Eine neue Lebenshelferin aus Kirchwald erleichtert zukünftig den Alltag älterer Menschen in der Region

Sandra Kriebelt ist unsere neue Lebenshelferin in Kirchwald. Dort unterstützt sie Senioren im Alltag: z.B. im Haushalt, beim Einkauf, bei Arztbesuchen und vielen weiteren täglichen Aufgaben.

Kirchwald, 14.12.2021. Die SeniorenLebenshilfe bietet älteren Menschen bundesweit ein vielfältiges Angebot an, bestehend aus Leistungen im vorpflegerischen Bereich. Ziel ist es, die Lebensqualität der Senioren bis ins hohe Alter hinein zu sichern. Die Senioren sollen selbstbestimmt in ihrem eigenen Zuhause alt werden dürfen. Von diesem einzigartigen Konzept können zukünftig auch ältere Menschen in Kirchwald und Umgebung profitieren. Denn mit Sandra Kriebelt konnte die SeniorenLebenshilfe eine neue Lebenshelferin für die rheinland-pfälzische Gemeinde gewinnen.

Zuverlässige Unterstützung im Alltag

Die Berlinerin Carola Braun ist die Gründerin und Geschäftsführerin der SeniorenLebenshilfe. Sie gründete das Familienunternehmen im Jahr 2012. Während ihrer eigenen Tätigkeit als Lebenshelferin erkannte sie, wie wichtig die zuverlässige Unterstützung für Senioren im Alltag ist. Auch von zwischenmenschlichen Gesprächen und gemeinsam mit den Lebenshelfern unternommenen Aktivitäten profitieren die Senioren. Die selbstständig-freiberuflich tätigen Lebenshelfer werden von der Berliner Zentrale aus in allen Bereichen unterstützt. Unter anderem bietet die SeniorenLebenshilfe eigene Schulungen und Fortbildungen an und ist bei der

Kundenakquise behilflich.

Lebenshelfer sind Haushaltshilfen, Alltagsbegleiter und vieles mehr

Die von den Lebenshelfern erbrachten Leistungen werden individuell mit den betreuten Senioren abgestimmt. Unter anderem werden die Lebenshelfer auf diese Weise zu Haushaltshilfen. Sie putzen die Wohnung, übernehmen den Einkauf und waschen die Wäsche. Aber auch als Begleiter in Alltagssituationen nehmen sie eine wichtige Rolle ein. Mit den ihnen zur Verfügung stehenden Fahrzeugen bringen sie ihre Senioren zu Arztterminen oder zum Besuch bei Freunden. Ebenso profitieren die Senioren von einer sinnvollen Gestaltung ihrer Freizeit mit Unterstützung der Lebenshelfer. Je nachdem, wo die Interessen der Senioren liegen, werden gemeinsame Spaziergänge unternommen oder interessante Gespräche zu bestimmten Themen geführt.

Sandra Kriebelt ist die neue Lebenshelferin in Kirchwald

Sandra Kriebelt möchte zukünftig für Senioren in Kirchwald und Umgebung ein fester Ansprechpartner bei allen Sorgen und Nöten sowie eine wichtige Stütze im Alltag sein. Die 1984 in Troisdorf geborene Kinderpflegerin hat nach ihrer Ausbildung unter anderem als Kassiererin in einem Möbelhaus, in einem Schaustellerbetrieb sowie als Zustellerin bei der Deutschen Post AG gearbeitet. Sie lebt in einer Beziehung mit zwei Bonuskindern und ihrem Familienhund Mailo. In ihrer Freizeit unternimmt sie gerne ausgedehnte Spaziergänge. Außerdem liebt sie es zu reisen. Sandra Kriebelt möchte ältere Menschen dabei unterstützen, in ihren eigenen vier Wänden alt werden zu können. Außerdem will sie ihnen die Möglichkeit bieten, immer jemanden zum Reden zu haben.

Weitere Informationen erhalten Sie online

Auch in zahlreichen anderen Städten und Gemeinden in ganz Deutschland unterstützen Lebenshelfer ihre Senioren bei der Bewältigung ihres Alltags. Die SeniorenLebenshilfe ist ständig bemüht, ihr Angebot noch weiter auszubauen und sucht daher weitere Unterstützung durch engagierte Lebenshelfer. Weiter Informationen rund um den Dienstleister, der eine eingetragene Marke der Salanje GmbH ist, und die neue Lebenshelferin Sandra Kriebelt erhalten Sie online unter www.seniorenlebenshilfe.de. Dort finden Sie auch Lebenshelfer in Kirchwald und Ihrer Nähe.

