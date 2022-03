Ältere Menschen in Thierhaupten profitieren von dem seniorengerechten Angebot der SeniorenLebenshilfe

Jörg Schwarz ist unser neuer Lebenshelfer in Thierhaupten. Dort unterstützt er Senioren im Alltag: z.B. im Haushalt, beim Einkauf, bei Arztbesuchen und vielen weiteren täglichen Aufgaben.

Durch die vielfältige Unterstützung der SeniorenLebenshilfe soll es älteren Menschen ermöglicht werden, ein selbstbestimmtes Leben in ihrer vertrauen Umgebung zu führen. Die Leistungen der Lebenshelfer sind im vorpflegerischen Bereich angesiedelt und bestehen aus den unterschiedlichsten praktischen Tätigkeiten. Soziale Aspekte spielen bei der Arbeit der Lebenshelfer ebenfalls eine wichtige Rolle. Auch im bayerischen Thierhaupten und der näheren Umgebung können sich Senioren dank des neuen Lebenshelfers Jörg Schwarz zukünftig auf die seniorengerechte Unterstützung der SeniorenLebenshilfe verlassen. Weitere Informationen rund um die Arbeit der Lebenshelfer erhalten Sie online unter www.seniorenlebenshilfe.de und Lebenshelfer Thierhaupten.

Ein einzigartiges Konzept für hohe Lebensqualität bis ins hohe Alter

Die Berlinerin Carola Braun ist die Gründerin der SeniorenLebenshilfe. Sie verfügt über persönliche Erfahrung bei der Unterstützung älterer Menschen und hat während ihrer Tätigkeit schnell erkannt, wie wichtig diese für die Senioren ist. Durch das einzigartige Konzept, auf das ältere Menschen im gesamten Bundesgebiet zugreifen können, soll die Lebensqualität bis ins hohe Alter hinein sichergestellt werden. Das 2012 gegründete Familienunternehmen wird von der Berliner Zentrale aus geleitet und unterstützt die selbstständig-freiberuflich arbeitenden Lebenshelfer mit eigenen Schulungen und Fortbildungen sowie bei der Neukundenakquise und auf dem Weg in die Selbstständigkeit.

Haushaltshilfen, Alltagsbegleiter, Freizeitgestalter – Lebenshelfer haben vielfältige Aufgaben

Die Lebenshelfer richten ihre Tätigkeiten individuell an den Wünschen und Bedürfnissen der betreuten Senioren aus. Ihre Hilfe kann sich auf die Unterstützung im Haushalt beziehen oder die Begleitung im Alltag einschließen. So werden Lebenshelfer zu Haushaltshilfen, die die Wohnung putzen und das Mittagessen zubereiten und zu Alltagsbegleitern, die dafür sorgen, dass die Senioren sicher und bequem zum Arzt gelangen. Um dies zu gewährleisten, ist jeder Lebenshelfer mit einem eigenen Pkw ausgestattet. Um auch die sozialen Bedürfnisse der Senioren zu befriedigen, nehmen sich die Lebenshelfer Zeit für gemeinsame Aktivitäten und interessante Gespräche. Sie motivieren die älteren Menschen zu Spaziergängen an der frischen Luft oder einen Besuch bei Freunden. Dabei werden die Interessen der Senioren individuell berücksichtigt.

Jörg Schwarz ist in Zukunft als Lebenshelfer rund um Thierhaupten im Einsatz

Jörg Schwarz ist das neueste Mitglied der SeniorenLebenshilfe und zukünftig für Senioren in Thierhaupten und Umgebung im Einsatz. Er wurde 1963 in Rain geboren und ist glücklich verheiratet. Seine Tochter hat ihn bereits zum Großvater gemacht. Jörg Schwarz hat sowohl eine Ausbildung zum Dreher als auch zum Fachinformatiker abgeschlossen und war in beiden Bereichen viele Jahre aktiv. Mit seiner neuen Tätigkeit als Lebenshelfer möchte er die Bedürfnisse älterer Menschen in den Mittelpunkt seiner Aufmerksamkeit rücken und sie bei allen Schwierigkeiten, die das Alter mit sich bringt, unterstützen. Jörg Schwarz geht in seiner familieneigenen Imkerei einer großen persönliche Leidenschaft nach und ist begeisterter Fan und Mitglied des FC Augsburg.

Weitere Lebenshelfer werden gesucht

Neben Jörg Schwarz sind zahlreiche weitere Lebenshelfer in Bayern sowie im übrigen Bundesgebiet jeden Tag im Einsatz, um das Leben älterer Menschen zu bereichern. Damit noch mehr Senioren in den Genuss der bedarfsgerechten Unterstützung durch die SeniorenLebenshilfe kommen können, werden stets weitere engagierte Lebenshelfer gesucht. Die SeniorenLebenshilfe ist eine eingetragene Marke der Salanje GmbH und als familiengeführtes Unternehmen sehr darum bemüht, die Lebenshelfer bestmöglich zu unterstützen.

Die SeniorenLebenshilfe bietet Alltagsunterstützung für Senioren. Ein Lebenshelfer unterstützt im Alltag, beim Einkauf, begleitet zum Arzt und gestaltet auch die Freizeit mit den Senioren. Auch ein Auto steht immer mit zur Verfügung.

