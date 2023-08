„Sag was hat diese Frau“ fragt musikalisch Iris Altmann

Austro-Schlager mit einer Prise Rock

Mit dem neuen Song „Sag was hat diese Frau…“ zeigt die Schlagersängerin

Iris Altmann ein etwas anderes musikalisches Gesicht, etwas abgewandt

vom bisherigen klaren Schlagersound.

Der Song rückt die markante Stimme der Sängerin absolut in den Fokus, das

Arrangement weist rockige Elemente auf, wenn auch der Gesamtsound

absolut in den Schlagerbereich fällt so unterscheidet er sich doch zu den

bisherigen Release.

Der Text des Liedes handelt ein Thema ab, mit dem sich vermutlich viele

Frauen auch identifizieren können….“Sag was hat diese Frau…?“, diese

Frage hat sich mit Sicherheit schon manch eine Frau gestellt, wenn der

Mann seine Freiheit in den Vordergrund stellt und eine oder mehrere andere

Beziehungen unterhält.

Ein radiotauglicher Song mit treibendem Groove und einem Text, der

authentische Situationen in der realen Welt beschreibt.

Interpretin: Iris Altmann

Text u. Musik: Michael Egerer

Musik und Produktion: Christian Strohmayer

Soundart Salzburg

Label: Der Musikstammtisch/Soundart Salzburg

ISRC: DEAR42337659

https://iris-altmann.athttps://iris-altmann.at

Fb: https://www.facebook.com/iris.rettenhaberhttps://www.facebook.com/iris.rettenhaber

Fb: https://www.facebook.com/Salzburgsoundart

Info- und Bildquelle: Soundart Salzburg

