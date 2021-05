Frisch aus LA: Schönheitsgarant LA DOPE

LA DOPE – die neue holistic beauty brand von OLIVE TREE PEOPLE

Nachdem OLIVEDA-Gründer Thomas Lommel sich mit der Kraft der Olivenbäume von einer schweren Krankheit heilen konnte, entwickelte er in einem Baumhaus in seinem ersten eigenen Olivenhain in Andalusien das hoch effektive Zellelixir aus dem Olivenblatt – die Basis für die Olivenbaum Therapie und die daraus entstandene ganzheitliche Wirkkosmetik-Linie OLIVEDA.

Dieses vielfach wirksame Elixir ersetzt die sonst übliche Wasserphase in allen OLIVEDA Produkten – und verleiht ihnen so 100% Wirkkraft.

Einem weiteren inneren Weg folgend, ging der Olivenbauer nach Kalifornien, Los Angeles – und lernte dort die Hanfpflanze kennen, die wie seine Bergolivenbäume zu den ältesten Kulturpflanzen der Welt zählt.

Die in der Hanfpflanze enthaltenen wertvollen Inhaltstoffen üben ihre hoch effektive Anti-Aging Wirkung von innen und außen aus:

Vitamin E als Schutz vor freien Radikalen, B-Vitamine gegen oxidativen Stress, zum Zellschutz und zur Stärkung des Immunsystems, außerdem Carotinoide, Mineralien und Spurenelemente, sowie Chlorophyll, das einen entgiftenden Effekt ausübt.

Thomas Lommel befasste sich intensiv mit der transformierenden Energie dieser Pflanze und entdeckte neben dessen außerordentlich schützenden und regenerierenden Wirkweisen die großartigen Synergie-Effekte, die aus der Verbindung von mit dem Zellelixir aus dem Olivenblatt entstehen.

LA DOPE war geboren. Eine neue ganzheitliche Kosmetik für Schönheit, die von innen kommt und nach außen strahlt.

Dope your wrinkles from within. Mit LA DOPE

https://www.oliveda.com/navi.php?qs=la+dope&search=

LA DOPE ist eine ganzheitliche, hoch effektive Wirkkosmetik, die auf der Kraft der beiden ältesten Kulturpflanzen der Welt basiert. Sie vereint den legendären Wirkstoff aus der Hanfpflanze mit den hochaktiven Aktioxidantien Oleuropein und Hydroxytyrosol aus dem Olivenblatt zu kraftvoll agierenden Schönheitsgaranten.

https://www.instagram.com/ladope.official/

LA DOPE – das ist Schutz und Pflege mit 100% purer Wirkkraft, weil alle Produkte statt der in herkömmlicher Kosmetik üblichen 70%igen Wasserphase das kostbare Zellelixir aus dem Olivenblatt enthalten. Aufgrund der weltweit einzigartigen Zusammensetzung der Emulsionen arbeitet LA DOPE mit der Intelligenz der Natur, die die individuelle Beschaffenheit der Haut und ihre aktuellen Bedürfnisse intuitiv erkennt und sie auf dieser Basis aktiv regeneriert und ausbalanciert.

Getreu der OLIVEDA-Tradition ist auch LA DOPE ganzheitlich ausgerichtet, und beginnt mit Produkten für die innere Anwendung, um sich dann mit kostbaren Seren, Ölen und Cremes, die in ihrer Wirksamkeit fein aufeinander absgestimmt sind, der Haut zu widmen.

Der Synergie-Effekt aus der transformierenden Energie der Hanfpflanze mit den außerordentlich schützenden und regenerierenden Wirkweisen des Zellelixiers aus dem Olivenblatt macht LA DOPE zur perfekten HOLISTIC BEAUTY THERAPIE. Für Schönheit, die von innen kommt und nach außen strahlt.

Über OLIVE TREE PEOPLE

Wir OLIVE TREE PEOPLE definieren Holistic Beauty völlig neu. Ganzheitliche Schönheit, oder – wie wir bei OLIVE TREE PEOPLE sagen: From Tree to Beauty – bedeutet für uns, bei den Wurzeln zu beginnen. Dafür schützen wir verwilderte hundertjährige Bergolivenbäume, indem wir große Ländereien kaufen, Bäume und Land kultivieren und öko-zertifizieren.

Diese Bergolivenbäume schenken nicht nur den Sauerstoff für hunderttausende von Menschen, sie schützen außerdem die Böden vor Erosion und tragen nachhaltig zur Artenvielfalt bei. Sie schenken uns neben unserem weltprämierten Arbequina Öl das autochthone und weltweit einzigartige Beauty Molecule Hydroxytyrosol, welches die menschlichen Zellen perfekt schützt und die der Bäume bis zu 4000 Jahre alt werden lässt.

Bis heute hat OLIVE TREE PEOPLE 30.985 hundertjährige und wild wachsende Bergolivenbäume gerettet und öko-zertifiziert und Jahr für Jahr werden es mehr. Inzwischen gilt OLIVE TREE PEOPLE als wichtigster Naturschützer in der Region

und unsere Bäume leisten jedes Jahr Unglaubliches, wie in unserer Öko-Bilanz zu erkennen ist.

