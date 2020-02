Berliner Multibrand Store erfolgreich mit nachhaltiger Eigenmarke und neuem Onlineshop

Berlin – Greta & Luis steht seit fast zwanzig Jahren für ein zeitgemäßes Multibrand-Konzept.

Das Berliner Familienunternehmen bietet ein Sortiment aus über sechzig Marken aus Italien, Frankreich, Skandinavien und Deutschland an. In den sieben Kiezläden in der Hauptstadt findet der qualitätsbewusste Modeliebhaber eine spannende Auswahl an hochwertiger Bekleidung. Seit Herbst 2019 gibt es das besondere Greta & Luis Shoppingerlebnis online im neuen Look.

Wir glauben daran, dass Menschen unterschiedlich sind und ihre Persönlichkeit im Fokus stehen sollte.

Greta & Luis? Das ist kein Image, keine durchgestylte Modephilosophie, Greta & Luis ist immer nah am Kunden und bietet mit Bedacht ausgesuchte Lieblingsstücke. Der Berliner Einzelhändler setzt auf seine lange Erfahrung in der Modebranche, das Team in den sieben Berliner Stores hört genau hin, greift Kundenwünsche auf, verfolgt nicht nur modische Entwicklungen, sondern auch gesellschaftlichen Wandel. Die eigene Basic Kollektion Greta & Luis setzt schon lange auf eine nachhaltige Produktion, faire Arbeitsbedingungen und eine besondere Hautverträglichkeit.

Greta & Luis ist seit 2010 online präsent, mit dem neu gelaunchten Online Shop www.gretaundluis.com übersetzt der Einzelhändler die Philosophie der Berliner Läden, in Mitte, Schöneberg und Prenzlauer Berg, auf das Medium Internet. Die über sechzig Marken, vom Newcomer bis zu Etablierten, sind stationär und online erhältlich: Eine liebevoll ausgesuchte Bandbreite an hochwertiger Kleidung, für jeden Anlass und jeden Geschmack. Greta & Luis begleitet seine Berliner Stammkundschaft schon lange durch alle modischen Lebenslagen.

Presse Kit: https://bit.ly/2Pe9esQ

Greta & Luis – Wir lieben Multi-Brand, wir lieben Vielfalt! Wir sind wie ein guter Kleiderschrank – Gut gefüllt mit individuellen Lieblingsteilen, auf jede Lage vorbereitet und eine spannende Mischung an alltagstauglichen und modischen Teilen. Uns sind Design, Qualität und der ehrliche Wert wichtiger als der Name, der hinter dem Kleidungsstück steht. Wir glauben daran, dass Menschen unterschiedlich sind und ihre Persönlichkeit im Fokus stehen sollte. Bei über 60 Marken, die wir liebevoll und mit jahrelanger Erfahrung für unsere Kunden aussuchen, denken wir an ihre Bedürfnisse, wählen gezielt die Trends, welche das gewisse Extra haben und durch erstklassige Qualität überzeugen. In unseren 7 Hauptstadt-Läden und auch online bieten wir ein breites Sortiment an wertiger Bekleidung für Sie und ihn.

