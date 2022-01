Für mehr Lebensqualität im Alter – die SeniorenLebenshilfe ist zukünftig rund um Albershausen aktiv

Rainer Ziegelin ist unser neuer Lebenshelfer in Albershausen. Dort unterstützt er Senioren im Alltag: z.B. im Haushalt, beim Einkauf, bei Arztbesuchen und vielen weiteren täglichen Aufgaben.

Albershausen, 10.01.2022. Als bundesweit tätiger Dienstleister betreut die SeniorenLebenshilfe ältere Menschen in ihrem eigenen Zuhause. Die Arbeit der Lebenshelfer setzt sich aus vielfältigen praktischen Leistungen zusammen und ist im vorpflegerischen Bereich angesiedelt. Das seniorengerechte Angebot dient dem Ziel, den Alltag der Senioren angenehmer zu gestalten und für mehr Lebensqualität im Alter zu sorgen. Senioren in Albershausen und Umgebung können ab sofort ebenfalls von den Leistungen der SeniorenLebenshilfe profitieren. Rainer Ziegelin ist dort als neuester Lebenshelfer fortan für die Betreuung älterer Menschen im Einsatz. Detaillierte Informationen zum Angebot können unter Lebenshelfer Albershausen abgerufen werden.

Ein bundesweit einzigartiges Angebot für Senioren

Das Angebot der SeniorenLebenshilfe ist in Deutschland einzigartig. Neben praktischen Leistungen, die das Leben im eigenen Zuhause bis ins hohe Alter hinein möglich machen, spielt auch der soziale Aspekt eine wichtige Rolle bei der Arbeit der Lebenshelfer. Je nachdem, welche Interessen die Senioren haben, werden mit den Lebenshelfern gemeinsame Aktivitäten unternommen oder die gemeinsam verbrachte Zeit für interessante Gespräche genutzt. Gegründet wurde die SeniorenLebenshilfe im Jahr 2012 von der Berlinerin Carola Braun. Sie und ihre Familie unterstützen die Lebenshelfer, die selbstständig-freiberuflich aktiv sind, in allen Bereichen. Unter anderem helfen sie bei der Kundenakquise und bieten eigene Schulungen und Fortbildungen an.

Lebenshelfer sind Haushaltshilfen, Alltagsbegleiter und Freizeitpartner

Nach individueller Vereinbarung übernehmen die Lebenshelfer sämtliche Tätigkeiten im Haushalt, die die Senioren selbst nicht mehr leisten können. Lebenshelfer werden auf diese Weise zur Haushaltshilfe, putzen die Wohnung, waschen die Wäsche und kochen das Mittagessen. Sie begleiten ihre Senioren außerdem zu Arztterminen und helfen bei bürokratischen Angelegenheiten. Müssen dafür Wege zurückgelegt werden, müssen die älteren Menschen dafür nicht in ein Taxi oder den Bus steigen. Jedem Lebenshelfer steht ein eigener Pkw zur Verfügung. Ein wichtiger Aspekt der Arbeit der Lebenshelfer stellt die Unterstützung bei der sinnvollen Freizeitgestaltung der Senioren dar. Abwechslungsreiche Gespräche, gemeinsame Spaziergänge oder spannende Spielenachmittage bereichern den Alltag der älteren Menschen.

Rainer Ziegelin ist zukünftig als Lebenshelfer in Albershausen und Umgebung tätig

In Alberhausen und Umgebung ist Rainer Ziegelin in Zukunft für ältere Menschen aktiv. Der gebürtige Stuttgarter ist in einer Beziehung und hat eine erwachsene Tochter. Er ist gelernter Maler und Lackierer. Nach seiner Ausbildung hat er unter anderem als Vorarbeiter und Maschineneinsteller, in der Medien- und Videobranche sowie im technischen Außendienst gearbeitet. Während seiner Tätigkeiten vermisste er zunehmend den direkten Kontakt mit Menschen. Als Lebenshelfer möchte er in Zukunft Senioren eine vielfältige Unterstützung im Alltag zukommen lassen und durch seine Arbeit Gutes tun. Erfahrung hat Rainer Ziegelin auf diesem Gebiet in den Jahren zuvor bereits ehrenamtlich gesammelt.

Weitere Informationen erhalten Sie online

Weitere Informationen rund um die SeniorenLebenshilfe sowie zum neuen Lebenshelfer Rainer Ziegelin erhalten Sie online unter www.seniorenlebenshilfe.de. Hier sind auch weitere Lebenshelfer in Ihrer Umgebung aufgelistet. Wollen Sie sich selbst für ältere Menschen engagieren und Lebenshelfer werden, sind online ebenfalls alle nötigen Informationen erhältlich. Die SeniorenLebenshilfe, die eine eingetragene Marke der Salanje GmbH ist, ist stets auf der Suche nach weiteren engagierten Menschen, die das Leben von älteren Menschen bereichern wollen.

