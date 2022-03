Die SeniorenLebenshilfe und ihr bedarfsgerechtes Angebot sind nun für Senioren in Emmering verfügbar

Michaela Schumacher ist unsere neue Lebenshelferin in Emmering. Dort unterstützt sie Senioren im Alltag: z.B. im Haushalt, beim Einkauf, bei Arztbesuchen und vielen weiteren täglichen Aufgaben.

Emmering, 11.03.2022. Die SeniorenLebenshilfe ist ein bundesweit tätiger Dienstleister mit einem vielfältigen Leistungsspektrum im vorpflegerischen Bereich. Mit individuell abgestimmten praktischen Tätigkeiten sorgen die Lebenshelfer dafür, dass ältere Menschen bis ins hohe Alter selbstbestimmt in ihrer vertrauen Umgebung leben können. Dank der neuen Lebenshelferin Michaela Schumacher profitieren in Zukunft auch Senioren in und um Emmering von dem seniorengerechten Angebot der SeniorenLebenshilfe. Alle wichtigen Informationen rund um Michaela Schumacher und die SeniorenLebenshilfe erhalten Sie online unter www.seniorenlebenshilfe.de und unter Lebenshelfer in Emmering.

Für ein selbstständiges und selbstbestimmtes Leben im Alter

Die SeniorenLebenshilfe und ihre deutschlandweit agierenden Lebenshelfer haben sich auf die Unterstützung von Senioren im vorpflegerischen Bereich spezialisiert. Ihr gemeinsames Ziel ist die Steigerung der Lebensqualität älterer Menschen unter dem Gesichtspunkt eines selbstbestimmten und selbstständigen Lebens im Alter. Gegründet wurde die SeniorenLebenshilfe 2012 von Carola Braun. Die Berlinerin leitet das Unternehmen gemeinsam mit ihrer Familie. Für sie ist es von besonderer Wichtigkeit, dass die Lebenshelfer nicht nur praktische Unterstützung leisten, sondern auch für zwischenmenschliche Gespräche und gemeinsam unternommene Aktivitäten zur Verfügung stehen. Die Lebenshelfer werden von der Berliner Zentrale aus tatkräftig unterstützt. Sie erhalten Schulungen und Fortbildungen und bei Bedarf Hilfe bei der Kundenakquise und der Koordination ihrer Leistungen.

Unterstützung im Alltag und bei der Freizeitgestaltung

Die praktischen Tätigkeiten der Lebenshelfer sind vielfältiger Natur. Je nachdem, welchen Bedarf und welche Wünsche die betreuten Senioren haben, werden die Lebenshelfer als Haushaltshilfen aktiv, putzen die Wohnung, waschen die Wäsche und beziehen die Betten. Außerdem sind sie Alltagshelfer, die die älteren Menschen zum Arzt oder Behördenterminen bringen. Um diese Wege bequem zurückzulegen, steht jedem Lebenshelfer ein eigener Pkw zur Verfügung. Darüber hinaus unterstützen die Lebenshelfer die ihnen anvertrauten Senioren bei einer aktiven und sinnvollen Gestaltung ihrer Freizeit. Je nachdem, wo die Interessen der Senioren liegen, werden Spaziergänge in der Natur unternommen, kulturelle Veranstaltungen besucht oder interessante Gespräche geführt.

Lebenshelferin Michaela Schumacher ist zukünftig in Emmering und Umgebung im Einsatz

Interessierte Senioren können dank der neuen Lebenshelferin Michaela Schumacher nun auch in Emmering und Umgebung von dem bedarfsgerechten Angebot der SeniorenLebenshilfe profitieren. Die gebürtige Münchnerin ist Mutter von zwei Kindern. Sie wurde 1980 geboren und hat nach einer Fernausbildung zur Psychologischen Beraterin und einer Ausbildung zur Augenoptikerin viele Jahre als Augenoptikerin und später in der Kundenbetreuung und Sachbearbeitung im Vertriebsinnendienst gearbeitet. In ihrer neuen Aufgabe als Lebenshelferin sieht sie eine sinnvolle und erfüllende Tätigkeit, mit der sie das Leben von Senioren ebenso bereichert wie ihr eigenes. Michaela Schumacher weiß die kleinen Dinge des Lebens zu schätzen. Sie liebt gutes Essen und entspannte Spaziergänge, während denen sie die Schönheit der Natur genießt.

Lebenshelfer sind in ganz Deutschland aktiv

So wie Michaela Schumacher in Emmering und Umgebung für ältere Menschen im Einsatz ist, sind zahlreiche weitere Lebenshelfer in ganz Deutschland aktiv. Doch ist die Nachfrage nach seniorengerechter Betreuung noch lange nicht ausreichend gedeckt. Daher ist die SeniorenLebenshilfe, die eine eingetragene Marke der Salanje GmbH ist, ständig auf der Suche nach weiteren engagierten und kompetenten Lebenshelfern, die das Leben von Senioren durch individuelle Unterstützung bereichern.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SeniorenLebenshilfe

Herr Benjamin Braun

Ahrweilerstr. 29

14197 Berlin

Deutschland

fon ..: 080083221100

web ..: https://www.seniorenlebenshilfe.de

email : info@senleb.de

Die SeniorenLebenshilfe bietet Alltagsunterstützung für Senioren. Ein Lebenshelfer unterstützt im Alltag, beim Einkauf, begleitet zum Arzt und gestaltet auch die Freizeit mit den Senioren. Auch ein Auto steht immer mit zur Verfügung.

