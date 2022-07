Mit Nicole Heine gibt es endlich auch in Bad Wünnenberg die Seniorenlebenshilfe

Nicole Heine ist unsere neue Lebenshelferin in Bad Wünnenberg. Dort unterstützt sie Senioren im Alltag: z.B. im Haushalt, beim Einkauf, bei Arztbesuchen und vielen weiteren täglichen Aufgaben.

Senioren so lange wie möglich ein selbstbestimmtes Leben im eigenen häuslichen Umfeld zu ermöglichen mit einem reichhaltigen Angebot an Unterstützungsleistungen in allen Lebensbereichen: Das ist die Seniorenlebenshilfe, ein Familienunternehmen mit einem bundesweiten Netzwerk an ausgebildeten Lebenshelfern. Mit Nicole Heine bekommt nun auch Bad Wünnenberg eine einfühlsame und hochmotivierte Lebenshelferin. Weitere Informationen zur SeniorenLebenshilfe finden Sie unter www.seniorenlebenshilfe.de und zur Frau Heine unter Lebenshelfer in Bad Wünnenberg.

Vorpflegerische Betreuung als bundesweit einzigartiges Konzept

Selbstverständlich sind nicht alle Senioren pflegebedürftig. Aber doch ergeben sich zunehmend Schwierigkeiten in der Alltagsbewältigung und die Familie ist quer über den Globus verteilt. Jetzt schon das eigene Zuhause verlassen und sich in ein Heim zu begeben kann ein gewaltiger Einschnitt sein. Hier jetzt die Seniorenlebenshilfe an: Die fachgerechte, verantwortungsbewusste Betreuung älterer Menschen im Alltag mit dem Ziel, ihnen ein würdevolles Weiterleben im eigenen Umfeld zu ermöglichen.

Freilassende praktische Unterstützung in allem Erdenklichen

Die Unterstützung durch Nicole Heine erfolgt auf Nachfrage der individuellen Person. Denn der Respekt vor der Würde und Selbstbestimmtheit des individuellen Menschen gehört zu den Kronprinzipien. Wird aber Bedarf und Wunsch geäußert, geben die Lebenshelfer alles. Die Reinigung der Wohnung beispielsweise ist eine körperlich herausfordernde Tätigkeit. Gerne übernimmt dies die Lebenshelferin oder erledigt es auf fantasievolle Weise gemeinsam mit der Seniorin oder dem Senior. Sie kocht oder hilft dabei, wäscht die Wäsche, bezieht das Bett, hilft ausgesprochen gerne in der Pflege des wunderschönen Gartens. Auch Einkäufe erledigt sie gemäß den Wünschen ihrer Senioren oder tut dies gemeinsam mit ihnen. Sie hat immer ein Auto dabei, so dass mühsame Wege mit Bus und Bahn nicht mehr nötig sind. Besonders herausfordernd sind bürokratische Angelegenheiten, gerade die schwer verständlichen Amtsangelegenheiten. Die Augen sehen nicht mehr so gut, die Hände bereiten Schwierigkeiten beim Schreiben – Nicole Heine hilft gerne. Gemeinsam wird die Post bearbeitet, Briefe durchgegangen und erklärt, oder Rechnungen bezahlt. Alles auf Vertrauensbasis. Aber auch die Wiederbelebung oder Weiterführung von Hobbies – oder gar die Entdeckung neuer Interessen – wird gerne von der Lebenshelferin unterstützt.

Nicole Heine – Erfahren in der Betreuung, motiviert und einfühlsam

Nicole Heine hat Ihre eigene Großmutter in deren eigenen Zuhause unterstützt und dabei erlebt, welch großen Wert es für alte Menschen bedeutet, in ihrem eigenen Umfeld bleiben zu dürfen. Als ausgebildete Hotelfachfrau mit Berufserfahrung in diesem Bereich kennt sie sich bestens aus im hochwertigen Umgang mit Kunden, mit Wohnraumfürsorge und Bürokratie. Sie hat zudem als Pflegehelferin gearbeitet, was ihr reiche Erfahrung im Umgang mit älteren Menschen erbracht hat. Gerne hilft sie in allem, was gewünscht wird, um ihren Senioren ein Leben in Würde zu ermöglichen. Auch eins ist Nicole Heine besonders wichtig: „Natürlich bin ich Ihnen auch eine seelische Unterstützung, Sie können mir Ihre Ängste und Sorgen jederzeit anvertrauen. Gemeinsam finden wir eine Lösung.“ Es sind nicht nur die praktischen Dinge im Leben. Menschen der dritten Lebensphase haben viel hinter sich, haben viel erlebt. Da gibt nicht selten auch Dinge, die drinnen in einem rumoren. Nicole Heine weiß das und bietet gerne auch hier ihre Hilfe an.

Ein großes Netzwerk auf solider Basis im Dienst der Menschlichkeit

Die Seniorenlebenshilfe ist Familienunternehmen mit Sitz in Berlin. Der Wunsch, den Menschen in ihrer dritten Lebensphase ein würdiges und selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen ist das Bindemittel, das die Familie in ihrem gemeinsamen Bestreben zusammenschweißt. Je mehr Senioren von ihrer menschlichen Vision profitieren können, um so größere die Freude für diese besondere Familie. Daher suchen sie auch weiterhin nach neuen Lebenshelfern, die sich ihrer Vision anschließen wollen und mit Begeisterung alte Menschen verantwortungs- und würdevoll in ihrem Alltag begleiten wollen. Die Seniorenlebenshilfe ist rechtlich verankert in der Salanje GmbH.

