Eine weitere Lebenshelferin bereichert das Team der SeniorenLebenshilfe in Leipzig

Anette Hofmann ist unsere neue Lebenshelferin in Leipzig. Dort unterstützt sie Senioren im Alltag: z.B. im Haushalt, beim Einkauf, bei Arztbesuchen und vielen weiteren täglichen Aufgaben.

Leipzig, 13.01.2022. Mit vielfältigen praktischen Leistungen und sozialem Engagement verfolgt die SeniorenLebenshilfe das Ziel, älteren Menschen das Leben angenehmer und leichter zu machen. Dazu werden zahlreiche, individuell abgestimmte Leistungen aus dem vorpflegerischen Bereich angeboten. Das deutschlandweit agierende Team der SeniorenLebenshilfe hat mit der neuen Lebenshelferin Anette Hofmann zusätzliche Unterstützung erhalten. Sie wird fortan für ältere Menschen in Leipzig und Umgebung tätig sein.

Ein bundesweit einzigartiges Angebot für Senioren

Mit ihrem deutschlandweit einzigartigen Konzept geht die SeniorenLebenshilfe bedarfsgerecht auf die Belange älterer Menschen ein. Neben praktischen Tätigkeiten liegt der Fokus der Lebenshelfer außerdem auf der Unterstützung bei einer sinnvollen Freizeitgestaltung der Senioren. Je nachdem, wo die persönlichen Interessen der Senioren liegen, werden verschiedene gemeinsame Aktivitäten unternommen oder den älteren Menschen einfach nur ein offenes Ohr für ihre Sorgen geschenkt. Gegründet wurde die SeniorenLebenshilfe im Jahr 2012 von Carola Braun. Die Berlinerin wird bei ihrer Tätigkeit von ihrer Familie unterstützt. Gemeinsam schaffen sie die optimale Grundlage, damit die Lebenshelfer ihrer Arbeit für die von ihnen betreuten Senioren bestmöglich nachkommen können.

Individuelle Leistungen für ein selbstbestimmtes Leben im Alter

Oberstes Ziel der Arbeit der Lebenshelfer ist es, den Senioren ein selbstbestimmtes Leben im eigenen Zuhause zu ermöglichen. Um dies zu gewährleisten, werden die älteren Menschen bedarfsgerecht im Haushalt unterstützt und bei Bedarf in Alltagssituationen begleitet. Die Lebenshelfer putzen die Wohnung, waschen die Wäsche, begleiten die ihnen anvertrauten Senioren zum Arzt oder unterstützen diese in bürokratischen Angelegenheiten. Jedem Lebenshelfer steht ein Pkw zur Verfügung, mit dem nötige Wege bequem zurückgelegt werden können. Zusätzlich zu der praktischen Unterstützung unternehmen die Lebenshelfer mit den Senioren gemeinsame Spaziergänge oder motivieren sie zum Beispiel zusammen ein Buch zu lesen. Auch die Koordination der Pflege kann auf Wunsch von den Lebenshelfern übernommen werden.

Eine neue Lebenshelferin für Senioren in Leipzig

Anette Hofmann ist die neueste Lebenshelferin im Team der SeniorenLebenshilfe. Sie bereichert das Leben älterer Menschen in Zukunft in Leipzig und Umgebung. Die Mutter eines Sohnes wurde 1977 in Leipzig geboren und lebt in einer Beziehung sowie mit ihrem Hund Rocky zusammen. Nach einer Ausbildung zur Restaurantfachfrau hat sie als stellvertretende Betriebsleitung der Systemgastronomie gearbeitet, bevor sie nach einer Umschulung zur Steuerfachangestellten als selbstständige Handelsvertreterin aktiv war. Anschließend war sie in der freiberuflichen Kindertagespflege tätig. Als Lebenshelferin möchte Anette Hofmann älteren Menschen so lange wie möglich ein Leben in ihrem eigenen Zuhause ermöglichen. Ihre Mutter ist ihr dabei ein Vorbild. Sie hat diesen Wunsch ihrer eigenen Mutter bis ins hohe Alter hinein erfüllt.

Weitere Informationen erhalten Sie online

Neben Anette Hofmann gibt es bereits einige weitere Lebenshelfer, die für Senioren in Leipzig und Umgebung aktiv sind. Auch im übrigen Bundesgebiet hat sich die SeniorenLebenshilfe ein breit gefächertes Netz aus engagierten Lebenshelfern aufgebaut. Um das Angebot noch mehr Senioren zugänglich zu machen, ist das Berliner Unternehmen, das eine eingetragene Marke der Salanje GmbH ist, ständig weiter auf der Suche nach kompetenter Unterstützung. Wenn Sie sich zu einer solchen Tätigkeit berufen fühlen oder wenn Sie einen Lebenshelfer in Ihrer Nähe suchen, erhalten Sie online unter www.seniorenlebenshilfe.de und Lebenshelfer Leipzig weitere Informationen.

