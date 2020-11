Pia und Tom – Spannendes Kindersachbuch

Kinder lernen in Roland Müllers „Pia und Tom“ mehr über einfache Naturphänomene und verbessern zugleich ihre Lesefertigkeiten.

Pia und Tom sind zwei fröhliche Froschkinder, welche junge Leser in diesem neuen Kindersachbuch auf einer spannenden Entdeckungsreise begleiten. Die zwei Froschkinder sind neugierig und immer auf der Suche nach neuen Abenteuern in der Umgebung des Teiches, der ihre Heimat ist. Sie erforschen Dinge, die ihnen unbekannt sind, machen Experimente und lernen dabei immer mehr über die Natur. Die Leser folgen den beiden auf ihren Streifzügen und lernen zusammen mit ihnen interessante Dinge rund um einfache Naturphänomene. Sie können ihre neuen Kenntnisse und Fähigkeiten in Experimenten anwenden und damit vertiefen.

Das farbenfrohe Buch „Pia und Tom“ von Roland Müller kann sowohl von Kindern ab 8 Jahren selbständig, als auch zu ihrer Unterstützung durch Eltern, Geschwister, Erziehern und Lehrer genutzt werden. Jedem Abenteuer der Froschkinder folgt ein Experiment, das die Leser selbst ausprobieren können. So lernen die jungen Leser u.a. mehr über das Gleichgewicht, was eine Flamme zum Brennen braucht, wie man eine stabile Brücke baut, wie man schwere Gegenstände einfacher bewegen kann und wie sich ein Wasserrad dreht. Das Buch ist ein tolles Geschenk für neugierige Kinder, die immer Fragen über die Welt und wie Dinge funktionieren haben.

„Pia und Tom“ von Roland Müller ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-15863-4 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

ecorealZP: Schneider Electric überarbeitet Zählerplatz-App für Elektroinstallateure und Elektrogroßhändler