Lebensqualität bis ins hohe Alter: SeniorenLebenshilfe jetzt auch in Goldenstedt vertreten

Claudia Munke ist unsere neue Lebenshelferin in Goldenstedt. Dort unterstützt sie Senioren im Alltag: z.B. im Haushalt, beim Einkauf, bei Arztbesuchen und vielen weiteren täglichen Aufgaben

Goldenstedt, 13.07.2021. Zuhause alt werden zu können, ist das erklärte Ziel vieler Senioren. Die Vertrautheit der eigenen vier Wände und des gewohnten sozialen Umfelds gelten als Garant für Lebensqualität bis ins hohe Alter. Diesem Ziel verschrieben hat sich auch die SeniorenLebenshilfe als spezialisierter Dienstleister im vorpflegerischen Bereich, der dazu beitragen will, die Voraussetzungen einer selbstbestimmten Lebensführung möglichst lange zu erhalten. Im Vordergrund steht die persönliche Unterstützung bei der praktischen Bewältigung des Alltags. Seit kurzer Zeit darf die SeniorenLebenshilfe mit Claudia Munke ein neues Mitglied in ihrem bundesweiten Netzwerk begrüßen und ist somit auch in Goldenstedt vertreten. Nähere Informationen hierzu sind auf www.seniorenlebenshilfe.de und Lebenshelfer Goldenstedt verfügbar.

Pionierarbeit in der Altersbegleitung

Mit ihrem vorpflegerischen Fokus verfügt die in SeniorenLebenshilfe deutschlandweit über ein Alleinstellungsmerkmal. Angesiedelt an der Schnittstelle zwischen familiärer Assistenz und professioneller Pflege, leistet das seit 2012 bestehende Netzwerk an Lebenshelfern Pionierarbeit in der individuellen Altersbegleitung. Geschäftsführerin Carola Braun beschreibt die Ermöglichung einer selbstbestimmten Lebensgestaltung auch im vorgerückten Alter als höchste Priorität. Dabei weist sie auf die Bedeutung von Alltagstätigkeiten hin, von deren erfolgreicher Verrichtung die Erfüllung des Wunsches nach einem Verbleib im eigenen Heim wesentlich abhängt. Die zentral geschulten und selbstständig-freiberuflich arbeitenden Lebenshelfer der SeniorenLebenshilfe unterstützen ihre Senioren aber nicht nur bei körperlichen und administrativen Herausforderungen, sondern haben auch ein offenes Ohr für deren zwischenmenschliche Anliegen.

Tatkräftige Unterstützung mit Herz

Das Spektrum an möglichen Unterstützungsleistungen ist groß: Als wichtiger Schwerpunkt sind sicherlich Haushaltsdienste wie Putzen, Kochen oder Waschen zu nennen, die sich für ältere Menschen zunehmend beschwerlich gestalten. Auch bei alltäglichen Erledigungen außerhalb des Wohnsitzes wie zum Beispiel Einkäufen, Behördengängen oder Arztbesuchen stehen Lebenshelfer ihren Klienten tatkräftig zur Seite – was die dafür notwendigen Fahrtendienste miteinschließt, da sie alle über einen eigenen PKW verfügen. Auch die menschliche und emotionale Dimension nimmt einen hohen Stellenwert in ihrer Arbeit ein, was Freizeitaktivitäten (Spaziergänge, Ausflüge, Besuche, usw.) ebenso umfasst wie vertraute Gespräche oder geselliges Beisammensein. Welches Ausmaß an Unterstützung benötigt wird, kann individuell bestimmt werden – die Abrechnung erfolgt auf Honorarbasis und somit nur für die tatsächlich durchgeführten Leistungen.

Claudia Munke ist neue Lebenshelferin in Goldenstedt und Umgebung

Seit Frühjahr 2021 ist die SeniorenLebenshilfe in der Person von Claudia Munke auch in Goldenstedt vertreten und steht dort als kompetente und einfühlsame Ansprechpartnerin für ältere Menschen mit Unterstützungsbedarf zur Verfügung. Die aus Vechta stammende ausgebildete Friseurin konnte in ihrem Berufsleben schon zahlreiche Erfahrungen sammeln, die ihr im Rahmen ihrer jetzigen Tätigkeit als Lebenshelferin zugutekommen: So war sie unter anderem lange Jahre als Haushälterin beschäftigt und arbeitete bei einem mobilen Pflegedienst (Hauswirtschaft und Altenpflegehelferin). Ihr Berufsverständnis umschreibt Claudia Munke als jenes einer „Sekretärin, Chauffeurin und Freizeitpartnerin zugleich“. Privat zählt die in einer festen Partnerschaft lebende Mutter von zwei Kindern ausgedehnte Spaziergänge und Radtouren sowie Kochen und Lesen zu ihren Hobbies.

Über die SeniorenLebenshilfe / Lebenshelferin Claudia Munke:

Claudia Munke ist als selbstständige Lebenshelferin in Goldenstedt und der näheren Umgebung tätig. Bei der SeniorenLebenshilfe handelt es sich um eine eingetragene Marke der Salanje GmbH mit Sitz in der Bundeshauptstadt, von wo aus auch die Koordinations- und Schulungstätigkeiten innerhalb des Betreuungsnetzwerkes erfolgen. Interessenten an einer solchen Ausbildung werden laufend gesucht.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SeniorenLebenshilfe

Herr Benjamin Braun

Ahrweilerstr. 29

14197 Berlin

Deutschland

fon ..: 080083221100

web ..: https://www.seniorenlebenshilfe.de

email : info@senleb.de

Die SeniorenLebenshilfe bietet Alltagsunterstützung für Senioren. Ein Lebenshelfer unterstützt im Alltag, beim Einkauf, begleitet zum Arzt und gestaltet auch die Freizeit mit den Senioren. Auch ein Auto steht immer mit zur Verfügung.

Pressekontakt:

SeniorenLebenshilfe

Herr Benjamin Braun

Ahrweilerstr. 29

14197 Berlin

fon ..: 080083221100

web ..: https://www.seniorenlebenshilfe.de

email : info@senleb.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Mehrfamilienhausverkauf: Lohnt sich die Aufteilung in Eigentumswohnungen vorab? Wo ist der Verbraucherschutz für die Senioren und jungen PKW-Halter?