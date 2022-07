APEX: Der neue Duft von ROJA PARFUMS

Mit dem neuen Duft APEX von ROJA PARFUMS definiert der Meister Parfümeuer Roja Dove, Kraft und Gelassenheit neu.

Und begibt sich auf eine Reise zu den Ursprüngen, die von einer tief verwurzelten Verbindung zur Natur und zur Erde, erzählt. Sonnige und exotische Noten, vereint mit aromatischen Hölzern und Ledernoten erwecken die innersten Instinkte und entfesseln diese ursprüngliche Verbindung zu den mächtigsten Kreaturen, um die innere Stärke zu befreien und den eigenen APEX des Lebens zu erreichen.

Dieser neue Duft von ROJA PARFUMS wurde kreiert, um die inneren Instinkte und die natürliche Verbindung zum Ursprünglichen zu entfesseln:

_“Mit APEX entdecken wir Dinge tief in unserem Inneren. Tierische Instinkte, von denen wir nicht wussten, dass sie existieren. Ich habe immer gesagt, dass wir nicht vergessen dürfen, dass wir Tiere sind. Seit Millionen von Jahren nutzen wir Gerüche, um Nahrung zu fangen, Gefahren zu entkommen und einen Partner zu finden – es sind diese ursprünglichen Instinkte, die mich dazu inspiriert haben, APEX zu kreieren.“_ – Roja Dove, Gründer von ROJA PARFUMS

Eine helle Komposition aus Bergamotte, Zitrone, Mandarine und Ananas ist der Beginn der Reise zum Apex-Höhepunkt. Es folgt der Duft der Erde, mit den Basisnoten Patschuli und Tannenbalsam, die das Gefühl geben, von der Natur umgeben zu sein, während animalische Ledernoten die Verbindung zu unseren Urenergien herstellen. Heilige Essenzen wie Sandelholz und Weihrauch betonen die Spiritualität dieses Duftes, der vom Ursprünglichen inspiriert wurde.

DER DUFT :

Kopf

* Mandarine: Mandarine erinnert an die Sonne und ist das Symbol für Fülle und Glück. Die Kopfnoten der Mandarine verstärken den Sinn für Perspektive und Platz im Universum und bieten endlose Möglichkeiten, neu anzufangen und ein neues Leben anzunehmen.

Herz

* Ananas: Ananas war als Glücksbringer schon immer ein Statussymbol. Kraftvolle Herznoten fördern den Antrieb, Ziele im Leben anzunehmen und sie zu erreichen.

Basis

* Tannenbalsam: Die Balsamtanne steht als Baum und als hohe Säule der Stärke für Beständigkeit.

* Weihrauch: Es wird angenommen, dass das Verbrennen von Weihrauch – eines der ältesten spirituellen Geschenke an die Menschheit – unsere Energie reinigt und den Körper mit dem Geist vereint.

* Sandelholz: Als Basisnote erweckt Sandelholz eine spirituelle Kraft, um den Geist zu schärfen und ein höheres Bewusstsein zu erreichen.

* Leder: Der süchtig machende Duft hat verstärkt das Gefühl von Stärke und Macht und setzt ursprüngliche Instinkte frei, die uns die Zuversicht verleihen, unsere Ziele zu erreichen.

Symbolhafte Ingredienzien:

Mandarine erinnert an die Sonne und ist das Symbol für Fülle und Glück. Die Kopfnoten der Mandarine verstärken den Sinn für Perspektive und Platz im Universum und bieten endlose Möglichkeiten, neu anzufangen und ein neues Leben anzunehmen. Ananas: Ananas war als Glücksbringer schon immer ein Statussymbol. Kraftvolle Herznoten fördern den Antrieb, Ziele im Leben anzunehmen und sie zu erreichen. Tannenbalsam: Die Balsamtanne steht als Baum und als hohe Säule der Stärke für Beständigkeit. Weihrauch: Es wird angenommen, dass das Verbrennen von Weihrauch – eines der ältesten spirituellen Geschenke an die Menschheit – unsere Energie reinigt und den Körper mit dem Geist vereint. Sandelholz: Als Basisnote erweckt Sandelholz eine spirituelle Kraft, um den Geist zu schärfen und ein höheres Bewusstsein zu erreichen. Leder: Der süchtig machende Duft gibt das Gefühl von Stärke und Macht und setzt ursprüngliche Instinkte frei, die uns die Zuversicht verleihen, unsere Ziele zu erreichen.

_100ml – UVP 325 EUR / 345 CHF_

Der Flakon und die APEX-Tiere als Sammler-Kollektion:

Der APEX-Duft wird in einem dreifach polierten Emaille-Flakon mit einer mattschwarzen, signierten Kappe präsentiert. Jede Box enthält eine von zwölf Sammlerkarten, welche die 12 Apex-Tiere (Spitzenprädatoren) feiern.

Es sind die 12 Apex-Tiere (Spitzenprädatoren), die den Meisterparfümeur Roja Dove zu diesem Duft inspiriert haben: Eule, Krokodil, Orca, Bär, Königskobra, Adler, Wolf, Gepard, Tiger, Löwe, Jaguar und Geisterbär. Sie repräsentieren unterschiedliche Tugenden – Intelligenz, Stärke, Belastbarkeit und Kraft – jeweils auf dem absoluten Höhepunkt, auf dem „Apex“ des Lebens.



Und welches Apex-Tier steckt in Ihnen? Finden Sie es jetzt heraus in diesem Link:

https://www.instagram.com/ar/3196467950636500

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Question de Style UG

Frau Laurence Balshüsemann-Beilin

Peter-Roos-Strasse 6

40547 Düsseldorf

Deutschland

fon ..: +49 211 94688291

web ..: https://rojaparfums.com/

email : laurence@qds-pr.com

Über ROJA PARFUMS:

Mit seinen höchst exklusiven ROJA PARFUMS definiert der britische Meisterparfümeur Roja Dove Luxus und Raffinesse der klassischen Parfumkunst neu und zeitgemäß. Getreu seinem Motto „Das Beste ist gerade gut genug!“ verwendet er in seinen Kreationen ausschließlich die seltensten und kostbarsten Ingredienzien der Welt, weshalb viele seiner ‚finest fragrances in the world‘ bereits heute legendär sind. Die Parfums mit Namen wie SCANDAL, DIAGHILEV, FETISH oder RECKLESS sind olfaktorische Gedichte, die zur individuellen Signatur ihrer Träger werden. Sie basieren auf den 4 Jahrzehnten Erfahrung des Meisters, der als Kind in den 60ern seine Liebe zur Welt der Parfums entdeckte, 1981 bei der Parfumdynastie GUERLAIN seine Karriere begann und seit 2001 eigene Wege geht: 2004 eröffnete er seine ‚Haute Parfumerie‘ bei Harrods/London, 2011 präsentierte er ROJA PARFUMS, die heute zu den erfolgreichsten Luxusmarken gehören, und 2013 wurde er zum offiziellen Botschafter seines Landes im Rahmen der ‚Britain is GREAT‘ Kampagne berufen. Seitdem repräsentiert Roja Dove weltweit britische Kreativität zusammen mit Künstlern wie Elton John, Vivienne Westwood, Victoria Beckham oder Stella McCartney.

Mit einer breit gefächerten Kollektion bietet ROJA PARFUMS Düfte für jeden Geschmack, so dass alle seiner Kunden ihren perfekten persönlichen Signaturduft finden können.

Pressekontakt:

Question de Style UG

Frau Laurence Balshüsemann-Beilin

Peter-Roos-Str. 6

40547 Düsseldorf

fon ..: 022194688290

email : support@qds-pr.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Mit Nicole Heine gibt es endlich auch in Bad Wünnenberg die Seniorenlebenshilfe GCM Mining und Aris Gold fusionieren sich zu einem führenden Goldproduzent in Amerika