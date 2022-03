Die SeniorenLebenshilfe bietet ihr seniorengerechtes Angebot in Zukunft älteren Menschen in Flensburg an

Kasia Köver ist unsere neue Lebenshelferin in Flensburg. Dort unterstützt sie Senioren im Alltag: z.B. im Haushalt, beim Einkauf, bei Arztbesuchen und vielen weiteren täglichen Aufgaben.

Mit einem vielfältigen und individuell abgestimmten Leistungsangebot unterstützt die SeniorenLebenshilfe ältere Menschen bei der Bewältigung ihres Alltags. Die Tätigkeiten, die im vorpflegerischen Bereich angesiedelt sind, werden von engagierten Lebenshelfern übernommen, die das Leben der Senioren bereichern. Kasia Köver ist als neuestes Mitglied der SeniorenLebenshilfe fortan für ältere Menschen in Flensburg und Umgebung tätig, damit diese von mehr Lebensqualität im Alter profitieren. Mehr Informationen zu unserer neusten Lebenshelferin finden Sie unter Lebenshelfer in Flensburg.

Individuelles Angebot für ein selbstbestimmtes Leben im Alter

Das Angebot der SeniorenLebenshilfe ist deutschlandweit einzigartig. Die Lebenshelfer sind auf die vorpflegerische Betreuung spezialisiert und ergänzen ihre praktischen Leistungen durch soziale Aspekte. Geschäftsführerin Carola Braun und ihren Lebenshelfern ist es wichtig, dass auch zwischenmenschliche Gespräche und gemeinsam unternommene Aktivitäten nicht zu kurz kommen. Die Berlinerin hat die SeniorenLebenshilfe im Jahr 2012 gegründet. Ihr Ziel ist es, den Senioren ein selbstbestimmtes Leben in ihrer gewohnten Umgebung zu ermöglichen. Die Lebenshelfer sind auf selbstständig-freiberuflicher Basis tätig und im gesamten deutschen Bundesgebiet aktiv.

Praktische Tätigkeiten und Unterstützung einer aktiven Freizeitgestaltung

Die Tätigkeiten der Lebenshelfer richten sich nach den persönlichen Wünschen und den individuellen Bedürfnissen der betreuten Senioren. Die Lebenshelfer sind als Haushaltshilfe im Einsatz und putzen die Wohnung, kümmern sich um den Einkauf der Lebensmittel und waschen die Wäsche. Sie begleiten außerdem ihre Senioren zu ärztlichen oder bürokratischen Terminen und ermöglichen ihnen den Besuch bei Freunden. Jedem Lebenshelfer steht ein eigener Pkw zur Verfügung, damit die nötigen Wege bequem zurückgelegt werden können. Neben diesen praktischen Leistungen motivieren die Lebenshelfer und Lebenshelferinnen die älteren Menschen auch zu einer aktiven Freizeitgestaltung. Sie unternehmen mit ihnen Spaziergänge, machen Spielenachmittage oder besuchen gemeinsam kulturelle Veranstaltungen.

Kasia Köver ist die neue Lebenshelferin in Flensburg

Die SeniorenLebenshilfe ist dank der neuen Lebenshelferin Kasia Köver nun auch in Flensburg und Umgebung vertreten. Die 1984 in Windsor, England geborene Mutter zweier Söhne ist glücklich verheiratet. Nach ihren Ausbildungen zur Kinderpflegerin und Altenpflegehelferin hat sie in internationalen Schulen in Österreich und in England sowie als Arzthelferin in einer Gemeinschaftspraxis gearbeitet. Durch die Unterstützung ihrer älteren Nachbarin bei täglichen Aufgaben hat sie bereits erste Erfahrungen in einer für sie erfüllenden Aufgabe sammeln dürfen. Sie möchte zukünftig noch mehr Senioren Hilfe bei der Bewältigung ihres Alltags zukommen lassen. Kasia Köver liebt es zu reisen und kocht gerne. Am liebsten verbringt sie ihre Freizeit mit ihrer Familie und ihrem Hund bei gemeinsamen Aktivitäten.

Weitere Informationen rund um die SeniorenLebenshilfe und ihre Lebenshelfer

Kasia Köver und die anderen Lebenshelfer der SeniorenLebenshilfe sind in ganz Deutschland anzutreffen. Doch die Nachfrage nach individueller Unterstützung ist bei Senioren immer noch größer als das Angebot. Daher ist die SeniorenLebenshilfe, die eine eingetragene Marke der Salanje GmbH ist, ständig auf der Suche nach weiterer Unterstützung durch engagierte Menschen. Die Lebenshelfer werden von dem familiengeführten Berliner Unternehmen in allen Bereichen aktiv unterstützt. Unter anderem werden eigene Schulungen und Fortbildungen angeboten, um die Lebenshelfer für ihre Aufgabe optimal zu rüsten. Weitere Informationen rund um die Arbeit der Lebenshelfer und die SeniorenLebenshilfe erhalten Sie online unter www.seniorenlebenshilfe.de.

