Masangsoft, Updates für Clan Wars in „MICROVOLTS: Recharged“

Einzigartige Kämpfe und außergewöhnliche Grafik im Third-Person Casual Shooter PC-Online-Spiel auf der Jagd nach NOP2W

MICROVOLTS: Dieses TPS-Spiel begeistert Fans weltweit: Nach einem Update hat Recharged (MVR) am 28. November um 6:00 Uhr (UTC) Clan Wars in sein Programm aufgenommen.

MICROVOLTS: Recharged wurde am 9. September dieses Jahres veröffentlicht und der Entwickler Masangsoft hat aufgrund des Feedbacks der Spieler ständig Updates durchgeführt. Am 28. November ist Clan Wars dazugekommen und ab dem 2. Dezember wird beim Clan Battle Event in einem spannenden Wettbewerb der beste Clan ermittelt. Neue Kostümpreise für die Weihnachtszeit und einen Weihnachts-Dioramenstand mit Anwesenheitskontrolle sind noch ein tolles Extra! Das Spielkonzept bleibt gleich, aber es gibt tolle Updates! Der neueste Update bietet aufregende Modi und neue Preise, die es bisher noch nicht gab.

[Update-Liste]

– Clan Wars hinzugefügt: Hier wird im Kampf der beste Clan ermittelt!

– Weihnachtssaison-RT-Swap: Hier kann man Kostümpreise gewinnen! Nur während der Weihnachtszeit!

– Christmas Attendance Rewards: Durch Anwesenheitskontrollen kannst du exklusive Dioramenständer gewinnen.

– Der neue Bomb Modus: Ein Team legt Bomben, ein anderes Team muss sie entschärfen!

– Verbessertes Voting-System: Diese Version ist mit der alten gar nicht vergleichbar!

[Liste zukünftiger Updates]

– Neue Ligen: Hier kann man seine Fähigkeiten durch Ränge beweisen.

– Bessere Spielbelohnungen: Mehr Missionen, zusätzliche Belohnungen bei abgeschlossenen

Missionen und Spielzeitbelohnungen

[Über MICROVOLTS: Recharged]

MICROVOLTS: Recharged (MVR) ist ein kostenloses PC-Online-Shooter-Spiel. Es ist auf Steam erhältlich und besticht mit spannenden und temporeichen Kämpfen in einer fesselnden Mikro-Welt. Unglaublich viele thematische Karten und verschiedene Modi bieten noch abwechslungsreichere Kämpfe. Die Third-Person-Perspektive ermöglicht einen Rundblick auf das Schlachtfeld, man die Kämpfe in Echtzeit mitverfolgen und mit sieben einzigartigen Waffen können die Spieler ihre eigene Erfolgsstrategie entwickeln. Aus neun einzigartigen Action-Figuren kann man seinen eigenen Avatar zusammenstellen und mit verschiedenen Kostümen ausstatten. Mit der spielerfreundlichen Steuerung und der lockeren Atmosphäre des Spiels kann man dem Alltagsstress spielend entkommen. Mit MVR kann man spannende Abenteuer erleben die echt Spaß machen, die herkömmliche Fight-Games nicht bieten können.

Weitere Informationen finden Sie auf den folgenden offiziellen Webseiten.

Webseite: https://mv.masanggames.com/

Forum: https://mv-forum.masanggames.com/

Steam: https://store.steampowered.com/app/1426440/MICROVOLTS_Recharged/

Facebook: https://www.facebook.com/MicrovoltsRecharged/

Discord: https://discord.gg/tKdzjmUYfj

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Masangsoft

Frau Presse Team

30, Centum seo-ro, Haeundae-gu 19F

48058 Busan

Korea

fon ..: +82 070 4991 0570

web ..: https://mv.masanggames.com/

email : CS@masnagsoft.com

.

