Gesichtsbehandlung mit höchster Wirkstoffkonzentration!

Unsere feine, glatte Haut voller Spannkraft verändert sich leider im Laufe der Jahre. beginnen Sie deshalb so früh wie möglich mit wirksamen Maßnahmen, um Ihre Schönheit zu erhalten.

Amiri Kosmetik mit über 10 Jahre Erfahrung bietet als BABOR Kosmetikstudio neben Gesichtsbehandlungen für jeden Hauttyp auch Anti-Aging-Kosmetik, Micro Needling (Eine schonende, nicht-invasive Anti-Aging Behandlung. Mit Hilfe von sterilen Einwegnadeln wird die Hauten der Oberfläche perforiert, um sie für Anti-Aging Wirkstoffe durchlässiger zu machend ausgewählte Wirkstoffe genau da in die Haut einzubringen, wo sie den größtmöglichen Nutzen haben.Gleichzeitig werden durch die Perforation der obersten Hautschicht sämtliche Hautfunktionen aktiviert, die Durchblutung gesteigert und die natürliche Hautregeneration angekurbelt.), Microdermabrasion (Power-Peeling für einen sichtbar klaren und reinen Teint. Ihre Haut fühlt sich zart, fein und ebenmäßig an.Ob tiefe Fältchen und Linien, Unreinheiten, Narben, Pigmentflecken oder Altersflecken – durch sehr präzise, aber dennoch sanfte Abtragung der oberen Hautzellen werden Regenerationsprozesse in der Haut spürbar angeregt.), Ultraschal (Die tiefenwirksame Micromassage bietet einen Soforteffekt mit Langzeitwirkung – angenehm und hocheffizient.),Microblading (Handmethode für feinste Augenbrauen-Härchenzeichnung. Je nach Hauttyp, Stoffwechsel und Umwelteinflüsse hält das etwa 1-2 Jahre.), Dermaplaning (bei der Methode werden alte und abgestorbene Hautschichten schonend entfernt und durch da Abtragen der obersten Schicht wird die Haut angeregt, neue Zellen zu bilden – eine Revitalisierungsprozess setzt ein, der einen strahlenden und glatten Teint zur Folge hat. sowie Wimpernverlängerung (bei gen dauerhaften Wimpernverlängerung werden hauchfeine synthetische Wimpern individuell mit einem allergiegetesteten Spezialkleber auf die eigenen Wimpern geklebt) an.

Entdecken Sie bei AMIRI Kosmetik in Kiel Schreventeich das breites BABOR-Produktsortiment für Ihre tägliche Hautpflege.

Online Shop: https://de.babor.com/institute/amirimojda

Öffnungszeiten:

Dienstag – Freitag 10:00 -18:00

Samstag 10:00 – 14:00

(oder nach Absprache)

Ich freue mich auf Ihren Besuch!

Mojda Amiri (staatlich anerkannte Kosmetikerin)

BEAUTY IS OUR PASSION – effective. intensive. awesome.

In unserem Institut AMIRI Kosmetik haben wir einen Ort geschaffen, an dem Sie intensive Entspannung kombiniert mit effektiver Wirkstoffkosmetik genießen können – egal ob als kurzer Schönheitsturbo zwischendurch, regenerative Medical Beauty Anwendung oder als High-Class Schönheitserlebnis.

