Frühlingsauktion am 24.4.2021 des Kunst & Auktionshauses W. Ginhart wieder live online

Unser Kunst & Auktionshaus sucht laufend interessante, sammelwürdige Kunstobjekte aller Art. Die Objekte werden kostenlos geschätzt und in den regelmäßig stattfindenden Auktionen angeboten.

Der Erfolg der letzten Auktionen zog eine Fülle von Einlieferungen nach sich, so dass wir einen außerordentlich qualitätsvollen Katalog zusammenstellen konnten.

Unsere nächste Auktion findet am 24. April 2021 um 13 Uhr statt.

Den Auftakt macht das Tafelsilber. Zu den Highlights zählen einige bezaubernde Ansichten des Tegernsees von Hubert Kaplan sowie eine umfangreiche Sammlung exquisiten Meissner Porzellans.

Unter der Sparte Glas stechen vor allem Kunstwerke der französischen Firmen hervor: neben Vasen von Émile Gallé und Figuren von Marius Sabino werden Lampen der Firma Nancy und Amalric Walter aufgerufen.

Seltene Krüge aus dem 17. Jahrhundert aus Annaberg werden die Sammler hochwertiger Fayencen begeistern. Unter den kostbaren Schmuckteilen und Uhren fällt vor allem eine Uhr der Firma Chopard mit 4 ct Diamantbesatz auf, wie auch eine reich besetzte Art Déco-Brosche in Form einer Schleife und ein Solitärring mit über 3 ct Diamantbesatz sowie eine Sammlung an Taschenuhren. Sakrale Kunstwerke, Gemälde und Bronzeskulpturen warten auf Sie!

Sie können unsere Auktion live online über das Internet mitverfolgen und online mitbieten. Natürlich können Sie, wie gewohnt, Ihre Gebote auch telefonisch oder schriftlich abgeben.

Der Katalog ist online abrufbar unter www.ginhart.de und auch der Nachverkauf findet ausschließlich über unsere Homepage statt.

Wir hoffen, dass wir mit unserer Auswahl Ihren Geschmack getroffen haben und wünschen Ihnen viel Freude beim Stöbern und Mitbieten.

Ihr Walter Ginhart und Team

„Kunst ist der Weg, die Seele zu erfreuen…“

Unter diesem Motto steht das Kunst & Auktionshaus in Tegernsee, Steinmetzplatz 2 – 3, sowie unsere Auktions-Galerie in Rottach-Egern, Nördliche Hauptstraße 6.

Im Kunst & Auktionshaus ist es möglich, Objekte entweder im Frei-Verkauf oder bei einer der vierteljährlich stattfindenden Auktionen zu erwerben. Aus Sammlungs- und Nachlass- Auflösungen stellen wir für Sie die qualitativ hochwertigsten Objekte zusammen, um Ihnen eine reichhaltige und interessante Auswahl in zwei Etagen des Auktionshauses anbieten zu können.

Mit über 30jähriger Erfahrung und durch umfangreiches Wissen um Ursprung, Herstellungsweise und Qualität eines Objektes, ist bei kostenloser Beratung und Einschätzung viel Interessantes darüber zu erfahren. Bringen Sie uns Ihre „Schätze“ – Sie sollten keine Scheu haben zu fragen, wenn Sie etwas besitzen, von dem Sie mehr wissen möchten…

Pressekontakt:

Auktionshaus Ginhart

Herr Walter Ginhart

Steinmetzplatz 2 – 3

83684 Tegernsee

fon ..: 08022 – 18834-0

web ..: http://www.ginhart.de

email : info@ginhart.de

