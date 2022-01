Vielfältiges Leistungsangebot für Senioren rund um Oebisfelde – SeniorenLebenshilfe

Christina Vogt ist unsere neue Lebenshelferin in Oebisfelde. Dort unterstützt sie Senioren im Alltag: z.B. im Haushalt, beim Einkauf, bei Arztbesuchen und vielen weiteren täglichen Aufgaben.

Oebisfelde, 11.01.2022. Die SeniorenLebenshilfe unterstützt alle älteren Menschen, denen es schwerfällt, ihren Alltag allein zu bewältigen. Dazu bietet der bundesweit tätige Dienstleister vielfältige Leistungen an, die von tatkräftigen und kompetenten Lebenshelfern ausgeführt werden. Mit ihrem seniorengerechten Angebot trägt die SeniorenLebenshilfe zu mehr Lebensqualität im Alter bei. Auch Senioren in Oebisfelde und Umgebung können künftig dank der neuen Lebenshelferin Christina Vogt die Tätigkeiten der SeniorenLebenshilfe in Anspruch nehmen.

Individuelle Betreuung von Senioren im gesamten Bundesgebiet

Mit ihrem hochwertigen Angebot für Senioren, das individuell auf die betreuten Menschen zurechtgeschnitten wird, hat sich die SeniorenLebenhilfe ein Alleinstellungsmerkmal erarbeitet. Gegründet wurde das in Berlin ansässige Unternehmen im Jahr 2012 von Carola Braun. Sie und ihre Familie haben in den letzten Jahren ein bundesweit tätiges Netz aus Lebenshelfern aufgebaut, die auf selbstständig- freiberuflicher Basis tätig sind. Neben zahlreichen praktischen Leistungen spielen auch soziale Aspekte eine wichtige Rolle bei der täglichen Arbeit der Lebenshelfer. Ziel ist es, älteren Mitmenschen einen selbstbestimmten Lebensabend in ihrer vertrauten Umgebung zu ermöglichen.

Praktische und soziale Betreuung älterer Menschen

Der Leistungsumfang der Lebenshelfer wird individuell mit den Senioren und ihren Angehörigen abgesprochen. Die SeniorenLebenshilfe bietet unter anderem Leistungen im Haushalt an. Die Lebenshelfer waschen bei Bedarf die Wäsche, reinigen die Wohnung und gehen für oder gemeinsam mit den Senioren einkaufen. Darüber hinaus fungieren sie als Begleitung zu Arztterminen und unterstützen die älteren Menschen in bürokratischen Angelegenheiten. Eine besonders wichtige Rolle nehmen gemeinsame Unternehmungen ein. Diese sollen für mehr Abwechslung und eine gesteigerte Lebensqualität der Senioren sorgen. Die Lebenshelfer unternehmen zum Beispiel Spaziergänge mit den Senioren oder stehen für Gespräche jeglicher Art zur Verfügung. Müssen für Aktivitäten oder Termine Wege zurückgelegt werden, wird dies bequem im Pkw erledigt, der jedem Lebenshelfer zur Verfügung steht.

Christina Vogt unterstützt in Zukunft Senioren in Oebisfelde und Umgebung

Senioren in Oebisfelde und Umgebung können sich zukünftig in die kompetenten Hände der neuen Lebenshelferin Christina Vogt begeben. Die 1974 in Gardelegen geborene Mutter von zwei Söhnen ist nach ihrer Ausbildung zur Justizfachangestellten 30 Jahre lang in verschiedensten Behörden dieser Tätigkeit nachgegangen. Zudem hat sie im Personalrat zehn Jahre lang aktiv die Interessen ihrer Kollegen und Kolleginnen vertreten. Durch ihre neue Tätigkeit als Lebenshelferin möchte sie ihr „soziales Ich“ noch mehr ausleben. Dank ihrer Unterstützung sollen Senioren so lange es geht, selbstbestimmt in ihrem Zuhause leben dürfen und einen glücklichen Lebensabend führen. In ihrer Freizeit beschäftigt sich Christina Vogt am liebsten mit ihrer Hündin Sally. Sie verbringt außerdem gerne Zeit im Garten sowie mit ihren Freunden und der Familie.

Weitere Informationen rund um die Arbeit der SeniorenLebenshilfe

So wie Senioren rund um Oebisfelde sich in Zukunft auf Christina Vogt verlassen können, können dies bereits zahlreiche ältere Menschen in ganz Deutschland tun. Die SeniorenLebenshilfe, die eine eingetragene Marke der Salanje GmbH ist, unterstützt die LebenshelferInnen bei deren Tätigkeit in allen Bereichen. Unter anderem werden eigene Schulungen und Fortbildungsmöglichkeiten angeboten. Um das Angebot noch mehr Senioren zugänglich zu machen, werden jederzeit weitere engagierte Menschen gesucht, die als Lebenshelfer aktiv werden wollen. Weitere Informationen dazu erhalten Sie online unter www.seniorenlebenshilfe.de oder Lebenshelfer Oebisfelde.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SeniorenLebenshilfe

Herr Benjamin Braun

Ahrweilerstr. 29

14197 Berlin

Deutschland

fon ..: 080083221100

web ..: https://www.seniorenlebenshilfe.de

email : info@senleb.de

Die SeniorenLebenshilfe bietet Alltagsunterstützung für Senioren. Ein Lebenshelfer unterstützt im Alltag, beim Einkauf, begleitet zum Arzt und gestaltet auch die Freizeit mit den Senioren. Auch ein Auto steht immer mit zur Verfügung.

