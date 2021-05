Rusta nimmt bei der Expansion in Deutschland Fahrt auf

Die schwedische Einzelhandelskette Rusta bietet seit 35 Jahren eine breite Palette von Qualitätsprodukten für Haus und Garten zu attraktiven Preisen an.

Das erste Kaufhaus wurde 1986 im schwedischen Gävle von den Unternehmern Anders Forsgren und Bengt-Olov Forssell eröffnet. Heute hat Rusta über 170 Kaufhäuser in Schweden, Norwegen, Finnland und Deutschland. 2017 wurden die ersten beiden Filialen in Deutschland, in Lübeck und Schwentinental bei Kiel, eröffnet. 2019 folgte ein Standort in Neumünster und im Oktober 2020 ein weiterer in Bremen.

o Rusta hat beschlossen, das Expansionstempo auf dem deutschen Markt deutlich zu steigern.

o Rusta sucht aktiv nach neuen Immobilien in Mittel- und Norddeutschland – und folgt dabei ihrem bewährten Konzept: eine Verkaufsfläche von 1850 m² + 200-300 an stark frequentierten Standorten mit guter Parkplatzanbindung.

Rusta wird das Expansionstempo auf dem deutschen Markt deutlich steigern. Innerhalb der nächsten 5 Jahre beabsichtigt der schwedische Niedrigpreisführer, die Anzahl der Geschäfte um rund 40 neue Kaufhäuser zu erhöhen.

Rusta ist bekannt für ehrgeizige Pläne – schließlich kann das Unternehmen auf ein beträchtliches Wachstum blicken. Seit der Gründung vor etwa 35 Jahren verdoppelte sich der Umsatz alle fünf Jahre. Die geplante Expansion hat zur Folge, dass das Unternehmen seine Strategie der Expansion und Stärkung der Aktivitäten in weiten Teilen Deutschlands wieder aufnimmt.

„2017 haben wir unser erstes Kaufhaus in Deutschland eröffnet. Etwa vier Jahre später beschleunigen wir nun unsere deutsche Expansion. Die Deutschen lieben das schwedische Erbe, und das Discounter-Konzept wurde in Deutschland erfunden – Rusta kombiniert beides. Jetzt wollen wir uns an mehr Standorten in ganz Deutschland niederlassen, damit mehr Menschen unser schnell wachsendes Einzelhandelskonzept kennenlernen können“, sagt Christof Sauck, Country Manager bei Rusta Deutschland.

Rusta wurde 1986 von zwei jungen Unternehmern in Schweden gegründet und ist ein führender nordischer Niedrigpreis-Akteur mit mehr als 170 Filialen in vier Märkten. Das Unternehmen weist in allen neuen Märkten ein zweistelliges Wachstum auf und hat sich aus logistischen Gründen zunächst auf Norddeutschland konzentriert. Langfristig schafft Rusta eine solide Basis an Kaufhäusern, um sich auf dieser Grundlage stetig weiterzuentwickeln. Dieser ehrgeizige Expansionsplan sieht auch eine Erweiterung auf ein größeres geografisches Gebiet vor:

„In der Vergangenheit konnten wir an den bereits eröffneten Standorten viele Erfahrungen sammeln und unsere Expansionsstrategie so konkretisieren und anpassen, dass wir eine lange Bruttoliste von Städten haben, in denen Rusta Filialen eröffnen möchte“, erläutert Christof Sauck.

