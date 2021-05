GIGI HADID ist OLIVEDA Fan

GIGI HADID wollte ihre Haut während der Schwangerschaft mit Produkten pflegen, die absolut clean sind – und entschied sich für die holistische Beauty Brand OLIVEDA von OLIVE TREE PEOPLE



GIGI HADID

ist

OLIVEDA-FAN!



In einem Video für vogue.com spricht Gigi über ihre Beauty-Secrets und darüber, dass sie ihre Haut während der Schwangerschaft mit Töchterchen Khai ausschließlich mit Produkten pflegen wollte, die absolut clean sind – und sie sich deshalb für die auf dem hocheffektiven Olivenblattextrakt basierenden, ganzheitlich agierenden Produkte von OLIVEDA entschieden hat.



Wir freuen uns über Gigis Entscheidung – die übrigens nicht nur während Schwangerschaften eine gute ist.

Während der vergangenen 60 Jahre haben Hautallergien, Unverträglichkeiten und Hautkrankheiten um über 600 Prozent zugenommen. Nie zuvor war die Verunsicherung, welches Produkt für welche Haut verträglich ist, größer als heute.



Zu keinem Zeitpunkt sollten mit der täglichen Pflegeroutine Stoffe auf die Haut gelangen, die ihr schaden können. Mehr noch: wir sind uns sicher, dass ausschließlich Produkte auf die Haut gelangen sollten, die zu einhundert Prozent aus wirksamen Inhaltsstoffen bestehen, anstatt wie bei herkömmlicher Kosmetik zu 70 Prozent aus destilliertem – also leblosem – Wasser. Deshalb enthalten unsere Hautpflegeprodukte statt der sonst üblichen Wasserphase unser hoch effektives Elixier aus dem Olivenblatt.



Aufgrund der weltweit einzigartigen Zusammensetzung der Emulsionen ist es OLIVEDA möglich, mit der Intelligenz der Natur zu arbeiten, die die individuelle Beschaffenheit der Haut und ihre aktuellen Bedürfnisse intuitiv erkennt, und sie auf dieser Basis aktiv regeneriert und ausbalanciert.



GIGI Hadid’s Beauty-Secret ist eine außerordentlich kluge naturverbundene Wahl:



OLIVEDA – Clean Beauty, ohne schädigende oder wirkfreie Inhaltsstoffe, dafür 100% pure, hoch effektive Wirkkraft der Natur.

Für mehr Informationen zur unseren Produkten, Presseanfragen, Original-Quotes oder Interviews mit OLIVEDA-Gründer Thomas Lommel kontaktiert uns bitte gern.



Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Oliveda Deutschland GmbH

Frau Daniela Jambrek

Neuer Zollhof 3 3

40221 Düsseldorf

Deutschland

fon ..: 0211-22059269

web ..: http://www.olivetreepeople.com

email : daniela.jambrek@oliveda.com

Vor gut 20 Jahren hat sich OLIVEDA-Gründer Thomas Lommel in einer Lebenskrise mit der Kraft des Olivenbaums selbst therapiert und schließlich mit großer Leidenschaft das erfolgreiche Abenteuer gewagt, ein ganzheitlich ausgerichtetes Unternehmen rund um die sagenhafte Kraft der Olivenbäume zu schaffen. Daraus entstanden die Olivenbaum-Therapie und die darauf aufbauenden Bio-Wirkkosmetik-Linien OLIVEDA, LA DOPE und THE INTUITION of Nature, alle vereint unter dem Dach von OLIVE TREE PEOPLE. www.olivetreepeople.com

