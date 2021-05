Neue Lebenshelferin unterstützt ältere Menschen in Regensburg

Andrea Nielsen ist unsere neue Lebenshelferin in Regensburg. Dort unterstützt sie Senioren im Alltag: z.B. im Haushalt, beim Einkauf, bei Arztbesuchen und vielen weiteren täglichen Aufgaben.

Regensburg, 03.05.2021. Dank der SeniorenLebenshilfe ist es zahlreichen Senioren in Deutschland bis ins hohe Alter möglich, ein selbstbestimmtes Leben in ihrer gewohnten Umgebung zu führen. Der bundesweite Dienstleister verfügt dazu über ein großes Netzwerk aus selbstständig-freiberuflich tätigen Lebenshelfern, die individuelle Leistungen im vorpflegerischen Bereich anbieten. Mit der neuen Lebenshelferin Andrea Nielsen ist das Angebot der SeniorenLebenshilfe für ältere Menschen zukünftig auch in Regensburg und Umgebung zugänglich. Detaillierte Infos findet man unter www.seniorenlebenshilfe.de sowie unter Lebenshelfer Regensburg.

Ein deutschlandweit einzigartiges Konzept für mehr Selbstbestimmtheit im Alter

Gegründet wurde die SeniorenLebenshilfe im Jahr 2012 von Carola Braun. Durch ihre eigenen Erfahrungen im Bereich der Pflege älterer Menschen erlebte sie persönlich, wie wichtig individuelle und bedarfsgerechte Unterstützung für Senioren ist. Seit ihrer Gründung hat sich die SeniorenLebenshilfe zu einem deutschlandweit tätigen Dienstleister entwickelt, der älteren Menschen ein in dieser Form einzigartiges Angebot unterbreitet. Neben den vielfältigen praktischen Tätigkeiten, die die Lebenshelfer übernehmen, spielen auch soziale Aspekte bei ihrer Arbeit eine wichtige Rolle. Die Lebenshelfer werden durch gemeinsam unternommene Aktivitäten zu einem wichtigen Bestandteil und einem festen Ansprechpartner für die Senioren.

Praktische Unterstützung und sinnvolle Freizeitgestaltung

Die Lebenshelfer nehmen ihren Senioren alles ab, was für diese im Alter zu beschwerlich geworden ist. Dazu gehört zum einen die Unterstützung im Haushalt. Die Lebenshelfer putzen die Wohnung, kochen das Essen und waschen die Wäsche. Aber auch in anderen Bereichen können die Senioren Hilfe in Anspruch nehmen. Bei Bedarf kümmern sich die Lebenshelfer um bürokratische Angelegenheiten, begleiten ihre Senioren zu Arztterminen oder übernehmen die Koordination der Pflege. Jedem Lebenshelfer steht ein Fahrzeug zur Verfügung, mit dem Wege bequem zurückgelegt werden können. Die Zeit, die die Senioren und ihre Lebenshelfer miteinander verbringen, wird gerne für interessante Gespräche genutzt. Ebenso können gemeinsame Spaziergänge unternommen oder ein Gesellschaftsspiel gespielt werden. Die Senioren bestimmen selbst, wie ihre Zeit mit den Lebenshelfern aussehen soll.

Andrea Nielsen bringt das Angebot der SeniorenLebenshilfe nach Regensburg

Das Netzwerk der Lebenshelfer wächst stetig weiter an. Mit der neuen Lebenshelferin Andrea Nielsen kann die SeniorenLebenshilfe ihre vielfältige Unterstützung fortan auch in und um Regensburg anbieten. Die gelernte Verkäuferin wurde 1968 in Amberg geboren. Durch die langjährige Pflege ihres Vaters weiß sie, auf was es bei der Betreuung von älteren Menschen ankommt. Andrea Nielsen hat eine Tochter und ein Enkelkind. In ihrer Freizeit liest sie gerne und unternimmt ausgedehnte Spaziergänge. In der Unterstützung von Senioren hat sie ihre Berufung gefunden. Neben ihrer praktischen Hilfe können sich ihre Senioren auch auf moralische Unterstützung verlassen und finden bei ihr immer ein offenes Ohr für Nöte und Sorgen.

Weitere Informationen rund um die SeniorenLebenshilfe und ihre Lebenshelfer

Die SeniorenLebenshilfe ist als eingetragene Marke ein Teil der Salanje GmbH. Das familiengeführte Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Berlin und unterstützt seine Lebenshelfer von dort aus tatkräftig in allen Bereichen. Carola Braun und ihr Team sind stets auf der Suche nach weiteren engagierten Menschen, die als Lebenshelfer das Leben von älteren Menschen bereichern. Wenn Sie ein Teil der SeniorenLebenshilfe werden wollen oder selbst auf der Suche sind nach einem Lebenshelfer, dann finden Sie weitere Informationen online unter www.seniorenlebenshilfe.de

