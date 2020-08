Globale Online-Poker-Plattform BLITZPOKER nimmt Fahrt auf

Toronto (Ontario), 20. August 2020. i3 Interactive Inc. (i3 Interactive oder das Unternehmen) (CSE: BETS) (FWB: F0O3) freut sich, bekannt zu geben, dass die indische Pokermarke FTR Poker, an der das Unternehmen derzeit gemäß den Bedingungen der endgültigen Vereinbarung (die endgültige Vereinbarung), die zuvor in einer Pressemeldung am 10. August 2020 angekündigt wurde, Anteile erwirbt (die geplante Übernahme), in Indien mehr und mehr Zuspruch findet. Nach Abschluss der geplanten Übernahme beabsichtigt das Unternehmen, den Betrieb unter einem neuen Namen – BLITZPOKER – fortzuführen.

Nach der geplanten Übernahme wird BLITZPOKER eines der größten Netzwerke in Indien betreiben, ein Netzwerk mit mehr als einer Million Registrierungen und über 75.000 aktiven Nutzern. Die bevorstehende Übernahme dieser bekannten Marke, die seit fast 5 Jahren auf dem Markt ist, weckt Begeisterung beim Unternehmen, da dieser Vermögenswert großes Potenzial für ein exponentielles Wachstum bietet.

BLITZPOKER hat seinen Nettogewinn in den letzten 12 Monaten mehr als verfünffacht und mit dem Engagement des gemeinhin als König von Instagram bekannten Dan Bilzerian (Herr Bilzerian) geht das Unternehmen von zusätzlichem Zuwachs aus. CEO Chris Neville meint: Dan Bilzerian hat mehr als 7 Millionen Social Media-Follower in Indien und am Wochenende haben wir unsere erste Marketing-Initiative mit ihm gestartet: blitzpoker.com plant, das größte kostenlose Pokerturnier mit dem größten Preispool, der jemals in Indian angeboten wurde, auszurichten. BLITZPOKER ist im letzten Quartal monatlich um 30 bis 40 % gewachsen und hat 40.000 neue Kunden gewonnen. Ein Wachstum dieser Größenordnung ist ohne Marketingausgaben im sieben-/achtstelligen Bereich einmalig. Der CEO weiter: Wir erhoffen uns, dass das Unternehmen sich mit dem Einfluss und der Marke von Dan Bilzerian vor 2021/2022 zu einem der größten internationalen Glücksspielunternehmen entwickeln kann.

Herr Bilzerian erklärt: Bei meinem letzten Trip nach Indien erkannte ich großes Potenzial für das Wachstum von Poker als Glücksspiel in Indien. Der Einstieg von BLITZPOKER auf den indischen Markt ist ein Zeichen des Vertrauens in diese Einschätzung. Ich sehe der Resonanz der Pokerspielergemeinschaft in Indien entgegen.

Zusätzlich zu Herrn Bilzerian haben führende Prominente wie Disha Patni, Malaika Arora, Neha Sharm und Mouni Roy, die eine beeindruckende Anhängerschaft auf Instagram von jeweils 38,1 Millionen, 11,2 Millionen, 10,8 Millionen und 13,6 Millionen haben, alle vor Kurzem Werbeposts für BLITZPOKER auf Instagram veröffentlicht. Das Unternehmen hat mehr als 50 Prominente und Influencer engagiert, die BLITZPOKER auf den Radar von einem Publikum von 110 Millionen Followern auf Instagram gebracht haben. Nimmt man die beachtliche Anhängerschaft von Herrn Bilzerian hinzu, kann das Unternehmen mehr als 142 Millionen Menschen auf Instagram allein erreichen.

BLITZPOKER wird eine Reihe von Spielen für Profi- und Freizeitspieler anbieten, wobei die Marke mehrere Turniere ohne Buy-in sowie Sonderprämien und wöchentliche Verlosungen für erstmalige Spieler offerieren wird.

Über I3 INTERACTIVE INC.

Das Unternehmen bietet Kunden eine Online- und mobile Spielplattform, die Sportfans weltweit ein einzigartiges und faszinierendes Social Gaming-Produkt sowie Sportwetten und Casinoprodukte anbietet. In dem Bemühen, in die verschiedenen Schwellenmärkte der Welt vorzudringen, hat sich i3 Partnerschaften mit wichtigen Branchenkontakten gesichert, darunter Dan Bilzerian, eine international bekannte und weithin respektierte Berühmtheit im Bereich der sozialen Medien mit über 50 Millionen Social Media-Followern.

Nähere Informationen zum Unternehmen erhalten Sie über:

Chris Neville

Chief Executive Officer

Tel: (902) 240-4221

E-Mail: Chris@i3company.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer an Wörtern wie streben, rechnen mit, glauben, planen, schätzen, erwarten, wahrscheinlich und beabsichtigen bzw. ähnlichen Ausdrücken zu erkennen und beinhalten Aussagen, wonach Ereignisse oder Ergebnisse eintreten oder erzielt werden können, werden, sollten, könnten oder dürften. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung beinhalten Aussagen über die Prognosen zum Wachstum im indischen Online-Gamingmarkt; die Fähigkeit des Unternehmens, die geplante Übernahme abzuschließen und FTR Poker als Blitzbet neu zu lancieren; die Wachstumsprognosen für den Gewinn von Blitzpoker; die Erwartung des Unternehmens, vor 2021/2022 das größte internationale Glücksspielunternehmen zu werden; Herr Bilzerians Fähigkeit, Zugkraft bei Spielern und Fans zu generieren; die Wachstumsprognosen des Unternehmens für den indischen Markt; und die Pläne des Unternehmens, Pokerturniere ohne Buy-in zu veranstalten; und das Angebot von Sondervergütungen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind geschäftlichen und wirtschaftlichen Risiken und Unsicherheiten sowie anderen Faktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Betriebsergebnisse wesentlich von jenen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Dazu gehören ohne Einschränkung: (i) die Kosten für die Einhaltung und das Haftungsrisiko, die gemäß den Gesetzen in den Rechtsgebieten, in deren Rahmen das Unternehmen tätig ist oder tätig sein wird (die Gerichtsbarkeiten), auferlegt werden, einschließlich der Gesetze und Bestimmungen zu Glücksspielen, Sportwetten und mobilen oder Online-Spielen und Sportwetten; (ii) negative Veränderungen im politischen Umfeld oder in der Regulierung von mobilen und Online-Sportwetten oder -Glücksspielen und der Geschäftstätigkeit des Unternehmens; (iii) Risiken in Bezug auf COVID-19; (iv) negative Veränderungen in der öffentlichen Meinung und Wahrnehmung der Glücksspielindustrie; (v) signifikanter Wettbewerb in der Branche; (vi) Risiken der Produkthaftung und anderer sicherheitsbezogener Haftungen als Folge der Nutzung der geplanten Glücksspiel- und Wettprodukte des Unternehmens; (vii) Verlust von Rechten oder Schutz des geistigen Eigentums; (viii) Cybersicherheitsrisiken; (ix) Einschränkungen bei der Vermarktung von Produkten; (x) betrügerische Aktivitäten von Mitarbeitern, Auftragnehmern und Beratern; (xi) und das Risiko von Rechtsstreitigkeiten. Die Leser werden ferner darauf hingewiesen, dass die Annahmen, die bei der Erstellung solcher zukunftsgerichteten Aussagen (einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Annahme, (i) dass das Unternehmen in der Lage sein wird, seinen Geschäftsplan wie erwartet umzusetzen, einschließlich seiner Fähigkeit, eine Beziehung mit Dan Bilzerian aufrechtzuerhalten; (ii) dass sich die finanzielle Lage und Entwicklungspläne des Unternehmens nicht infolge unvorhergesehener Ereignisse ändern; (iii) dass weiterhin eine Nachfrage und Marktchancen für das Produktangebot des Unternehmens bestehen; (iv) dass das Unternehmen in der Lage sein wird, seine Marke zu etablieren, zu erhalten und weiterzuentwickeln sowie das erforderliche Personal zu gewinnen und zu halten; und (v) dass die aktuellen und zukünftigen Wirtschaftsbedingungen weder das Geschäft und die Betriebstätigkeit des Unternehmens noch die Fähigkeit des Unternehmens beeinträchtigen, von den erwarteten Geschäftsmöglichkeiten zu profitieren) verwendet werden, sich als ungenau erweisen können, obwohl die Unternehmensführung sie zum Zeitpunkt der Erstellung für angemessen hielt, und die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen abweichen können. Daher sollte man kein übermäßiges Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen setzen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Meldung und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um neuen Informationen, anschließenden Ereignissen oder anderen Faktoren Rechnung zu tragen, sofern dies nicht von den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben wird. Zukunftsgerichtete Aussagen, zukunftsgerichtete Finanzinformationen und andere hierin angegebenen Kennzahlen sind nicht als Richtlinien oder Prognosen für die hierin angegebenen Zeiträume oder zukünftige Zeiträume gedacht. Frühere Leistungen sind insbesondere kein Indikator für zukünftige Ergebnisse und die Ergebnisse des Unternehmens in dieser Pressemeldung sind kein Hinweis auf – oder eine Schätzung, Prognose oder Vorhersage der – die zukünftigen Ergebnisse des Unternehmens. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind durch diesen vorsorglichen Hinweis ausdrücklich eingeschränkt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

