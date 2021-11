Viessmann in der Schweiz bietet Wärmepumpen zum Heizen und Kühlen

Wärmepumpen sorgen als nachhaltige Heizsysteme für die Erreichung wichtiger Klimaziele

Kurzfassung: Energieeffiziente Wärmepumpen-Technologie, die für eine grüne Zukunft sorgt

Der Betrieb einer Wärmepumpe schont wertvolle Ressourcen. Eine Wärmepumpe nutzt regenerative Energie aus dem Erdreich, der Sonne, dem Grundwasser oder der Luft auf äußerst effiziente Weise. Abhängig von Faktoren wie Ihrem Energiebedarf, Ihrem Wohnort und Ihren persönlichen Wünschen können Sie entscheiden, welche Energiequelle für Sie die beste ist. Wärmepumpen reduzieren nicht nur den Verbrauch fossiler Brennstoffe, sondern schonen auch wertvolle Ressourcen. In puncto Komfort profitieren Anlagenbesitzer hingegen von einem weiteren Vorteil: Viele Viessmann Wärmepumpensysteme verfügen über die Funktionen „Active Cooling“ und „Natural Cooling“. An warmen Sommertagen, an denen keine Heizung benötigt wird, sorgen diese Wärmepumpensysteme zusätzlich für ein angenehmes Raumklima, indem sie erfrischende Kühle ins Haus bringen. Beim Einsatz von Viessmann Wärmepumpen im Neubau und in der Sanierung sollte bereits in der Planungsphase eines jeden Projekts der Wärmebedarf berücksichtigt werden. Es stehen monovalente, bivalente und multivalente Systeme zur Verfügung. In Eigenregie, in Kombination mit Solarthermie oder mit einer vorhandenen Öl- oder Gasheizung ermöglichen Wärmepumpen die individuelle Anpassung an den Bedarf Ihres Gebäudes.

Ressourcen sparen mit einer Wärmepumpe

Eine Wärmepumpe ist ein Verfahren, mit dem thermische Energie aus einer Quelle entnommen und zum Heizen oder Kühlen von Wasser verwendet wird. Eine Wärmepumpe nutzt erneuerbare Energie aus dem Erdreich, der Sonne, dem Grundwasser oder der Luft auf äußerst effiziente Weise. Es handelt sich um eine sehr interessante Methode zur Nutzung eines natürlichen Prozesses – eines Prozesses, der tagtäglich überall auf der Welt stattfindet. Abhängig von vielen Faktoren – wie z. B. Ihrem Standort, den zur Verfügung stehenden Technologien und Ihren Wünschen – kann es für Sie wirtschaftlicher sein, Ihr Haus mit Erdgas zu heizen, als sich die Mühe zu machen, ein solarbetriebenes Erdwärmesystem zu installieren. Für welche Entscheidung Sie sich auch immer entscheiden – Gas oder Erdwärme – es lässt sich nicht leugnen, dass ein typischer Haushalt wahrscheinlich erhebliche Einsparungen erzielen wird, wenn er sich für diese Option der Hausverbesserung entscheidet. Gleichzeitig profitieren Anlagenbesitzer von einem Vorteil: Die meisten Wärmepumpen von Viessmann in der Schweiz verfügen über die Funktionen „Active Cooling“ und „Natural Cooling“. Sie fungiert nicht nur als Wärmeerzeuger an kalten Tagen, sondern sorgt auch im Sommer für ein angenehmes Raumklima und bringt erfrischende Kühle ins Haus.

Kombination mit bestehendem Heizsystem möglich

Das breite Programm bietet für jeden Bedarf die richtige Wärmepumpe. Bauliche Gegebenheiten, geografische Lage, Stromkosten sind nur einige der Faktoren, die bei der Entscheidung, welches Modell das richtige für Sie ist, eine Rolle spielen. Viessmann Wärmepumpen werden im Neubau und bei der Modernisierung eingesetzt. Sie können effizient monovalent, aber auch mit Solaranlagen und in Kombination mit einer vorhandenen Öl- oder Gasheizung in einem multivalenten System betrieben werden. Wärmepumpen funktionieren besser als andere Systeme, weil sie die Energie der Erde nutzen, um einen bestimmten Raum zu heizen oder zu kühlen. Dies trägt nicht nur zur Verringerung der Emissionen bei, sondern ist auch wirtschaftlich sinnvoll für Hausbesitzer, die versuchen, Geld bei den Energiekosten zu sparen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

viessmann.ch

Herr Viessmann Schweiz

Industriestrasse 124

8957 Spreitenbach

Deutschland

fon ..: +41 56 418 67 11

web ..: https://www.viessmann.ch

email : info@viessmann.ch

Wir gestalten Lebensräume für zukünftige Generationen. Wir bieten Lösungen im Bereich Heizsysteme für jede Anwendung, bieten gewerbliche Kühlsysteme an sowie Energielösungen für industrielle Anwendungen. Komplett. Effizient. Nachhaltig. Das Viessmann Komplettangebot für alle Energieträger und Anwendungsbereiche bietet Spitzenqualität und setzt Maßstäbe. https://www.viessmann.ch

