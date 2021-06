City Princess – Eine Romanze in Wyoming

„City Princess“ ist ein humorvoller und erotischer Roman für die weibliche Leserschaft. Die Autorin versetzt ihre Heldin, die Journalistin Barbara, nach Amerika, wo sie auf „ihren“ Cowboy trifft.

Für ihren Verlag reist die Journalistin Barbara nach Wyoming. Ihr Auftrag ist ein Artikel über das Leben in der Wildnis. Begleitet wird sie von dem attraktiven Cowboy Steve, der sie liebevoll Stadtprinzessin nennt. Klar, dass er das Leben der jungen Frau in Rekordgeschwindigkeit auf den Kopf stellt. Gemeinsam erleben die beiden zahlreiche Abenteuer der Natur. Unter anderem versucht Barbara, mitten in der Wildnis einen Wolf zu retten. Und dann traut sie sich nicht, Steve zu erzählen, dass sie noch nie auf einem Pferd geritten ist.

Zwischen dem Chaos knistert es gewaltig zwischen den jungen aber dennoch sehr unterschiedlichen Menschen. Doch ist der freche aber auch überaus charmante Cowboy wirklich Mr. Right? Kann ihre Liebe die Entfernung über zwei Kontinente überstehen? Schließlich muss Barbara irgendwann wieder zurück nach Deutschland. Und kann ein Cowboy das Herz seiner Stadtprinzessin überhaupt ganz ohne Lasso erobern?

Die Autorin Nikki Vierig wurde 1976 in Mönchengladbach geboren. 2019 verwirklichte Sie ihren Traum und begann neben ihrer Tätigkeit als Altenpflegerin damit, Romane zu schreiben.

„City Princess“ von Nikki Vierig ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-33626-1 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

