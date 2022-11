Wenn wir in Kinderaugen seh’n – Es weihnachtet mit Nicole Freytag

Ein Lied, nicht nur für Weihnachten

Die Uhr wurde wieder auf Winterzeit umgestellt. Die Tage werden immer schneller kürzer und dunkler. Der November-Blues hat viele Menschen im Griff. Doch die Rettung steht vor der Tür. Die Advents- und Weihnachtszeit beginnt bald. Da kommt endlich wieder Freude in die Herzen. Auch mit tollen Weihnachtsliedern. Egal ob traditionell bis modern.

Besonders schön an der Weihnachtszeit ist, wenn die Kinder sich freuen und ihre Augen anfangen zu glänzen und vor Begeisterung leuchten. Vielen Eltern wird es warm ums Herz, wenn sie ihre Kinder so glücklich sehen. Da verwundert es nicht, wenn die 2-fach-Mama und Sängerin Nicole Freytag mit dem modernen Weihnachtsschlager „Wenn wir in Kinderaugen seh’n“ ihre Fans und die ganze Weihnachtsgemeinde erfreut.

Dieser Titel ist ein modernes Weihnachtslied verbunden mit einer tollen Botschaft, die vor allem jetzt in unsere Zeit passt.

Es hebt sich etwas von den traditionellen Weihnachtsliedern ab und knüpft mit der Melodie doch an das Altbewährte und Vertraute an. Dieses Lied und viele weitere eigene zauberhafte Melodien können die Zuhörer auch bei den Weihnachtsauftritten von Nicole Freytag erleben. Weihnachten 2022 in Familie!

Nicole Freytag -Wenn wir in Kinderaugen seh’n Neuaufnahme 3:03 Minuten

Musik: Roland Häring

Text: Martin Pfitzinger

Verlag: Streetlife Studio E.K.

Produktion: Roland Häring

Gitarren, Keyboard Programming: Roland Häring

Mehr Infos zur Sängerin gibt es im Web unter www.nicole-freytag.de und bei ihr in den sozialen Medien

Quelle: DTVmusic Promotion

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com/

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Promotion- und Presseagentur:

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, sowie auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben etwas über 1.100 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik.

Jeden ersten Samstag im Monat gibt es auf HarbourTown Radio Sperbys Musikplantage als Radioshow. Der Radiosender ist im Großraum Hamburg auch via DABplus zu hören.



Pressekontakt:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://www.sperbys-musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

IT-as-a-Service: Maßgeschneiderte Lösungen von care IT sorgen für weniger Kosten und mehr Zeit am Patienten