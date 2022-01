SeniorenLebenshilfe jetzt auch in Schömberg: Innovativer Service hilft älteren Menschen

Carmen Schick ist unsere neue Lebenshelferin in Schömberg. Dort unterstützt sie Senioren im Alltag: z.B. im Haushalt, beim Einkauf, bei Arztbesuchen und vielen weiteren täglichen Aufgaben.

Schömberg, 18.01.2022. Die SeniorenLebenshilfe steht älteren Menschen bundesweit mit praktischen Hilfen im Alltag zur Seite. Im vorpflegerischen Bereich versteht sich der innovative Dienstleister als menschliche Schnittstelle und sorgt mit Zuwendung für eine höhere Lebensqualität im Alltag. Mit der Lebenshelferin Carmen Schick steht das Angebot für Senioren jetzt auch in Schömberg zur Verfügung. Alle wichtigen Informationen zur SeniorenLebenshilfe unter www.seniorenlebenshilfe.de und Lebenshelfer Schömberg.

Innovativer Service bietet Senioren eine höhere Lebensqualität im Alltag

Bundesweit ist die SeniorenLebenshilfe der einzige Dienstleister mit dem Focus auf vorpflegerische Betreuung.“ Gerade hier ist der Bedarf an zuverlässiger und

angemessener Hilfe riesig“, so die Geschäftsführerin Carola Braun. Die ausgebildete Krankenschwester kennt den Wunsch vieler Senioren aus eigener Erfahrung nur zu gut – den Wunsch, so lange wie möglich selbstbestimmt in ihrer gewohnten Umgebung leben zu können. Frau Braun: „Doch oft sind die Kinder beruflich stark eingespannt oder wohnen weit weg.“ Die zwischenmenschlichen Begegnungen und gemeinsame Aktivitäten kommen dann häufig zu kurz. Um Unterstützung zu bieten, hat die SeniorenLebenshilfe ein Netz selbstständiger, freiberuflicher Lebenshelferinnen und -helfern geschaffen. Sie sind beinahe im gesamten Bundesgebiet tätig und werden über die Zentrale in Berlin koordiniert. Fachlich geschult und weitergebildet werden sie dort ebenfalls.

Menschlichkeit im Blick: Praktische und individuelle Unterstützung für Ältere

Die Lebenshelfer werden auf Wunsch und nach individueller Absprache mit den

Senioren tätig. Sie übernehmen alle Arbeiten, die im Alter immer schwerer fallen. Der Service umfasst viele verschiedene Hilfen und reicht vom Haushalt bis hin zur Alltagund Freizeitbetreuung. Ein wichtiger Aspekt der Alltagshilfen ist die Begleitung zum Arzt oder zu Terminen auf dem Amt. Wege mit dem Bus oder mit dem Taxi müssen die Senioren nicht mehr zurücklegen. Dafür sind die Lebenshelfer mit einem Pkw versehen. Aber auch zwischenmenschliche Aspekte, wie vertrauensvolle Gespräche, Spaziergänge und andere Aktivitäten in der Freizeit kommen nicht zu kurz. Selbst die Pflegekoordination übernehmen die Helfer auf Wunsch der Senioren. Diese Form der individuell anforderbaren Betreuung auf Honorar-Basis ist bisher einzigartig.

Carmen Schick ist neue Lebenshelferin für Schömberg und Umgebung

Interessierte können mit Carmen Schick den Service der SeniorenLebenshilfe nun auch in Schömberg und Umgebung nutzen. Die fachlichen Voraussetzungen bringt die ausgebildete Krankenschwester mit. Berufliche Erfahrungen sammelte sie unter anderem als Krankenschwester in einer psychosomatischen Klinik und als Qualitätsbeauftragte in einer Ergotherapiepraxis. Auch in ihrem persönlichen Umfeld hat Frau Schick viele ältere Familienangehörige betreut und in ihrem Alltag begleitet. „Dabei habe ich vor allem gelernt, wie schön das Privileg ist, im hohem Alter noch im eigenen vertrauten Zuhause wohnen zu bleiben“, so Frau Schick. „Man fühlt sich beschützt und behütet.“ Dieses Glück will Carmen Schick nun auch anderen Senioren zugänglich machen und diese gut unterstützen. In ihrer Freizeit geht sie gerne mit ihrer Hündin wandern und entspannt bei Kreuzworträtseln und Puzzeln.

Über die SeniorenLebenshilfe / Lebenshelferin Carmen Schick:

Das familiengeführte Unternehmen fungiert selbstständig als eingetragene Marke der Salanje GmbH. Seinen Hauptsitz hat der Dienstleister in Berlin und sucht für den weiteren bundesweiten Ausbau der Seniorenbetreuung stetig nach qualifizierten Lebenshelferinnen und -helfern. Dazu stellt die SeniorenLebenshilfe interne Schulungen und Fortbildungen bereit, die stets aktualisiert werden.

