Engagierter Lebenshelfer für Jülich: Die SeniorenLebenshilfe erweitert sich

Rainer Spalthoff ist unser neuer Lebenshelfer in Jülich. Dort unterstützt er Senioren im Alltag: z.B. im Haushalt, beim Einkauf, bei Arztbesuchen und vielen weiteren täglichen Aufgaben.

Jülich, 26.01.2021. Als bundesweit tätiger Dienstleister im vorpflegerischen Bereich hat es sich die SeniorenLebenshilfe zur Aufgabe gemacht, älteren Menschen ein erfülltes Leben in ihrer vertrauten Umgebung zu ermöglichen. Um dieses Ziel zu erreichen, bieten die Lebenshelfer genau abgestimmte Leistungen für die von ihnen betreuten Senioren an. Auch in Jülich ist dank des neuen Lebenshelfers Rainer Spalthoff, das vielfältige Angebot einer individuellen Seniorenbetreuung zukünftig verfügbar.

Individuelle Betreuung für mehr Selbstständigkeit im Alter

Die SeniorenLebenshilfe wurde im Jahr 2012 von Carola Braun gegründet. Die Geschäftsführerin sah nach ihrer eigenen Tätigkeit im Rahmen der Seniorenbetreuung einen großen Handlungsbedarf. Vielen älteren Menschen ist es nicht möglich, im fortgeschrittenen Alter in ihren eigenen vier Wänden wohnen zu bleiben, da pflegende Angehörige fehlen. Das möchte der Berliner Dienstleister ändern. Die Betreuung der Lebenshelfer zielt daher darauf ab, die Senioren soweit zu unterstützen, dass diese selbstständig in ihrem Zuhause leben können und dadurch von einer hohen Lebensqualität zu profitieren. Die Lebenshelfer sind auf selbstständig-freiberuflicher Basis tätig.

Von der Berliner Zentrale aus werden sie in allen Bereichen tatkräftig unterstützt.

Lebenshelfer übernehmen vielfältige Leistungen im Haushalt und weit darüber hinaus

Die Leistungen, die von den Lebenshelfern übernommen werden, orientieren sich sowohl an den Bedürfnissen als auch an den Wünschen der Senioren und können individuell angepasst werden. Lebenshelfer führen unter anderem Arbeiten im Haushalt durch. Sie putzen die Wohnung, gehen einkaufen und kochen das Mittagessen, gerne gemeinsam mit den ihnen anvertrauten Senioren. Darüber hinaus werden sie als Begleiter tätig und bringen die Senioren zum Beispiel zum Arzt. Jedem Lebenshelfer steht ein Pkw zur Verfügung, damit die Wege bequem bewältigt werden können. Auch der zwischenmenschliche Bereich spielt bei der Tätigkeit der SeniorenLebenshilfe eine wichtige Rolle. Die Lebenshelfer werden durch regelmäßige Gespräche und gemeinsam unternommene Freizeitaktivitäten nicht selten zu einer Vertrauensperson ihrer Senioren.

Rainer Spalthoff ist fortan als Lebenshelfer in Jülich tätig

Rainer Spalthoff ist neuer Lebenshelfer in Jülich und macht es Senioren, die an den Leistungen der SeniorenLebenshilfe interessiert sind, fortan möglich von dem Angebot auch im Kreis Düren zu profitieren. Der Vater von drei Kindern hat nach seiner Ausbildung zum Bauschlosser und der Schulung zum Metallbaumeister mit Abschluss lange Zeit als Metallbauer und Maschinenschlosser, sowie als Personaldisponent gearbeitet. Herr Spalthoff liebt den Umgang mit Menschen und möchte für seine Senioren ein zuverlässiger und vertrauenswürdiger Ansprechpartner in allen Lebensbereichen werden. Neben seiner Familie, mit der er viel Zeit verbringt, hat der geborene Bardenberger ein großes Interesse an Fußball.

Weitere Informationen rund um die Arbeit der SeniorenLebenshilfe

Die SeniorenLebenshilfe hat sich in den letzten Jahren ein großes Netzwerk aus Lebenshelfern aufgebaut. Der Hauptsitz des Unternehmens, das eine eingetragene Marke der Salanje GmbH ist, befindet sich in Berlin. Von dort aus werden die Lebenshelfer durch eigene Schulungen auf ihre Tätigkeit vorbereitet und auch während ihrer Arbeit in allen Bereichen unterstützt. Doch noch immer können nicht alle Senioren, die die Leistungen der Lebenshelfer in Anspruch nehmen möchten, ausreichend versorgt werden. Die SeniorenLebenshilfe ist daher ständig auf der Suche nach weiteren engagierten Menschen. Zusätzliche Informationen rund um die Tätigkeit der SeniorenLebenshilfe und dem Lebenshelfer Rainer Spalthoff erhalten Sie online unter www.seniorenlebenshilfe.de oder Lebenshelfer Jülich.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SeniorenLebenshilfe

Herr Benjamin Braun

Ahrweilerstr. 29

14197 Berlin

Deutschland

fon ..: 080083221100

web ..: https://www.seniorenlebenshilfe.de

email : info@senleb.de

Die SeniorenLebenshilfe bietet Alltagsunterstützung für Senioren. Ein Lebenshelfer unterstützt im Alltag, beim Einkauf, begleitet zum Arzt und gestaltet auch die Freizeit mit den Senioren. Auch ein Auto steht immer mit zur Verfügung.

