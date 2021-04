Eröffnet: Zaha Hadid Ausstellung „Abstracting The Landscape“ Galerie Gmurzynska Zürich bis 31. Juli 2021

26.April – 31.Juli 2021

Paradeplatz 2 | Zürich

Dame Zaha Hadid verstarb am 31. März 2016, im Alter von nur 65 Jahren, in Miami. Zum 5. Todestag gedenkt die Galerie Gmurzynska der visionären Architekten als Hommage mit einer umfassenden Ausstellung.

Die gemeinsame Überzeugung der Galerie und Zaha Hadid von der russischen Avantgarde zeigte sich erstmals 1992 zufällig bei der monumentalen Ausstellung „The Great Utopia“ im Guggenheim Museum. Zaha Hadid entwarf die Rotunde für das Musuem – sie war der erste Architekt, der mit der Neugestaltung, nach der Architekturikone Frank Lloyd Wright, beauftragt war. Schon früh in ihrer Karriere war ihre unvergleichliche Ästhetik tief inspiriert von Kazimir Malewitsch und den Suprematisten, die 1976 auch das Thema ihrer Abschlußarbeit waren.

Die aktive Zusammenarbeit der Galerie mit Zaha Hadid begann 2010, mit der Idee, eine Symbiose aus ihrem Wissen über die russische Avantgarde und ihrer architektonischen Arbeit, die sich seit der Guggenheim-Ausstellung weiter entwickelt hat, herzustellen. Das Ergebnis war 2010 die Ausstellung „Zaha Hadid and Suprematism“ in der Galerie Gmurzynska am Paradeplatz in Zürich. Die enge persönliche Zusammenarbeit der Galerie mit Zaha Hadid wärte bis zu ihrem Tode.

Die Ausstellung und das Buch, das in Zusammenarbeit mit Hatje Cantz veröffentlicht wurde, waren weltweit ein großer Erfolg. Auf diese erste Zusammenarbeit mit Zaha folgten viele weitere Ausstellungsprojekte, unter anderem bei der Art Basel. Anlässlich der wichtigen Malewitsch-Retrospektive, 2014 in der Tate London, wurde die Stararchitektin gebeten, an einer umfassenden BBC Dokumentation über Malewitsch mitzuarbeiten. Teil dieser Dokumentation war ein Interview mit Mathias Rastorfer, CEO der Galerie Gmurzynska und Zaha Hadid, über Malewitsch und die Natur der Architektur und der Kunst.

Das von Zaha Hadid komplett geplante Abschlussprojekt sollte erneut die spannungsreiche Entwicklung ihrer Architektur im Kontext eines anderen grundlegenden modernen Meisters zeigen: Kurt Schwitters. Die umfassende Ausstellungsarchitektur, sowie auch die Auswahl der Werke von Schwitters, wurden von Hadid gewissenhaft geplant und stringent kuratiert.

Die neueste Ausstellung in der Galerie Gmurzynska mit dem Titel „Abstracting The Landscape“ wurde mit demselben Team konzipiert und gestaltet, mit dem die Galerie bereits seit 2010 Zaha Hadid-Ausstellungen geplant und durchgeführt hat. Es war für alle Beteiligten, eine fruchtbare und euphorische Zusammenarbeit, für die die Galerie Gmurzynska dem großartigen Zaha Hadid Design- und Archivteam vom Herzen dankt.

Im Geiste der langfristigen Zusammenarbeit und dem höchsten Respekt für ihre fanatstische Vision wurden historische Projekte mit Modellen und Zeichnungen sowie skulpturale Objekte, die seit ihrem Tod realisiert wurden, individuell ausgewählt, um in ein außergewöhnliches Bodenobjekt, mit Hadids besten Design-entwürfen, integriert zu werden. Die Ausstellung wird auch spezifische Objekte und Skizzen von verschie-denen Orten, sowie nie zuvor ausgestellte Entwürfe, zeigen.

Für weitere Informationen zur Ausstellungen, der Künstlern der Galerie und der Galerie:

www.gmurzynska.com

26.April – 31.Juli 2021

Paradeplatz 2 | Zürich



Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ziererCOMMUNICATIONS GmbH

Frau Annette Zierer

Effnerstraße 44-46

81925 München

Deutschland

fon ..: +49-89-356 124-88

web ..: https://www.zierercom.com/

email : annette.zierer@zierercom.com

ziererCOMMUNICATIONS ist für marktführende Unternehmen in der Tourismus-und Luxusgüterbranche tätig, betreut Top-Events im In-und Ausland und ist kompetenter Ansprechpartner, wenn es um Kultur & Lifestyle geht. Die Agentur mit Sitz in München wurde im Jahr 2001 von Annette Zierer gegründet

Pressekontakt:

ziererCOMMUNICATIONS GmbH

Frau Annette Zierer

Effnerstraße 44-46

81925 München

fon ..: +49-89-356 124-88

email : annette.zierer@zierercom.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Conico erhält grünes Licht für diesjährige Feldsaison auf Grönland