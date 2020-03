Nutzung von Seitenkanalverdichtern bei der Erzeugung von Biogas

Professionelle Seitenkanalverdichter werden bei der Erzeugung von Biogas in entsprechenden Anlage sowohl zur Druckerhöhung als auch zur Absaugung genutzt.

. Oft sind hierbei ATEX-Ausführung der Geräte notwendig. Kunden nutzen die Kenntnisse und Erfahrungen von diversen Anlagen-Installationen der SKVTechnik.

Hintergründe zum Fermentationsverfahren:

Im sogenannten Methan-Fermenter entsteht durch den Abbau der organischen Substanz das Methan. Der Fermenter ist luftdicht abgeschlossen, isoliert und kann beheizt werden. Das aus dem Fermenter entnommene Gasgemisch muss aufbereitet werden. Zum Transport des Gasgemisches ist Druck notwendig, der in der Regel durch Seitenkanalverdichter erzeugt wird. Dazu wird aus einem luftdichten Fermenter mit Eigendruck Gas entnommen und verdichtet oder es wird in einem luftoffenen Fermenter Gas ausgepresst oder angesaugt. Der notwendige Druck wird auch hier wiederum durch Seitenkanalverdichter erzeugt. Die Heizung des Fermenters/Bioreaktors dient zum Ausgleich der Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht und der jahreszeitlichen Unterschiede der Temperaturen.

Einen weiteren Einsatzbereich des Seitenkanalverdichters an der Biogasanlage findet der Anwender bei der Unterstützung der Verbrennung des Gasgemisches zur Stromerzeugung. Hierbei werden die zu verbrennenden Gase während des Verbrennungsvorganges mit Luftsauerstoff vermischt/angereichert. Der höhere Anteil an Sauerstoff führt zu wesentlich höheren Verbrennungstemperaturen und somit zu einem höheren Wirkungsgrad.

Auf dem beigefügten Bild können Leser die prinzipielle Anordnung eines Seitenkanalverdichters bei der Fermentation von Biomasse erkennen. Durch den Druck des Seitenkanalverdichters (saugend oder blasend) wird das Methangas aus dem Fermenter transportiert.

SKVTechnik handelt seit 2012 professionell mit Seitenkanalverdichter verschiedenster Hersteller. Der Vorteil für Kunden liegt darin, dass am Markt keine aufwendige Suche nach dem bestimmten Verdichter notwendig ist, sondern gezielt nach bestimmten Parametern bei den Seitenkanalverdichtern gesucht werden kann. Das spart Zeit und Geld. Die hohen Einkaufspreise welche Kunden beim direkten Einkauf beim Hersteller haben, werden bei SKVTechnik durch hohe Stückzahlen kompensiert, die über die Laufzeit realisiert werden. So sparen Kunden beim Einkauf auch einzelner Verdichter, wenn sie bei SKVTechnik einkaufen.

Ein weiteres Geschäftsfeld ist seit 2014 die Reparatur von defekten Seitenkanalverdichtern in kürzester Zeit. Kosten für Kunden für Neuanschaffungen oder Ersatz kann um Jahre vermieden werden.

Reparatur:

Wenn Kunden einen oder mehrere Seitenkanalverdichter bei SKVTechnik zur Reparatur anmelden wollen, dann reicht eine kurze Anfrage per Email. Kunden senden gegebenenfalls gleich ein paar Bilder vom defekten Gerät und wenn möglich das Produktdatenblatt. In der Folge erhalten Kunden innerhalb von wenigen Minuten einen Reparaturauftrag mit Lieferschein. Danach senden Kunden die defekten Maschinen an die Reparaturwerkstatt und erhalten nach der Befundung einen Kostenvoranschlag zur Reparatur. Nach der Beauftragung durch den Kunden werden die Maschinen repariert oder gewartet und danach sofort wieder an Kunden zurückgesendet. Die Rechnungslegung erfolgt nach Abschluss und Rücksendung.

