Seniorengerechte Unterstützung in Preußisch Oldendorf: die SeniorenLebenshilfe baut ihr Angebot weiter aus

Karoline Welk ist neue Lebenshelferin in Preußisch Oldendorf. Dort unterstützt sie Senioren im Alltag: z.B. im Haushalt, beim Einkauf, bei Arztbesuchen und vielen weiteren täglichen Aufgaben.

Die SeniorenLebenshilfe ist ein bundesweit tätiger Dienstleister mit einem seniorengerechten Angebot. Die vielfältigen praktischen Tätigkeiten und die soziale Unterstützung zielen darauf ab, die Lebensqualität älterer Menschen zu verbessern. Die Leistungen der Lebenshelfer sind im vorpflegerischen Bereich angesiedelt. Auch in Preußisch Oldendorf und Umgebung können Senioren das Angebot der SeniorenLebenshilfe künftig in Anspruch nehmen. Die neue Lebenshelferin Karoline Welk ist dort fortan mit Engagement und Leidenschaft für ältere Menschen im Einsatz.Detaillierte Informationen zum Angebot der SeniorenLebenshilfe können unter www.seniorenlebenshilfe.de und unter Lebenshelfer Preußisch Oldendorf abgerufen werden.

Für ein selbstbestimmtes Leben im gewohnten Umfeld

Gründerin und Geschäftsführerin der 2012 gegründeten SeniorenLebenshilfe ist die Berlinerin Carola Braun. Gemeinsam mit ihrer Familie leitet sie das Unternehmen, das mit seinen Leistungen ein in Deutschland einzigartiges Konzept anbietet. Ziel von Carola Braun ist es, älteren Menschen ein selbstbestimmtes Leben in ihrem gewohnten Umfeld zu ermöglichen. Neben der praktischen Unterstützung der Lebenshelfer spielt auch der soziale Aspekt eine wichtige Rolle für Carola Braun und ihr Team. Die auf selbstständig-freiberuflicher Basis arbeitenden Lebenshelfer motivieren die Senioren zu gemeinsamen Unternehmungen und haben stets ein offenes Ohr für alle Anliegen.

Individuell abgestimmte Leistungen im Haushalt sowie bei der Freizeitgestaltung

Die Tätigkeiten, die die Lebenshelfer den von ihnen betreuten Senioren abnehmen, werden individuell mit diesen bzw. den Angehörigen abgestimmt. Sie kümmern sich um alles, was im Lauf des Älterwerdens zu beschwerlich für die älteren Menschen geworden ist. Das kann beispielsweise die Arbeit im Haushalt sein. Die Lebenshelfer kochen, putzen und waschen die Wäsche. Sie gehen auch gemeinsam mit oder für ihre Senioren einkaufen oder begleiten sie zu Terminen beim Arzt. Auch auf die Unterstützung in bürokratischen Angelegenheiten oder beim Umgang mit den neuen Medien durch die Lebenshelfer können sich die Senioren verlassen. Bei Interesse werden auch gemeinsam kulturelle Veranstaltungen besucht oder Spaziergänge zusammen unternommen. Jedem Lebenshelfer steht ein eigener Pkw zur Verfügung, sodass eventuell notwendige Strecken bequem zurückgelegt werden können.

Karoline Welk: neue Lebenshelferin für Preußisch Oldendorf und Umgebung

Karoline Welk ist das neueste Mitglied im Team der Lebenshelfer. Sie ist zukünftig für Senioren in Preußisch Oldendorf und Umgebung im Einsatz. Die 1994 in Sulingen geborene Zahnmedizinische Fachangestellte ist frisch verheiratet. Seit jeher war es ihr eine Freude, anderen Menschen zu helfen. Während der Unterstützung ihrer eigenen Mutter erfuhr sie eine Wertschätzung, die ihr große Freude bereitete. Als Lebenshelferin möchte sie dieses Gefühl weitergeben und älteren Menschen ein würdevolles und möglichst beschwerdefreies Leben ermöglichen. Karoline Welk liebt die Natur und erkundet diese gerne auf dem Fahrrad oder beim Spazierengehen. Außerdem macht sie gerne Yoga und begeistert sich für das Fotografieren.

Bundesweite Unterstützung für Senioren

In allen Teilen Deutschlands gibt es engagierte Lebenshelfer, die Senioren bei der Bewältigung ihres Alltags unterstützen. Die SeniorenLebenshilfe hilft ihnen in allen Bereichen, dies erfolgreich zu tun. Das Berliner Unternehmen, das eine eingetragene Marke der Salanje GmbH ist, bietet eigene Schulungen und Fortbildungen an und unterstützt die Lebenshelfer außerdem auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit. Um das Angebot der SeniorenLebenshilfe noch mehr Senioren zugänglich zu machen, werden ständig weitere motivierte und fachkundige Menschen gesucht, die als Lebenshelfer tätig sein wollen.

