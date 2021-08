Michaela Schmitz unterstützt als neue Lebenshelferin die SeniorenLebenshilfe

Michaela Schmitz ist unsere neue Lebenshelferin in Wolfsburg. Dort unterstützt sie Senioren im Alltag: z.B. im Haushalt, beim Einkauf, bei Arztbesuchen und vielen weiteren täglichen Aufgaben.

Wolfsburg, 04.08.2021. Die überwältigende Mehrheit der deutschen Senioren wünscht sich, so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden ein einigermaßen selbstbestimmtes Leben zu führen. Möglich ist dies in vielen Fällen aber nur, wenn sie im pflegerischen Bereich Unterstützung bekommen, aber gleichzeitig auch Hilfe bei der Bewältigung von vielen Aufgaben im Alltag erhalten. Pflegepersonal übernimmt in der Regel keine Haushaltsaufgaben, begleitet nicht zum Einkauf, oder verbringt nicht einfach nur Zeit mit älteren Menschen, damit sie zumindest einmal in der Woche ein gutes Gespräch führen können. Diese bestehende Lücke versucht zumindest zu einem kleinen Teil die SeniorenLebenshilfe mit Hauptsitz in Berlin zu schließen. Neu im Team dieser Einrichtung ist jetzt Michaela Schmitz, die künftig für Senioren in Wolfsburg tätig sein wird.

Voller Motivation dabei – Michaela Schmitz unterstützt Senioren in Wolfsburg

Michaela Schmitz hat schon immer die Arbeit mit Menschen geliebt. „Schon immer habe ich gerne anderen Menschen geholfen und möchte nun als Lebenshelferin einfach noch viel mehr Menschen helfen und für sie da sein – das ist eine Herzensangelegenheit für mich. „, erklärt die Wolfsburgerin zu ihrer Motivation. In der VW-Stadt wird sie Senioren bei der Bewältigung von alltäglichen Aufgaben helfen. Sie wird sie beispielsweise zum Arzt oder Einkaufen begleiten, sowie kleinere Tätigkeiten im Haushalt übernehmen und bürokratische Angelegenheiten mit Behörden regeln. Wer möchte, der kann ihre Zeit aber auch einfach buchen, um mit ihr kleine Ausflüge zu erleben, oder um einfach Zeit mit ihr zu verbringen, die von schönen Gesprächen geprägt sind. Frau Schmitz besitzt ein eigenes Auto, mit dem sie ihre Senioren zu den gewünschten Zielen fahren kann.

Michaela Schmitz ist ein einfühlsamer Mensch und begeistert mit einem freundlichen Wesen. Das notwendige Knowhow für ihre Arbeit hat sie sich durch Schulungen und einem Kurs der SeniorenLebenshilfe angeeignet. Das Netzwerk steht ihr wie allen anderen Lebenshelfern darüber hinaus immer wieder beratend zur Seite und sorgt auch für regelmäßige Fortbildungen.

Gegründet wurde die SeniorenLebenshilfe von Carola Braun, die sich selbst viele Jahre um die Betreuung von älteren Menschen kümmerte. Im Jahr 2011 entstand zusammen mit ihrem Mann Benjamin die Idee, das Ganze größer zu denken und ein bundesweites Netzwerk an Lebenshelfern zu schaffen. Inzwischen gibt es Deutschland fast keine Region mehr, in der Lebenshelfer für das Berliner Unternehmen tätig sind. Und stetig kommen neue Lebenshelfer dazu, die auf der Suche nach einer sinnvollen und erfüllenden Arbeit sind. In der Zentrale in Berlin arbeitet inzwischen ein vielköpfiges Team, welches sich um die Belange der Lebenshelfer kümmert, aber natürlich auf übergeordneter Ebene auch die Kunden betreut. Wer sich für die Buchung der Dienste der SeniorenLebenshilfe entscheidet, bekommt einen kompetenten Partner an seine Seite gestellt, der sich mit viel Einsatz um die Erfüllung möglichst vieler Wünsche kümmert. Ein wichtiges Qualitätsmerkmal ist, dass jedem Kunden in der Regel nur ein Lebenshelfer zugeordnet wird. Dies ist wichtig, damit sich ein dauerhaft vertrauensvolles Verhältnis etabliert.

Da die Nachfrage nach Lebenshelfern nahezu unendlich groß ist, ist die SeniorenLebenshilfe stets auf der Suche nach neuen Helfern, die sich dem Verbund anschließen und Gutes für Senioren tun wollen. Weitere Informationen zur SeniorenLebenshilfe und Michaela Schmitz finden Sie online unter www.seniorenlebenshilfe.de und Lebenshelfer Wolfsburg.

Die SeniorenLebenshilfe bietet Alltagsunterstützung für Senioren. Ein Lebenshelfer unterstützt im Alltag, beim Einkauf, begleitet zum Arzt und gestaltet auch die Freizeit mit den Senioren. Auch ein Auto steht immer mit zur Verfügung.

