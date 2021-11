SeniorenLebenshilfe jetzt in Möckern: Sandra Speitel hilft Menschen in ihrem Alltag

Sandra Speitel ist unsere neue Lebenshelferin in Möckern. Dort unterstützt sie Senioren im Alltag: z.B. im Haushalt, beim Einkauf, bei Arztbesuchen und vielen weiteren täglichen Aufgaben.

Möckern (OT Theeßen), 17.11.2021. Die SeniorenLebenshilfe unterstützt bundesweit ältere Menschen für mehr Lebensqualität im Alltag. Damit versteht sich der Dienstleister als menschliche Schnittstelle im vorpflegerischen Bereich. Mit der Lebenshelferin Sandra Speitel ist das bundesweit einzigartige Angebot nun auch in Möckern (OT Theeßen) und Umgebung verfügbar. Alle Informationen zur SeniorenLebenshilfe und zu Sandra Speitel unter www.seniorenlebenshilfe.de und Lebenshelfer Möckern.

Mit einem neuem Dienstleistungskonzept für eine hohe Lebensqualität im Alter

„In unserer Gesellschaft haben sich die Zeiten für Senioren sehr stark verändert“, sagt Carola Braun, Geschäftsführerin der SeniorenLebenshilfe. „Früher galt es als selbstverständlich, dass man sich in der Familie umeinander kümmerte.“ Damit Senioren auch heute selbstbestimmt in ihrem Zuhause bleiben können, setzt die ausgebildete Krankenschwester auf das Konzept der SeniorenLebenshilfe. Es zielt als bundesweit einziger Dienstleister auf die vorpflegerische Betreuung ab. Die Zeit für das Miteinander und gemeinsame Aktivitäten ist dabei ein wichtiger Aspekt. Dafür hat das Unternehmen seit 2012 fast bundesweit ein Netz freiberuflicher Lebenshelferinnen und -helfern akquiriert. Über die Berliner Zentrale werden die Helfer koordiniert, fachlich geschult und fortgebildet.

Immer ganz in der Nähe: Lebenshelfer im Einsatz für ihre Senioren

Bei der Betreuung älterer Menschen stellen sich die Lebenshelfer höchsten Ansprüchen. Um in einem Notfall die dringend benötigte Hilfe sicher zu stellen, sollen die engagierten Unterstützer nicht mehr als 30 Minuten brauchen, um bei „ihren“ Senioren einzutreffen. Im Alltag dagegen besuchen die Lebenshelfer und Lebenshelferinnen die Senioren in der heimischen Umgebung. Dort kümmern sie sich um Aufgaben, die mit dem Alter immer beschwerlicher werden. Sie begleiten die Senioren zum Arzt oder zu Ämtern, helfen bei wichtigen Angelegenheiten und erledigen die Post. Lebenshelfer sind mit dem eigenen Auto unterwegs. So sind neben den üblichen Erledigungen und Besuchen auch gemeinsame Ausflüge möglich. Stets setzen sie dabei auf eine enge Absprache. Das Besondere an dem Konzept der Hilfe und Unterstützung ist, dass die Senioren immer vom selben Lebenshelfer besucht werden. Das schafft Nähe und Vertrauen und führt nicht selten zu einer echten Freundschaft und engen Bindung. Genau das ist ein Teil der Vision der praktischen und herzlichen Hilfe für ältere Menschen.

Sandra Speitel ist neue Senioren-Lebenshelferin für die Region Möckern (OT Theeßen) und Umgebung

Die Unterstützung der SeniorenLebenshilfe können Interessierte mit Sandra Speitel nun auch in der Region Möckern (OT Theeßen) und Umgebung in Anspruch nehmen. Die engagierte Lebenshelferin bringt alle fachlichen und menschlichen Voraussetzungen für diese anspruchsvolle Tätigkeit mit. Zu ihren Qualifikationen gehört die umfassende Ausbildung als Lebenshelferin. Menschen mit Empathie zur Seite zu stehen, ist ein großer Wunsch von ihr, der jetzt Wirklichkeit werden soll. Sandra Speitel: „Es ist mir wichtig, einen Sinn in meiner Arbeit zu finden und Gutes zu tun. Dank meiner Mobilität kann ich Sie rund um Möckern erreichen und Ihnen die Hilfe zukommen lassen, die Sie brauchen.“

Über die SeniorenLebenshilfe / Lebenshelferin Sandra Speitel:

Die selbstständige Lebenshelferin Sandra Speitel bietet ihre Dienste für die SeniorenLebenshilfe in der Region Möckern (OT Theeßen) und Umgebung an. Die SeniorenLebenshilfe ist eine eingetragene Marke der Salanje GmbH und hat ihren Hauptsitz in Berlin. Für den weiteren bundesweiten Ausbau der Seniorenbetreuung sucht das familiengeführte Unternehmen ständig nach weiteren, qualifizierten Lebenshelferinnen und -helfern. Dafür stellt die SeniorenLebenshilfe laufend eigene Schulungen und Fortbildungen bereit.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SeniorenLebenshilfe

Herr Benjamin Braun

Ahrweilerstr. 29

14197 Berlin

Deutschland

fon ..: 080083221100

web ..: https://www.seniorenlebenshilfe.de

email : info@senleb.de

Die SeniorenLebenshilfe bietet Alltagsunterstützung für Senioren. Ein Lebenshelfer unterstützt im Alltag, beim Einkauf, begleitet zum Arzt und gestaltet auch die Freizeit mit den Senioren. Auch ein Auto steht immer mit zur Verfügung.

