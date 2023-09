„Microvolts Recharged“ bringt am 26. September ein neues Kostüm auf den Markt

MICROVOLTS: Recharged, ein globales TPS-Spiel, das nur 1 Tag nach Release in das neue populäre Steam-Produkt aufgenommen wurde, wird am 26.09. aktualisiert und für einige Sprachen lokalisiert.

Die Dienste von „MICROVOLTS: Recharged“, die am 9. September weltweit eingeführt wurden, verlaufen derzeit so reibungslos, dass sie bereits einen Tag nach ihrer Einführung in das neue, beliebte Steam-Produkt aufgenommen wurden. Die Spieleentwickler versprechen eine kontinuierliche Verbesserung des Spiels, indem sie auch nach der Markteinführung Feedback von den Spielern einholen, was zu vielen begeisterten Beiträgen geführt hat.

Diese Aktualisierung von ‚MICROVOLTS: Recharged‘ beinhaltet neue Kostüm-N-Typen, persönliche Ranglisteninformationen, Umstrukturierung der Website-Systeminformationen, Lokalisierung einiger Sprachen (Japanisch und Thailändisch) und Behebung von zahlreichen Fehlern.

Unter anderem wird in etwa einem Monat ein neues Kostüm auf den Markt kommen, auf das die Spieler schon lange gewartet haben und das die Individualität der Spieler erheblich steigern soll.

Darüber hinaus wird ‚MICROVOLTS: Recharged‘ kontinuierlich mit der mehrsprachigen Lokalisierung für globale Fans fortgesetzt. Die japanische Sprachausgabe ist bereits enthalten, und die Lokalisierung von Spieluntertiteln und Daten (Japanisch und Thailändisch) werden durch dieses Update hinzugefügt. Darüber hinaus sind in naher Zukunft auch weitere Sprachversionen des Spiels, darunter Spanisch und Portugiesisch, geplant, so dass noch mehr Fans weltweit in den Genuss des Spiels kommen werden.

MICROVOLTS: Recharged wird laufend neue Modi hinzufügen und in Zukunft groß angelegte Events wie saisonale Ligaturniere und Gildenturniere abhalten.

Einführung zu MICROVOLTS: Recharged

MICROVOLTS: Recharged ist ein kostenloses Online-Shooter-Spiel für den PC, das über Steam zugänglich ist und spannende und rasante Kämpfe in einer äußerst faszinierenden Micro-Welt bietet. Benutzer können an spannenden Kämpfen durch eine breite Palette von thematischen Karten und zahlreichen Modi teilnehmen.

Durch die breite Perspektive auf das Schlachtfeld, die für die Third-Person-Perspektive charakteristisch ist, ist es einfacher, die Kampfsituation in Echtzeit zu erkennen, und die Spieler können ihre eigenen Strategien für den Sieg durch die Nutzung von sieben Arten von einzigartigen Waffen erstellen. Darüber hinaus kann der Spieler aus neun charakteristischen Actionfiguren seinen eigenen Avatar auswählen und ihn mit einer Vielzahl von Kostümen ausstatten. Die benutzerfreundliche Steuerung und die charakteristische Beiläufigkeit des Spiels erleichtern den Spielern die Bewältigung des Alltagsstresses.

Durch das aufregende Abenteuer von MICROVOLTS: Recharged werden die Spieler in der Lage sein, ein wahres Vergnügen zu finden, wie es bisher in Kampf-Spielen nicht möglich war.

Weitere Informationen finden Sie auf den folgenden offiziellen Websites:

Website: https://mv.masanggames.com/

Forum: https://mv-forum.masanggames.com/

Steam: https://store.steampowered.com/app/1426440/MICROVOLTS_Recharged/

Discord: https://discord.gg/tKdzjmUYfj

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Masangsoft

Frau Presse Team

30, Centum seo-ro, Haeundae-gu 19F

48058 Busan

Korea

fon ..: +82 070 4991 0570

web ..: https://mv.masanggames.com/

email : CS@masnagsoft.com

Facebook: https://www.facebook.com/MicrovoltsRecharged

