Erfolgreicher Start in den USA: OLIVEDA International, Inc rechnet mit 100 Mio. Dollar Umsatz im 2. Jahr!

Blitzstart mit dem Direct-to-Consumer-Vertriebsmodell: OLIVEDA International, Inc. erwartet in seinem 2. Jahr in den USA einen Umsatz von 100 Millionen Dollar!

OLIVEDA International, Inc. (OTC Pink: OLVI) setzt mit großem Erfolg auf das Vertriebskonzept D2C – Direct to Consumer – und gibt jetzt bekannt, dass das Waterless Beauty-Unternehmen mit seiner Tochtergesellschaft OLIVE TREE PEOPLE Inc. im Vergleich zum Vorjahr um über 2000% wachsen wird, obwohl das erste Quartal 2024 (das Geschäftsjahr beginnt am 1. März) noch nicht abgeschlossen ist. Die Muttergesellschaft OLIVEDA International, Inc. verzeichnete im ersten Quartal ebenfalls ein Wachstum von über 450% mit einem starken, anhaltenden Aufwärtstrend.



Infos zu des Finanzergebnissen des Unternehmens wurden unter www.otcmarkets.com/stock/OLVI/disclosure

Auf die Frage, warum seine Produkte so schnell wachsen, antwortete OLIVE TREE PEOPLE und OLIVEDA-Gründer Thomas Lommel: „Weil das, was wir tun, für die meisten Menschen absolut sinnvoll ist, außerdem ist die Zeit dafür mehr als reif. Von 100 Personen, denen unsere Waterless Beauty-Consultants das Waterless Beauty-Konzept erklären wollen, sind 98 neugierig und nehmen unsere 365-Tage-Geld-zurück-Garantie ohne jegliches Risiko in Anspruch. Von diesen 98 Personen werden über 90% zu absolut überzeugten, treuen Kundinnen und Kunden – und zwar aufgrund der schnellen und lebensverändernden Ergebnisse, die sie mit unseren Produkten erleben.“

„Ein weiterer Grund ist, dass immer mehr Menschen nicht mehr bereit sind, viel Geld für ein Produkt auszugeben, das zu 70% aus Wasser besteht, wie die meisten Produkte, bei denen „Aqua“ an erster Stelle der Inhaltsstoffe steht,“ erklärt Thomas Lommel weiter.

„Wir sind auf dem besten Weg, in unserem zweiten Jahr zwischen 50 und 100 Millionen zu schreiben, unser Potenzial ist nahezu unbegrenzt. Allein in den Vereinigten Staaten verkaufen wir jetzt alle 15 Sekunden ein Produkt“.



Für die kommen drei Jahre erwartet Lommel ein noch größeres Wachstum: „Es ist durchaus möglich, dass wir im Jahr 2025, dem Jahr, in dem wir ein Uplisting anstreben, 300 Millionen Dollar schreiben werden, und vielleicht werden wir im fünften Jahr unsere erste Milliarde schreiben. Um dieses einzigartige Wachstum zu gewährleisten, das OLIVE TREE PEOPLE zur am schnellsten wachsenden Waterless Beauty-Marke in den USA und dem Rest der Welt macht, wurde die Produktion in Deutschland verfünffacht, außerdem haben wir zusätzliches Olivenbaum-Anbauland gekauft.“

Dennoch steht für Thomas Lommel nicht der Umsatz, sondern seine ganzheitliche und nachhaltige Philosophie im Vordergrund. „Ob wir 5 oder 500 Millionen schreiben, ist für mich persönlich nicht wichtig. Was mich antreibt, ist dieses Unternehmen, das ich vor vielen Jahren in meinem Baumhaus gegründet habe und das den Olivenbaum in den Mittelpunkt stellt: From Tree to Beauty! Meine Motivation ist dieser schöne Kreislauf, den wir in den letzten 20 Jahren geschaffen haben, in dem wir die Bäume, den Boden und die Erde schützen und sie so belassen, wie es die Natur vorgesehen hat. Dass wir den Rohstoff für unsere lebensverändernden Produkte aus unseren Bäumen gewinnen und das Wasser, das wir nicht in unseren Produkten verwenden, zu den Menschen in Afrika bringen, indem wir dort Brunnen bauen – das erfüllt mich sehr und entspricht meinem Verständnis von ganzheitlicher Schönheit“, erklärt er.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

OLIVE TREE PEOPLE

Frau Claudia Schwahlen

Neuer Zollhof 3

40221 Düsseldorf

Deutschland

fon ..: +49-211-22 05-92 69

web ..: https://olivetreepeople.com/

email : claudia.schwahlen@oliveda.com

Über OLIVEDA International, Inc.

OLIVEDA International, Inc. und die Tochtergesellschaft OLIVE TREE PEOPLE Inc. sowie die europäischen Unternehmen OLIVE TREE PEOPLE Europe AG und OLIVEDA Deutschland GmbH sowie Olive Tree Farmers SL wurden von dem deutschen Immobilieninvestor Thomas Lommel gegründet. Mit seinen Unternehmen verfügt er über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Bewirtschaftung und Bio-Zertifizierung des Anbaus von Bergolivenbäumen, in der Gewinnung erstklassiger, international preisgekrönter native extra Olivenöle, der Gewinnung von Hydroxytyrosol und in der Herstellung und dem Vertrieb von kosmetischen und ganzheitlichen, wasserfreien Produkten rund um den Olivenbaum.

Thomas Lommel entwickelte die Olivenbaumtherapie „10 Jahre in 14 Tagen“ und ist der Erfinder des „Olive-Matcha“, der auf dem gemahlenen Olivenblatt basiert. Einzigartig ist auch der von Lommel entwickelte Kaffee-Ersatz, der auf dem aus dem Olivenblatt gewonnenen hochantioxidativen Wirkstoff Hydroxytyrosol basiert. Darüber hinaus ist Thomas Lommel mit der von ihm entwickelten „Olivenbaum-Klangbad-Meditation“ und den Frequenzen seiner Olivenbäume, die er weltweit vertreibt, erfolgreich in der schnell wachsenden Achtsamkeitsbranche tätig.

Neben den eingetragenen Beauty-Brands OLIVEDA und LA Dope, sowie Re:connected to Nature, The Intuition of Nature und Olive Mush, um nur einige Marken zu nennen, ist Lommel der größte Naturschützer der andalusischen Region Arroyomolinos de Léon und Beschützer von über 30.000 hundertjährigen Bergolivenbäumen. Außerdem bringt er mit seiner „Thomas Lommel Stiftung“ das Wasser, das durch seine Waterless Beauty-Produkte gespart wird, zu den Menschen in Afrika, indem er vor Ort Wasserbrunnen baut.

Neben dem Online-Vertrieb und einem europaweiten Filialnetz mit Tausenden von Einzelhandelsgeschäften, betreibt die OLIVEDA Deutschland GmbH eigene Flagship-Stores in Berlin und Düsseldorf. Die Behandlungskonzepte der Marke sind weltweit einzigartig und in ihrer Wirksamkeit von der Schulmedizin bestätigt.

Die berührende Geschichte zu Thomas Lommel und seinen Herzensprojekten wird in dem Buch „Die Olivenbaumtherapie – 10 Jahre in 14 Tagen“ erzählt.

Waterless Beauty wurde in Medien wie der amerikanischen Vogue, Harper’s Bazaar, InStyle, Elle, Madame, Forbes und vielen anderen Fachzeitschriften sowie von Mintel, einem weltweit führenden Institut für Zukunftsforschung, als „The Next Big Thing“ bezeichnet.

Gigi Hadid und viele andere prominente Persönlichkeiten sind bereits Fans von OLIVEDA und unterstützen den Erfolg des Unternehmens.

Weitere Informationen über OLIVEDA International, Inc. und seine Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen und Marken finden Sie unter www.olivetreepeople.com



Pressekontakt:

OLIVE TREE PEOPLE

Frau Daniela Jambrek

Neuer Zollhof 3

40221 Düsseldorf

fon ..: +49-211-22 05-92 69

email : daniela.jambrek@oliveda.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Grundig Automotive unter neuer Leitung: Rückkehr zum deutschen Team Goldstorm Metals bereitet sich auf das bevorstehende Explorationsprogramm 2024 auf den Grundstücken Electrum und Crown in der Region Golden Triangle in British Columbia vor