiden Musterhäusern „Heidi“ und „Ambienti“ hatte Regnauer sich Preise im „Golden Cube“ gesichert. Für Haus „Liesl“ ist die jüngste Platzierung bereits die vierte Auszeichnung in Folge: Beim Wettbewerb zum „Haus des Jahres 2019“ erreichte das Musterhaus „Silber“, beim „Hausbau Design Award 2019“ belegte es Platz eins in der Kategorie Landhäuser und beim „Deutschen Musterhauspreis“ sicherte es sich in der Kategorie „Newcomer“ ebenfalls den ersten Preis.

Zur Unternehmensgruppe Regnauer

Die Unternehmensgruppe Regnauer aus Seebruck am Chiemsee zeigt ihre Kompetenz in der schlüsselfertigen Erstellung von anspruchsvollen Wohnhäusern in Holz-Fertigbau. Zudem gehört Regnauer im Bereich Wirtschaftsgebäude, Kindergärten und Schulen bundesweit zu den führenden Anbietern. Das Familienunternehmen, das vor über 90 Jahren gegründet wurde und heute in zweiter und dritter Generation von Engelbert und Michael Regnauer geführt wird, bietet die komplette Realisierung von Bauten aller Art aus einer Hand an: von der Beratung bis zur Planung und Ausführung.

Zum Unternehmen Regnauer Hausbau

Regnauer Hausbau aus Seebruck am Chiemsee hat sich mit Vitalhäusern bundesweit einen Namen gemacht. „Häuser, die gut tun“ lautet folgerichtig auch die Botschaft des oberbayerischen Holzhausherstellers. Den Anspruch an gesundes Bauen stellt jedes neue Haus, das Seebruck verlässt, erneut unter Beweis. Unternehmenschef Michael Regnauer betont, dass „moderne Häuser als Kraft- und Energiequelle im anstrengenden Alltag leistungsorientierter Menschen dienen und sich aufgrund des ökologischen Baustoffes Holz und der leistungsstarken Vitalwände als Gesundbrunnen erweisen müssen.“ Das Familienunternehmen, das vor über 90 Jahren gegründet wurde, baut Häuser von A bis Z, aus einer Hand. Mehr Infos auf regnauer.de.

Regnauer Hausbau aus Seebruck am Chiemsee hat sich mit Vitalhäusern einen Namen gemacht. „Häuser, die gut tun" lautet folgerichtig auch die Botschaft des oberbayerischen Holzhausherstellers. Die Leidenschaft für wohngesundes Bauen stellt jedes neue Haus, das Seebruck verlässt, erneut unter Beweis. Unternehmenschef Michael Regnauer betont, dass „moderne Häuser als Kraft- und Energiequelle im anstrengenden Alltag dienen und sich aufgrund des ökologischen Baustoffes Holz und der leistungsstarken Vitalwände als Gesundbrunnen erweisen." Das Familienunternehmen, das vor über 90 Jahren gegründet wurde, baut

