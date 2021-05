EMILIA SCHÜLE schwört auf OLIVEDA!

Dürfen wir vorstellen: ein weiterer prominenter Fan unserer ganzheitlichen OLIVE TREE PEOPLE Wirkkosmetik: EMILIA SCHÜLE schwört auf die Produkte von OLIVEDA!

Wir bei OLIVE TREE PEOPLE freuen uns riesig, einen weiteren prominenten Fan unserer ganzheitlichen Wirkkosmetik verkünden zu können:

EMILIA SCHÜLE schwört auf die Produkte von OLIVEDA!

Im Interview mit vogue.de – https://www.vogue.de/beauty/artikel/emilia-schule-uber-neue-korperbilder-digitalisierung-braucht-werte – verrät die Schauspielerin, dass ihr Beauty-Programm aus viel Schlaf und guter Hautpflege besteht – und zwar mit den auf unserem hocheffektiven Beauty Molecule Hydroxytyrosol basierenden Produkten von OLIVEDA!

Was ist OLIVEDA?

Vor mehr 20 als Jahren hat sich OLIVE TREE PEOPLE-Gründer Thomas Lommel mit der Kraft des Olivenbaums selbst therapiert und schließlich mit großer Leidenschaft das erfolgreiche Abenteuer gewagt, ein ganzheitlich ausgerichtetes Unternehmen rund um die sagenhafte Kraft der Olivenbäume zu schaffen.

Nach über sieben Jahren Entwicklungsarbeit und tausenden von Experimenten gelang, was OLIVEDA von allen anderen Kosmetikprodukten unterscheidet – und sie in ihrer Wirkkraft weltweit einzigartig macht: Über ein aufwendiges biotechnologisches Verfahren im Einklang mit den eigenen Bergolivenbäumen, die in einem Naturreservat extensiv bewirtschaftet werden, ersetzt OLIVEDA die in herkömmlicher Kosmetik übliche 70%ige Wasserbasis durch das hoch wirksame Zellelixier des Olivenbaumes.

Diese Kombination aus dem Power-Elixier vom Olivenbaum, alten Klosterrezepturen und effektiven Pflanzensynergismus machen OLIVEDA Produkte zur inneren und äußeren Anwendung zu einer energetisch hochwirksamen Hightechnaturkosmetik, die viel mehr bietet, als die perfekte Pflege jedes Hauttyps und einen zuverlässigen Schutz vor freien Radikalen.

OLIVEDA – das ist Schutz und Pflege mit 100% purer Wirkkraft, weil alle Produkte statt der üblichen 70%igen Wasserphase das kostbare Zellelixier aus dem Olivenblatt enthalten.

Aufgrund der weltweit einzigartigen Zusammensetzung der Emulsionen arbeitet OLIVEDA mit der Intelligenz der Natur, die die individuelle Beschaffenheit der Haut und ihre aktuellen Bedürfnisse intuitiv erkennt und sie auf dieser Basis aktiv regeneriert und ausbalanciert.

OLIVEDA steht für ganzheitliche Schönheit – oder, wie wir bei OLIVE TREE PEOPLE sagen: Für Schönheit, die von Innen kommt und nach Außen strahlt.

www.olivetreepeople.com

