Klimaneutrales und CO2-freies Heizen mit Wärmepumpen von Viessmann Österreich

www.viessmann.at – Die Zukunft des Heizens beginnt mit der richtigen Wärmepumpe

Moderne, energieeffiziente, umweltbewusste und nachhaltige Wärmepumpen-Heizungssysteme für Neubauten und/oder Altbausanierungen gesucht? – Österreich sogar zu hundert Prozent CO2 neutral. Das freut das Klima und schont die Umwelt. Die Energiewende ist eine beschlossene Sache und viele Menschen müssen auf neuartige Heizsysteme umrüsten. Klimaneutrales Heizen ist das Thema der Zukunft. Viessmann in Österreich mit Sitz in Wels im Bundesland Oberösterreich (OÖ) ist der führende Fullservice-Anbieter von klimaneutralen und CO2-freien Wärmepumpen-Heizsystemen in ganz Österreich. Der menschengemachte Klimawandel und seine fatalen Umwelt- und Klimafolgen lassen sich nicht leugnen. Gas, Kohle und Öl gehören schon bald der Vergangenheit an. Eines ist auf jeden Fall sicher: Energiesparende Luft-Wasser-Wärmepumpen-Heizsysteme von Viessmann in Österreich gehört mit Sicherheit die Energiezukunft. Viessmann Wärmepumpen-Heizungssysteme mit hochinnovativer Energiespar-Spitzentechnologie made in Germany machen in Sachen Klimafeundlichkeit, Nachhaltigkeit und Energieeffizienz den Unterschied. Wenn man die Wärmepumpe mit Hilfe von erneuerbaren Energieformen betreibt, dann sind die umweltschonenden Wärmepumpen von Viessmann in

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Viessmann Österreich

Herr Birgit Preimel

Viessmannstraße 1

4641 Steinhaus bei Wels

Österreich

fon ..: 0 72 42 62 3 81

fax ..: 0 7242623 81440

web ..: https://www.viessmann.at/de/wohngebaeude/waermepumpe.html

email : prlb@viessmann.com

Viessmann Österreich

Komplett. Effizient. Nachhaltig. Das Viessmann Komplettangebot im Bereich Heizsysteme, Industriesysteme und Kühlsysteme für alle Energieträger und Anwendungsbereiche bietet Spitzenqualität und setzt Maßstäbe. Mit den energieeffizienten Wärmepumpen von Viessmann Österreich gelingt eine saubere Zukunft.

Viessmann Österreich, Frau Birgit Preimel

Viessmannstraße 1, 4641 Steinhaus bei Wels, Österreich

Tel.: (0 72 42) 62 3 81 – 110; https://www.viessmann.at

