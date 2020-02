Greta & Luis – Nachhaltige Basics für jeden Tag

Sie sind unsere täglichen Begleiter, leben mit uns und müssen eine ganze Menge aushalten:

Basics sind aus unseren Kleiderschränken nicht weg zu denken. Umso wichtiger ist das Tragegefühl auf der Haut, die Langlebigkeit und eine einwandfreie Qualität.

Die eigene Basic Kollektion von Greta & Luis für Damen und Herren besteht aus verschiedenen Shirts, Longsleeves und Hemden. Eine eigene Strickkollektion aus hochwertiger Merinowolle und Kaschmir ist auch erhältlich.

Was unterscheidet die Greta & Luis Kleidungsstücke von anderen Basics? Wir haben die vier wichtigsten Gründe für ein G&L Basic zusammengefasst:

Das Material – Feinste peruanische Pima-Baumwolle sorgt für die außergewöhnliche Weichheit und den natürlichen, seidigen Glanz der Greta & Luis Basics. Ihre besonders langen Faserlängen (35 mm – 40 mm) brachte ihr auch den Namen Seide Südamerikas ein. Anders als viele kommerzielle Baumwollarten wird peruanische Pima-Baumwolle vollständig per Hand geerntet. Dies ist umweltfreundlicher und Beschädigungen und ein Vergilben der Faser, die beim maschinellen Ernten auftreten, werden vermieden.

Neben den Basics aus organischer Pima-Baumwolle gibt es Kleidungsstücke aus Leinen, Baumwoll Modal-Qualitäten, sowie Merinowolle und Kaschmir.

Die Herstellung – Durch eine spezielle Prefit-Behandlung aus Wasser, Dampf und Hitze, ohne jegliche chemische Zusätze, erhalten Greta & Luis Produkte die Alleinstellungsmerkmale der Trocknereignung und Farbechtheit bei höchsten Temperaturen (bis zu 60 Grad). Im Laufe dieses Prozesses, der im geschlossenen System bei 130 Grad abläuft, werden „lose“ Farb-Pigmente und sonstige noch herauslösbare Substanzen und Schadstoffe im Laufe von mehr als 3 Stunden herausgelöst.

Die Formstabilität – Manuelle Techniken ersetzen Kalandriermaschinen und andere das Gewirke schädigende Maschinen. Dadurch werden Verformungen im Material vermieden und die Elastizitätsgrenze signifikant erhöht – damit auch die Formstabilität. Diese Techniken sind ein Garant dafür, dass die Ware nicht aus der Form geht und sich in einzigartiger Weise den Körperkonturen, ohne den Einsatz von Elasthan, sanft anschmiegen kann.

Auf der Haut – Die Ware ist auch nach längerem Tragen und Schwitzen noch frisch, weil so gut wie keine Rest-Farbpigmente oder Schadstoffe aus der Faser auf die Haut übergehen können. Die Kombination der besten Ökotex-Farbstoffe (Schweiz) mit der aufwändigen Prefit-Behandlung liefert ein human-ökologisch optimiertes Produkt, dass für Menschen mit empfindlicher Haut und auch für Allergiker ideal ist.

Presse Kit: https://bit.ly/2HHRJx9

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Greta & Luis

Herr Christian Brach

Hasenheide 54

10967 Berlin

Deutschland

fon ..: +49 30 200 95 44 22

web ..: https://www.gretaundluis.com/

email : presse@gretaundluis.com

Greta & Luis – Wir lieben Multi-Brand, wir lieben Vielfalt! Wir sind wie ein guter Kleiderschrank – Gut gefüllt mit individuellen Lieblingsteilen, auf jede Lage vorbereitet und eine spannende Mischung an alltagstauglichen und modischen Teilen. Uns sind Design, Qualität und der ehrliche Wert wichtiger als der Name, der hinter dem Kleidungsstück steht. Wir glauben daran, dass Menschen unterschiedlich sind und ihre Persönlichkeit im Fokus stehen sollte. Bei über 60 Marken, die wir liebevoll und mit jahrelanger Erfahrung für unsere Kunden aussuchen, denken wir an ihre Bedürfnisse, wählen gezielt die Trends, welche das gewisse Extra haben und durch erstklassige Qualität überzeugen. In unseren 7 Hauptstadt-Läden und auch online bieten wir ein breites Sortiment an wertiger Bekleidung für Sie und ihn.

Berliner Multibrand Store erfolgreich mit nachhaltiger Eigenmarke und neuem Onlineshop