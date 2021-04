Die Kunstmesse ART INTERNATIONAL ZURICH 2021 zeigt aktuelle Positionen der zeitgenössischen Kunst

Die internationale Messe für Kunst in Zürich vom 30. September bis 3. Oktober 2021

ART INTERNATIONAL ZURICH ist eine öffentliche Verkaufs- und Fachmesse, gegründet 1999. Die jährlich stattfindende Kunstmesse bietet einen breiten Überblick über die zeitgenössische Kunst. Dabei ist ART INTERNATIONAL ZURICH nicht nur ein Kunstmarktplatz, sondern auch ein Forum für regen Austausch.

ART INTERNATIONAL ZURICH

23. Messe für zeitgenössische Kunst

30. Sept. “ 3. Okt. 2021

Puls 5, Zürich / Schweiz

Infos:

info@art-zurich.com

https://art-zurich.com/besuchen

https://art-zurich.com/presse

Eine internationale Kunstmesse für Zürich:

Seit ihrer Gründung 1999 als Kunstmesse, bei der die persönliche Begegnung im Vordergrund steht, hat sich die ART INTERNATIONAL ZURICH zu einem der wichtigsten Schweizer Marktplätze für neue und zeitgenössische Kunst entwickelt.

ART INTERNATIONAL ZURICH ist nicht nur ein Kunstmarktplatz, sondern auch ein Forum für individuellen Austausch und Kommunikation in einem anspruchsvollen Ambiente. Die Messe ist ein Treffpunkt für Galeristen, Sammler, Künstler und ein kunstinteressiertes Publikum.

Die Faszination der ART INTERNATIONAL ZURICH liegt vor allem in der Vielfalt der Exponate – von klassischen Ausdrucksformen wie Malerei und Skulptur bis hin zu Multimedia, Fotografie und Installationen. Es werden figurative und abstrakte, konzeptionelle und impulsive Arbeiten in kleinen bis grossen Formaten präsentiert.

Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein breites Spektrum an Exponaten, das von den klassischen Ausdrucksformen der Malerei und Skulptur bis hin zu Multimedia, Fotografie und Installationen reicht.

Figurative und abstrakte, konzeptionelle und spontane Arbeiten werden in kleinen bis grossen Formaten, von neuen oder etablierten Künstlern, zu niedrigen bis hohen Preisen präsentiert.

Mit ihrem innovativen Ausstellungskonzept wird die ART INTERNATIONAL ZURICH zur Entdeckermesse. Moderne und junge Kunst wird hier auf erfrischend entspannte Art und Weise präsentiert.

Kunststadt Zürich:

Zürich ist die Kultur- und Wirtschaftshauptstadt der Schweiz – im Herzen Europas und im Zentrum der Schweiz. Auch für Kunsthändler gehört Zürich zu den beliebtesten Städten der Welt. Typisch für Zürich ist die Dichte an Galerien. Zürich beherbergt mehr als 100 Galerien und dazu zahlreiche Auktionshäuser. Zürich war Ausgangspunkt, Basis und Zwischenstation für avantgardistische Schriftsteller und Künstler.

ART INTERNATIONAL ZURICH 2021 findet in der Eventarena PULS 5 statt – einer umgebauten und denkmalgeschützten Giessereihalle inmitten des lebhaften Trendquartiers Zürich West. Die historische Messehalle mit dem angrenzenden Turbinenplatz steht für das Herz von Zürich-West. Die Halle hat ihre historische Ausstrahlung und Atmosphäre beibehalten. Spannende Industriearchitektur in einer grossen Halle mit viel Tageslicht wird auch 2021 den modernen und stimmungsvollen Rahmen für die ART INTERNATIONAL ZURICH bilden.

Pandemie-Situation:

Ein an die aktuelle gesundheitliche und rechtliche Situation angepasstes und im Jahr 2020 erfolgreich erprobtes Schutzkonzept wird auf der Veranstaltung in 2021 umgesetzt.

Auch in der Corona-Pandemie wurde die Schweizer Kunstmesse ART INTERNATIONAL ZURICH – dieses Jahr zum 22. Mal – erfolgreich in der historischen Giessereihalle Puls 5 präsentiert. Die ART INTERNATIONAL ZURICH ermöglichte so den Ausstellern, den notwendigen und inspirierenden Kontakt zum Publikum zu pflegen. Die Besucher freuten sich, im Jahr 2020 eine Kunstmesse „live“ erleben und Kunstwerke direkt erwerben zu können. Die Messe ART INTERNATIONAL war einmal mehr ein gesellschaftliches Highlight im Zürcher Event- und Kulturkalender. Wie wichtig solche Plattformen für kreative Menschen sind, wurde in vielen Gesprächen deutlich. Nach einem langen Jahr ohne Kunstmessen und sehr wenigen Ausstellungen war diese Kunstmesse ein mutiges und gelungenes Statement für die sichere Durchführung von Veranstaltungen.

Die Veranstalter gehen aus dieser Krise erfahren und motiviert hervor und blicken mit Zuversicht auf 2021 und 2022.

