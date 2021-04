Neuer Lebenshelfer in Königswinter – die SeniorenLebenshilfe baut ihr Angebot in NRW weiter aus

Harald Boese ist unser neuer Lebenshelfer in Königswinter. Dort unterstützt er Senioren im Alltag: z.B. im Haushalt, beim Einkauf, bei Arztbesuchen und vielen weiteren täglichen Aufgaben.

In den eigenen vier Wänden alt werden zu können, das wünschen sich die meisten Menschen. Leider kann dieser Wunsch nicht allen Senioren erfüllt werden. Häufig gibt es keine Angehörigen, die bei der Pflege und im Haushalt unterstützen könnten. Als bundesweit tätiger Dienstleister hat es sich die SeniorenLebenshilfe zur Aufgabe gemacht, in diesem Bereich Abhilfe zu schaffen. Die auf selbstständig-freiberuflicher Basis arbeitenden Lebenshelfer ermöglichen es älteren Menschen durch vielfältige Leistungen im vorpflegerischen Bereich ein selbstbestimmtes Leben in ihrem Zuhause zu führen. Auch in Königswinter ist dank des neuen Lebenshelfers Harald Boese das Angebot der SeniorenLebenshilfe zukünftig verfügbar.Detaillierte Informationen sind unter www.seniorenlebenshilfe.de sowie unter Lebenshelfer Königswinter einsehbar.

Praktische und soziale Leistungen für ein erfülltes Leben im Alter

Erklärtes Ziel der SeniorenLebenshilfe und ihrer Lebenshelfer ist es, eine hohe Lebensqualität älterer Menschen bis ins hohe Alter hinein zu gewährleisten. Um dies zu erreichen, werden nicht nur zahlreiche praktische Leistungen im Haushalt angeboten. Auch zwischenmenschliche Gespräche und eine sinnvolle Gestaltung der Freizeit gehören zu den Aufgaben der Lebenshelfer. Gegründet wurde die SeniorenLebenshilfe im Jahr 2012 von Carola Braun. Die Berlinerin war zuvor selbst mit der Betreuung eines älteren Paares betraut. Während ihrer Tätigkeit wurde ihr schnell klar, wie wichtig diese Aufgabe ist. Allerdings musste sie auch feststellen, dass das Angebot in Deutschland noch viel zu wenig verbreitet war. Durch die Gründung der SeniorenLebenshilfe können immer mehr Senioren von dem sinnvollen Angebot profitieren.

Lebenshelfer sind Haushaltshilfen, Alltagsbegleiter und vieles mehr

Die von den Lebenshelfern angebotenen Leistungen lassen sich individuell an die jeweiligen Bedürfnisse der Senioren anpassen. Durch die Übernahme vielfältiger Tätigkeiten im Alltag nehmen die Lebenshelfer den älteren Menschen alles ab, was für diese zu beschwerlich geworden ist. Sie putzen die Wohnung, waschen die Wäsche und kaufen Lebensmittel ein. Darüber hinaus unterstützen die Lebenshelfer ihre Senioren auf Wunsch auch in bürokratischen Angelegenheiten und begleiten sie zu Terminen, beispielsweise beim Arzt. Jeder Lebenshelfer ist mit einem Pkw ausgestattet, damit die Wege schnell und komfortabel zurückgelegt werden können. Das Angebot der SeniorenLebenshilfe wird durch gemeinsame Aktivitäten wie beispielsweise Spaziergänge oder Spielenachmittage individuell abgerundet.

Neuer Lebenshelfer für Senioren in Königswinter

Mit großer Freude und persönlichem Engagement nimmt Harald Boese seine Aufgaben als Lebenshelfer in Königswinter im Rhein-Sieg-Kreis seit dem Frühjahr 2021 wahr. Der verheiratete Vater von zwei Töchtern hat viele Jahre lang seine Mutter zu Hause versorgt und bringt damit die nötige Erfahrung für seine neue Tätigkeit mit. Harald Boese war nach seinen Ausbildungen zum Bauschlosser und Funkelektroniker als Luftfahrzeugelektroniker, Planer für Liegezeiten sowie in leitenden Funktionen im Luftfahrtbereich tätig. Er liebt Spaziergänge und Dokumentationen. Seine Senioren möchte er nicht nur mit praktischen Leistungen entlasten, sondern ihnen auch eine seelische und moralische Unterstützung sein.

Über die SeniorenLebenshilfe

Die SeniorenLebenshilfe ist eine eingetragene Marke der Salanje GmbH und hat ihren Hauptsitz in Berlin. Das familiengeführte Unternehmen bietet seine Leistungen im gesamten Bundesgebiet an. Um das Angebot immer mehr Senioren zugänglich zu machen, ist die SeniorenLebenshilfe stets auf der Suche nach weiteren Lebenshelfern, die von der Zentrale in Berlin aus in allen Bereichen tatkräftig unterstützt werden. Weitere Informationen rund um die SeniorenLebenshilfe erhalten Sie online unter www.seniorenlebenshilfe.de.

