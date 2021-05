Erfolg trotz Krise? Der Online Kongress von Klaus Labecki antwortet mit einem: JA

Was kommt dabei heraus, wenn 24 Business Experten ihr Wissen weitergeben? Der Online Kongress „Erfolg trotz(t) Krise, der am 10. Mai beginnt, und aufzeigt, wie man sein Business krisensicher macht.

Paris, 03.05.2021 – Wie man der Krise trotzt – Online-Erfolg-Kongress zeigt Lösungen

Die Krisenmeldungen überschlagen sich, viele Unternehmen und Unternehmer kommen in immer größere Schwierigkeiten je länger die Krise dauert. Das betrifft wohl vor allem den Mittelstand und die kleinen Unternehmen sowie sog. Solo-Selbständige, Künstler, Veranstalter und viele mehr. Bei vielen ist die Situation derart herausfordernd, dass sie kaum den Blick in die Zukunft wagen. Doch die Frage, wie man die Zukunft des Unternehmens gestalten kann, wie das Unternehmen gut gerüstet und zukunftssicher aufgestellt werden kann, stellt sich genau jetzt.

Krisensicherheit für Unternehmen

Hier lohnt ein Blick, auf die Unternehmen, die vergleichsweise gut durch die Krise kommen. Was machen sie anders? Waren sie vielleicht besser auf Krisensituationen vorbereitet? Kann man davon etwas für das eigene Unternehmen übernehmen? Sicherlich wird dieses nicht die letzte Krise gewesen sein. Ist es möglich, das eigene Unternehmen jetzt bereits stabiler für die nächste Krise vorzubereiten?

Online Kongress „Erfolg trotz(t) Krise“

Mit all diesen Fragen beschäftigt sich der Erfolgskongress, der online vom 10.-21. Mai stattfindet. Der Titel lässt allerdings erahnen, dass es um noch mehr geht. „Erfolg trotz(t) Krise“ dreht sich ja auch um die aktuelle Situation. Wie besteht man die derzeitige Herausforderung besser? Gibt es vielleicht Chancen, die man noch nicht erkannt hat? Wer könnte auf diese Fragen eine Antwort geben, die sich nicht nur in irgendwelchen Ratgebern gut liest, sondern auch im harten, realen Unternehmeralltag Bestand hat?

Dringend benötigte Praxishilfe für Unternehmen

Dieser Kongress will sowohl Solo-Selbständigen als auch kleinen und mittelständischen Unternehmen Handlungsoptionen an die Hand geben, um das betriebliche Immunsystem zu stärken und um Mut zu machen in diesen holprigen Zeiten. Lösungen und Unterstützung geben die 24 Sprecherinnen und Sprecher, die in ihren Interviews praxisnah berichten, wie es ihnen selbst ergangen ist während dieser Zeit und die natürlich auch ihre Lösungen präsentieren.

Die Kongressteilnehmer profitieren nicht nur von der Erfahrung der Spezialisten, sondern erhalten auch konkrete Lösungsangebote, bspw. Gratis Zugang zu einem Fördermittel-Rechner, der individuell die möglichen öffentlichen Zuschüsse für Unternehmen auswertet.

24 Experten berichten aus der Praxis

Die Expertisen sind vielfältig: So gehören zu den Sprechern bspw. Ingenieure, Digitalisierungsprofis, Innovationsexperten, Unternehmensberater und Therapeuten. „Aufbruch statt Krise“ ist das Motto und „Jetzt erst recht“ die Haltung der 24 Sprecherinnen und Sprecher, die aus Ihrer persönlichen Erfahrung berichten, wie sie durch die Krise kommen und wie sie die Flucht nach vorne angetreten haben, um aus der mitunter prekären Situation das Beste zu machen und zu wachsen. Mitten im Lockdown also ein Kongress zur Abmilderung der Lockdown-Folgen, der natürlich Corona-bedingt Online stattfindet.

Einer der Sprecher ist der Innovationsexperte Klaus Labecki, der auch als Veranstalter fungiert. Er spricht unter anderem davon, dass Krisenvorsorge im Unternehmen wichtig ist. Denn schließlich ist immer mit Krisen zu rechnen und meistens kommen diese ohne Vorwarnung. Der beste Schutz ist das betrieblichen Immunsystems, dass eine Firma schützt zu stärken. Herr Labecki spricht hier aus seiner eigenen, reichhaltigen Erfahrung.

Er berät Unternehmen unter anderem beim Thema Change-Management, und dabei vor allem wie diese Firmen auf Veränderungen so reagieren, dass das Unternehmen insgesamt verstärkt daraus hervorgeht. Veränderungen scheinen immer schneller und immer unvorhersehbarer zu sein, umso wichtiger ist es, Prozesse zu implementieren, wie solche Situationen erfolgreich bewältigt werden können. Diejenigen Unternehmen, die dies bewerkstelligen, sind morgen und übermorgen noch am Markt, viele andere werden das nicht erleben.

Spätestens jetzt zeigt sich, von welchem essentiellen nutzen dieser Kongress für Unternehmen und Unternehmer sein wird. Abschließend wäre noch darauf hinzuweisen, dass es für den Kongress verschiedene Zugänge gibt, auch einen kostenlosen. Informationen dazu erhalten alle Interessenten auf dieser Webseite:

www.erfolg-trotzt-krise-online-kongress.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Klaus Labecki

Herr Klaus Labecki

Rue Oscar Roty 7

75015 Paris

Frankreich

fon ..: 0033-640-33-44-96

web ..: http://www.klaus-labecki.com

email : service@klaus-labecki.com

Man könnte vielleicht sagen, in gewissem Sinn hat Klaus Labecki einen Helferkomplex. Er hilft Unternehmen Ideen und Innovationsprozesse umzusetzen, und sich dadurch zukunftssicher aufzustellen. Als erfahrener Innovations- und Change-Manager begleitet er Unternehmen auf diesem Weg, und hilft dabei die Brücke zwischen Mitarbeitern und Geschäftsführung so zu bauen, dass beide Seiten davon profitieren. Diesem Wunsch, Unternehmen zu helfen, entspringt auch das neueste Projekt, der Erfolg trotz(t) Krise Online Kongress, der ab 10. Mai 2021 stattfinden wird.

Pressekontakt:

Pressemann.com Online-PR Agentur

Herr Rüdiger Vogel

Hardtstr. 6

76694 Forst

fon ..: 07251-9196118

web ..: https://pressemann.com/

email : vogel@pressemann.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Sterbewillige brauchen Ansprechpartner