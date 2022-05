Seniorengerechte Betreuung in Kalefeld; die SeniorenLebenshilfe unterstützt ältere Menschen im Alltag

Christiane Hildebrand ist unsere neue Lebenshelferin in Kalefeld. Dort unterstützt sie Senioren im Alltag: z.B. im Haushalt, beim Einkauf, bei Arztbesuchen und vielen weiteren täglichen Aufgaben.

Die SeniorenLebenshilfe ist ein bundesweit tätiger Dienstleister mit einem vielfältigen Leistungsspektrum für ältere Menschen. Das Angebot der SeniorenLebenshilfe besteht aus praktischen Tätigkeiten im vorpflegerischen Bereich. Zusätzlich spielt der soziale Aspekt für die Lebenshelfer eine wichtige Rolle. Im niedersächsischen Kalefeld ist mit Christiane Hildebrand fortan eine neue Lebenshelferin für die bedarfsgerechte Betreuung von Senioren im Einsatz. Detaillierte Informationen zum Angebot könne unter Lebenshelfer Kalefeld abgerufen werden.

Für einen selbstbestimmten Lebensabend in der vertrauten Umgebung

Der Tätigkeitsschwerpunkt der Lebenshelfer liegt in der vorpflegerischen Betreuung von Senioren. Mit diesem Konzept offeriert die SeniorenLebenshilfe älteren Menschen ein bundesweit einzigartiges Angebot. Die Gründerin und Geschäftsführer Carola Braun möchte es mit der Unterstützung ihrer Lebenshelfer Senioren ermöglichen, ihren Lebensabend in ihrer vertrauten Umgebung zu verbringen. Und das unter der Berücksichtigung einer hohen Lebensqualität. Um dies zu ermöglichen, spielen auch zwischenmenschliche Gespräche und gemeinsam unternommene Aktivitäten eine wichtige Rolle bei der Arbeit der Lebenshelfer. Diese arbeiten auf selbstständig-freuberuflicher Basis und werden von der Berliner Zentrale aus in allen Bereichen tatkräftig unterstützt.

Praktische Leistungen und soziale Unterstützung für ältere Menschen

Die praktischen Leistungen der Lebenshelfer umfassen sämtliche Tätigkeiten, die den Senioren selbst zu beschwerlich geworden sind. Die Hauptaufgabe liegt daher meist bei der Unterstützung im Haushalt. Lebenshelfer putzen die Wohnung ihrer Senioren, kochen das Mittagessen, übernehmen den Lebensmitteleinkauf und waschen die Wäsche. Sie begleiten die älteren Menschen auch zu Terminen aller Art, zum Beispiel beim Arzt. Dafür steht jedem Lebenshelfer ein Pkw zur Verfügung, damit die Senioren bequem und stressfrei am Ziel ankommen. In Abhängigkeit der individuellen Interessen der Senioren motivieren die Lebenshelfer diese außerdem zu gemeinsamen Spaziergängen oder anderen sinnvollen Aktivitäten. Welche Leistungen im Einzelnen übernommen werden, hängt von den Wünschen und dem Bedarf der Senioren ab.

Christiane Hildebrand ist die neue Lebenshelferin für Kalefeld und Umgebung

Die 1968 in Barsinghausen geborene Christiane Hildebrand ist das neueste Mitglied der Lebenshelfer und zukünftig als Unterstützung für ältere Menschen in Kalefeld und Umgebung im Einsatz. Sie lebt mit ihrem Bruder zusammen und hat nach ihrer Ausbildung zur Bekleidungsfertigerin als Näherin gearbeitet, bevor sie eine weitere Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau absolviert hat. Anschließend war Christiane Hildebrand als Betreuungskraft in der Tagespflege aktiv und konnte dort bereits wertvolle Erfahrungen in der Unterstützung hilfsbedürftiger Menschen sammeln. Ihre große Leidenschaft ist das Nähen, außerdem geht sie gerne spazieren und arbeitet im Garten. Als Lebenshelferin möchte Christiane Hildebrand Senioren einen selbstbestimmten Lebensabend im eigenen Zuhause ermöglichen.

Weitere Informationen rund um die SeniorenLebenshilfe und die Arbeit der Lebenshelfer

Neben Christiane Hildebrand sind im gesamten Bundesgebiet zahlreiche weitere Lebenshelfer im Einsatz, um ältere Menschen bedarfsgerecht zu unterstützen. Um das Angebot noch weiter auszubauen, ist die SeniorenLebenshilfe, die eine eingetragene Marke der Salanje GmbH ist, stetig auf der Suche nach weiteren engagierten Menschen, die das Leben von Senioren bereichern wollen. Die Lebenshelfer werden von Carola Braun und ihrer Familie durch eigene Schulungen und Fortbildungen bestmöglich auf ihre Tätigkeit vorbereitet. Weitere Informationen rund um die SeniorenLebenshilfe und die neue Lebenshelferin Christiane Hildebrand erhalten Sie online unter www.seniorenlebenshilfe.de.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SeniorenLebenshilfe

Herr Benjamin Braun

Ahrweilerstr. 29

14197 Berlin

Deutschland

fon ..: 080083221100

web ..: https://www.seniorenlebenshilfe.de

email : info@senleb.de

Die SeniorenLebenshilfe bietet Alltagsunterstützung für Senioren. Ein Lebenshelfer unterstützt im Alltag, beim Einkauf, begleitet zum Arzt und gestaltet auch die Freizeit mit den Senioren. Auch ein Auto steht immer mit zur Verfügung.

Pressekontakt:

SeniorenLebenshilfe

Herr Benjamin Braun

Ahrweilerstr. 29

14197 Berlin

fon ..: 080083221100

web ..: https://www.seniorenlebenshilfe.de

email : info@senleb.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Reply erweitert seine Präsenz im Banken- und Versicherungsbereich in Deutschland durch den Erwerb von FINCON