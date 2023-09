Steam-Service für Microvolts Recharged beginnt – Offizielle Eröffnung am 9. September 2023

No Pay to Win und europäische Server als die Grundlage

Ungewöhnliche Kämpfe und einzigartige Grafik im Online-Spiel, welches ein lässiges Schießspiel ist, am PC genießen, und welches aus der Perspektive der dritten Person gespielt wird.

Das TPS-Spiel Microvolts Recharged (MVR), das die Herzen der globalen Fans eroberte, wird am 9. September um Mitternacht (UTC) bei Steam offiziell eingeführt. Da diesmal Microvolts Recharged weltweiten Service anbietet, stehen verschiedene regionale Server für die Regionen wie Osaka, Singapur, Nordamerika, Naher Osten und Südamerika zur Verfügung, wodurch die globalen Fans hohe Erwartungen an das Spiel haben.

„Microvolts Recharged“ beendete dieses Jahr das 3. CBT mit Erfolg und wird mit einer komplett neuen Erscheinung zurückkehren, was durch die Bemühungen der Firma Masangsoft, die das Spiel entwickelte, zustande kam. Die „Contents“ wurden auf Grund der Feedbacks von den letzten Teilnehmern an CBT verbessert, wobei auch die Lösung für das Ungleichgewichtsproblem wegen P2W gefunden wurde. Unabhängig von der Gebührenberechnung kann jeder einfach und fair die Spielitems aktualisieren. Das System Evolution, das in Vergangenheit für Gleichgewichtsprobleme sorgte, und die Spielitems, die ebenso Ungleichgewicht zeigten, wurden herausgenommen. Das Grundkonzept des Spiels wird beibehalten, aber trotzdem wird die Aktualisierung stattfinden, welche verbessert wurde. Durch die offizielle Eröffnung am 9. September 2023 kann man interessante Funktionen erleben, die vorher nicht verfügbar waren.

Liste der geplanten nützlichen Aktualisierung

– NOP2W-Aktualisierung: Die Spieler können nur durch eigene Bemühungen Items aktualisieren, was durch das System ermöglicht wird, welches für alle fair konzipiert ist.

– Ligaspiel: Durch „Contents“ ohne Begrenzung von Leveln, was sich positiv auf die Beziehungen zwischen den Gemeinschaften auswirkt, kann eine enge Beziehung zwischen den Spielern hergestellt werden.

– Replay-System: Durch die Funktion können meine Kämpfe aufgezeichnet werden, wobei Spieler, die verdächtig sind, gemeldet werden.

– Klan: Meinen eigenen Klan gründen; eine enge Verbindung zwischen den Klan-Mitgliedern kann hergestellt werden.

– Neue Leistungen hinzufügen: Durch die Zusatzbelohnung kann man sich noch leichter im Spiel zurechtfinden.

– Preset: Eine praktische Funktion, wodurch die bevorzugten Sets von Items gespeichert werden können.

– Mitgliedschaft: Durch monatliche Mitgliedschaft bekommen Spieler Unterstützung, damit man noch leichter und bequemer spielen kann.

– Exklusive Loseziehung: Kostüme, die zur Limited Edition gehören und nur durch die exklusive, saisonale Losziehung gewonnen werden, wurden hinzugefügt.

– Trainingszentrum: Verschiedene Waffen zu testen und eine Verbesserung der Kampfähigkeit ist möglich.

– Wochenmission: Hohe Belohnung für die erfüllte Tagesmission.

– Verbesserte Benutzerfreundlichkeit: Verbesserung von Chatroom-Funktion, Optionen für die Empfindlichkeit von Zoom und Auflösung wurden ergänzt, Unterstützung für die Eingabe im Chatroom in mehreren Sprachen.

Überblick zum Spiel Microvolts Recharged

Microvolts Recharged (MVR) ist ein kostenfreies Online-Schießspiel, das auf Steam zugegriffen werden kann. Aufregende, dynamische Kämpfe finden in der Welt des Mikrokosmos statt. Dank den verschiedenen Landkarten und Modi können die Spieler an einem spannenden Kampf teilnehmen. Mit Hilfe eines weiten Sichtwinkels, der typisch in der Perspektive der dritten Person ist, kann die Kampfsituation in Echtzeit erfasst werden. Außerdem kann die Strategie für den eigenen Sieg entwickelt werden, indem die einzigartigen Waffen von sieben Arten eingesetzt werden. Die Spieler können von den neun einzigartigen Action-Figuren einen eigenen Avatar auswählen und sie durch verschiedene Kostüme dekorieren. Die Kontrolle ist einfach, da auf die Spieler Rücksicht genommen wird, während die Lässigkeit des Spiels den Alltagsstress reduzieren lässt. Durch das interessante Abenteuer mit MVR kann man die wahre Freude finden, die in einem Extrem-Spiel nicht zu finden ist.

Weitere Informationen sind auf den untenstehenden offiziellen Seiten auffindbar.

Webseite: https://mv.masanggames.com/

Forum: https://mv-forum.masanggames.com/

Steam: https://store.steampowered.com/app/1426440/MICROVOLTS_Recharged/

