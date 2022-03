Münchner FinTech XPAY holt Thomas Lassmann als CTO an Bord

Das Finanz-Startup erweitert Führungsebene um einen CTO und holt dafür den Tech-Experten Thomas Lassmann an Bord. Er soll XPAY zum führenden Anbieter im Bereich Embbed Finance ausbauen.

München, 11. März 2022. Das 2016 gegründete Unternehmen XPAY verpflichtet Thomas Lassmann als CTO. Mit disruptiven Payment-Lösungen kombiniert XPAY FinTech mit Marketing und eröffnet Marken und Influencern damit die Möglichkeit, ihre Kunden- und Fanbeziehungen zu intensivieren. Lassmann soll den Ausbau von XPAY zu einem führenden Player im Bereich Embedded Finance vorantreiben.

Thomas Lassmann verantwortet als Chief Technology Officer (CTO) bei XPAY seit Januar unter anderem den Ausbau der XPAY-Plattform für die Anbindung neuer Kunden und Kartenprogramme. Der Tech-Experte bringt umfangreiche Expertise im Bereich Plattform-Ökonomie von vorangegangenen Stationen wie dem Carsharing WeShare und der Transport- und Logistikplattform RIO bei Volkswagen mit. Zuletzt hat der Business-Informatiker bei der VW-Tochter WeShare technische Innovationen beim CarSharing-Modell entwickelt sowie Cloud Services und KI-Lösungen implementiert. Beim Finanz-Startup XPAY soll Lassmann bei der Einführung von Domain Driven Design und der Zielsetzungsmethode OKR (Objectives and Key Results) unterstützen sowie die agile Kultur im Unternehmen weiter ausbauen.

Denis Raskopoljac, Co-Founder und CEO von XPAY: „So wie die digitale Disruption im Mobilitätssektor in den vergangenen Jahren Sichtweisen und Anwendungen zum Vorteil der Kunden verändert hat, können durch die Digitalisierung Marketing und Finanzwesen neu miteinander verschmelzen. Mit Thomas holen wir einen versierten Tech-Experten ins Boot, um den Wandel zu einem neuartigen Ansatz für Marken und Finanzprodukte voranzutreiben.“

XPAY ist einer der wachstumsstärksten Anbieter für Embedded Finance-Lösungen und entwickelt für seine Markenkunden gebrandete Mastercard® Kartenprogramme mit integrierten Loyalty-Komponenten. In Verbindung mit exklusiven und individualisierten Benefits macht XPAY so Markenerlebnisse für Konsumenten in völlig neuen Lebensbereichen erfahrbar. Das FinTech-Startup mit Hauptsitz in München und Standorten in Amsterdam, Bukarest und Wien wurde im Mai 2016 gegründet und beschäftigt aktuell über 85 Mitarbeitende.

