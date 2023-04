Denise Blum hat jetzt musikalisch „Flügel aus Liebe“

Denise Blum beflügelt den Schlager neu.

Beflügelt und lässt manch einem von uns seine „Liebe“ Revue passieren. Was für ein wunderbarer Song wird uns hier von der Sängerin Denise Blum und dem Label Schlagerhimmel präsentiert!

Es ist nicht nur ein Song über die Liebe, sondern auch über das wahre Leben mit der Liebe. Wir werden mitgenommen auf die Reise der Zweisamkeit, in die Vergangenheit, in die Gegenwart und in die Zukunft.

Der Song ist der Spiegel über das Leben, des Neuanfangs und des Glücks. Wir sind ständig auf der Suche und eigentlich liegt es genau vor uns. Das Glück!

Wir bauen Traumschlösser und manchmal zerbröseln sie auch. Und sie werden dann vielleicht wieder neugebaut. Wenn wir es wollen, wenn wir uns trauen und wenn wir uns aufeinander verlassen können, dann wird aus dem Traumschloss vielleicht Wirklichkeit.

Es sind die schwierigen Zeiten, die Hindernisse und manchmal auch das Schicksal.

Wir wachsen an den Herausforderungen über uns heraus und nicht nur wir. Auch die unzertrennliche Liebe bekommt ihre Flügel.

Die Sängerin Denise Blum präsentiert uns einen lebendigen Song über den Alltag und dem Glauben an sich selbst. Wir träumen alle von der wahren Liebe und manchmal sind zwei Menschen einfach füreinander geboren.

Denise Blum – Flügel aus Liebe

Länge 03:32 Minuten

Musik Hannes Marold; Text Thorsten Schmidt

Verlag: Copyright Control

Label Schlagerhimmel (LC 92267)

Produktion, Arrangement & Programming Hannes Marold

Chor Helmut Hirner, Benjamin Schwenen, Roland Krainz &

Hannes Marold

Gitarren Benjamin Schwenen & Bernd Kofler

Mix & Master Roland Krainz

Coverfoto Tobias Hoppe, ToHoPhotographix

Covergestaltung Markus Bulinski, MB CREATIVE

ISRC ATKC82300001

EAN 4067248150313

VÖ 14.4.2023

Mehr Infos zu Denise Blum gibt es unter www.denise-Blum.de und bei ihr in den sozialen Medien

Quelle: Büro Denise Blum

