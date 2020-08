Präventionsangebote im Rahmen der Arbeitskraftabsicherung nutzen

Die Corona-Pandemie stellt Arbeitnehmer hart auf die Probe. Gesundheitsprogramme bei Krankenkassen boomen. Bei der Arbeitskraftabsicherung steht dennoch das Preis-Leistungs-Verhältnis im Vorderung.

Angebote zur Prävention im Rahmen der Arbeitskraftabsicherung werden in Deutschland kaum genutzt: Nur 5 Prozent der Befragten ist Vorsorgemaßnahmen wie zum Beispiel zur Stärkung der mentalen Gesundheit beim Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung besonders wichtig. Das ist das Ergebnis einer Umfrage von YouGov im Auftrag der LV 1871 unter 2.041 Teilnehmern, die im Zeitraum vom 27. bis 29. Mai 2020 durchgeführt wurde. Die Mehrheit achtet hingegen vor allem auf eine schnelle Leistung im Schadenfall (23 Prozent) sowie auf günstige monatliche Beiträge (21 Prozent). Das Potenzial bereits verfügbarer Präventionsangebote im Rahmen der Arbeitskraftabsicherung wird folglich kaum ausgeschöpft.

Angebote der Krankenkassen seit Jahren beliebt

Dagegen bieten die gesetzlichen Krankenkassen seit Jahren Programme zur Gesundheitsförderung an, die von den Versicherten auch rege genutzt werden. Egal ob vergünstigte Sportkurse, Trainings zur Entspannung oder Ernährungscoachings – rund 15 Millionen Menschen in Deutschland nutzen die Angebote pro Jahr. Dieser Wert bewegt sich seit 2011 auf einem konstant hohen Niveau, was für die Bekanntheit und Akzeptanz der Maßnahmen zur Gesundheitsförderung spricht.

Prävention wichtig für die Arbeitskraftabsicherung

„Präventionsangebote gesetzlicher Krankenkassen werden häufig genutzt – bei der Arbeitskraftabsicherung sieht das allerdings anders aus. Das bedeutet eine Lücke von mehreren Millionen Teilnehmern. Sie haben generell Interesse an zusätzlichen Leistungen, vermuten diese jedoch nur bei ihrer Krankenversicherung. In Zukunft wird sich der Abstand verringern. Denn wir bringen unser Spezialwissen rund um die Arbeitskraftabsicherung ein und liefern die passende Unterstützung. Schließlich ist es unser Ziel, die Lebensqualität unserer Versicherten zu steigern, bevor überhaupt ein Schadenfall eintritt“, sagt Sandra John, Leiterin der Risiko- und Leistungsprüfung bei der LV 1871.

Jeder vierte Bundesbürger wird einmal in seinem Leben berufsunfähig. Die Zahl der psychischen Ursachen hat in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich zugenommen. Die LV 1871 spricht deshalb ihre Kunden gezielt an und macht auf bestehende Präventionsangebote aufmerksam. Die LV 1871 bietet beispielsweise psychologische Online-Beratung mit einem Partner an. Dieser unterstützt Versicherungsnehmer vertraulich und anonym, um mit persönlichen Herausforderungen im Alltag besser umgehen zu können.

Lücke des Monats

Mit der „Lücke des Monats" deckt die LV 1871 einmal im Monat Vorsorgelücken auf – mit Infografiken, Bildmaterial und Insights rund um das Thema Altersvorsorge.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

LV 1871

Frau Julia Hauptmann

Maximiliansplatz 5

80333 München

Deutschland

fon ..: 089-55167-0

web ..: https://www.lv1871.de/newsroom

email : presse@lv1871.de



