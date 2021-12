Eine neue Lebenshelferin erleichtert das Leben von Senioren in Stutensee und Umgebung

Tanja Jörg ist unsere neue Lebenshelferin in Stutensee. Dort unterstützt sie Senioren im Alltag: z.B. im Haushalt, beim Einkauf, bei Arztbesuchen und vielen weiteren täglichen Aufgaben.

Stutensee, 03.12.2021. In ganz Deutschland sind täglich zahlreiche Lebenshelfer im Einsatz, damit Senioren in ihrer gewohnten Umgebung alt werden können und in ihrem Alltag eine individuell abgestimmte Unterstützung erhalten. Um dies zu erreichen, hat die SeniorenLebenshilfe ein umfangreiches Angebot ausgearbeitet, das im vorpflegerischen Bereich angesiedelt ist. Auch in Stutensee und Umgebung können dank der neuen Lebenshelferin Tanja Jörg fortan ältere Menschen

von diesen Leistungen profitieren.

Mit individuell abgestimmten Leistungen seit 2012 für Senioren im Einsatz

Die SeniorenLebenshilfe ist ein bundesweit agierender Dienstleister, der mit seinem Leistungsangebot ein Alleinstellungsmerkmal aufweist. Die Geschäftsführerin Carola Braun gründete das Unternehmen im Jahr 2012 und hat seitdem zahlreiche Lebenshelfer im gesamten Bundesgebiet engagieren können. Diese arbeiten auf selbstständig-freiberuflicher Basis und werden von der in Berlin gesteuerten Zentrale in allen Bereichen unterstützt. Unter anderem hat die SeniorenLebenshilfe eigene Schulungen und Fortbildungen entwickelt, um die Lebenshelfer optimal auf ihre Aufgabe vorzubereiten. Denn die Leistungen der SeniorenLebenshilfe gehen über die praktische Unterstützung im Alltag hinaus. Gemeinsam unternommene Aktivitäten und zwischenmenschliche Gespräche stellen ebenfalls einen wichtigen Bestandteil der täglichen Arbeit der Lebenshelfer dar.

Lebenshelfer sind Haushaltshilfen, Alltagsbegleiter, Freizeitpartner und mehr

Die engagierten Lebenshelfer nehmen den Senioren alle Tätigkeiten im Haushalt ab, die diese nicht mehr selbstständig bewältigen können. Sie putzen, gehen einkaufen, waschen die Wäsche und kochen das Mittagessen. Auch als Alltagsbegleiter, zum Beispiel wenn ein Besuch beim Arzt ansteht, werden die Lebenshelfer aktiv. Praktischerweise ist jeder Lebenshelfer mit einem Pkw ausgestattet, sodass sämtliche Wege bequem zurückgelegt werden können. Je nachdem, wo die individuellen Interessen der betreuten Senioren liegen, motivieren die Lebenshelfer sie außerdem zu Spaziergängen an der frischen Luft oder besuchen mit ihnen kulturelle Veranstaltungen. Wie die Arbeit der Lebenshelfer im Einzelnen aussieht, bestimmen die Senioren bzw. deren Angehörige selbst.

Tanja Jörg ist die neue Lebenshelferin für Stutensee

Mit Tanja Jörg ist das seniorengerechte Angebot der SeniorenLebenshilfe nun auch in Stutensee und Umgebung verfügbar. Die 1970 in Karlsruhe geborene ausgebildete Konditorin hat bereits als Verkäuferin im Einzelhandel und Lebensmittelhandel, als Büroangestellte und nach einer Umschulung als Berufskraftfahrerin gearbeitet. Sie ist ein äußerst sozialer Mensch. Bereits in ihrer Jugend hat sie Nachbarschaftshilfe geleistet und Senioren unterstützt. Dieses Engagement hat sie in den letzten Jahren wieder aufleben lassen und war nach einer Ausbildung zur Seniorenbetreuerin § 87b in der Pflege und Betreuung von Menschen mit Behinderung tätig. Als Lebenshelferin möchte sie als wertvolle Stütze für ältere Menschen agieren. Tanja Jörg lebt in einer Beziehung und ist gerne mit ihrer Hündin unterwegs. Zur Entspannung liest sie Bücher oder genießt die Ruhe vor ihrem Aquarium.

Weitere Informationen rund um die Arbeit der SeniorenLebenshilfe

So wie Tanja Jörg in Stutensee sind im gesamten Bundesgebiet zahlreiche weitere Lebenshelfer aktiv, die Senioren das Leben erleichtern. Die SeniorenLebenshilfe, die ihren Hauptsitz in Berlin hat und eine eingetragene Marke der Salanje GmbH ist, unterstützt die Lebenshelfer bei ihrer Aufgabe in sämtlichen Bereichen. Für weitere Informationen rund um das familiengeführte Unternehmen und die neue Lebenshelferin Tanja Jörg informieren Sie sich online unter www.seniorenlebenshilfe.de und Lebenshelfer Stutensee.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SeniorenLebenshilfe

Herr Benjamin Braun

Ahrweilerstr. 29

14197 Berlin

Deutschland

fon ..: 080083221100

web ..: https://www.seniorenlebenshilfe.de

email : info@senleb.de

Die SeniorenLebenshilfe bietet Alltagsunterstützung für Senioren. Ein Lebenshelfer unterstützt im Alltag, beim Einkauf, begleitet zum Arzt und gestaltet auch die Freizeit mit den Senioren. Auch ein Auto steht immer mit zur Verfügung.

