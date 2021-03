Inspiring Legal präsentiert innovative Legal & Compliance-Workflows auf der Legal Live 2021

Präsentation von Inspiring Legal während der Online Konferenz Legal Live 2021

Ein besonders effizienter und schlanker Ansatz für das Legal & Compliance Operations Management steht im Mittelpunkt der Präsentation von Inspiring Legal während der Online-Konferenz Legal Live 2021 (23. bis 25. März 2021 unter https://legal-live.net). Hier zeigt Inspiring Legal, wie Rechts- und Compliance-Abteilungen in Unternehmen Best Practices in der Servicebereitstellung implementieren und nutzen können, die sich in den Bereichen IT-Services, HR, Kundenservice und anderen Servicebereichen seit langem bewährt haben. Mit diesem Ansatz können Unternehmen ihre Rechts- und Compliance-Teams von den meisten Aufgaben mit geringem Risiko und signifikantem Volumen entlasten, indem sie einen hohen Grad an Automatisierung und Self-Service-Funktionen einführen. Hinter Inspiring Legal stehen die iTSM Group, ein internationaler Spezialist für digitale Transformation im Enterprise Service Management, und smartvokat, der Experte für Legal Service Delivery.

Das Hauptziel von Inspiring Legal ist es, Unternehmen auf zwei Arten zu helfen: Erstens Prozesse zu vereinfachen, und zweitens die häufigsten Probleme von Rechts- und Compliance-Teams zu lösen:

o Überlastung mit Standardanfragen

o inkonsistente und unstrukturierte Kommunikation

o fehlende Metriken und – als Folge davon – fehlende Zeit und Ressourcen zur Unterstützung strategischer Unternehmensinitiativen

Mit einem auf unternehmensweiten Workflows basierenden Betrieb unterstützt Inspiring Legal Innovation und Agilität bei der Erbringung von Rechts- und Compliance-Dienstleistungen und führt gleichzeitig ein neues Maß an Konsistenz, Verantwortlichkeit und Dokumentation ein.

Vom Konzept bis zum Managed Service

„Viele Berater geben Ratschläge, wie man den Legal- und Compliance-Betrieb rationalisieren kann, und andere offerieren ihre IT-Tools“, sagt Ignaz Füsgen, Geschäftsführer von smartvokat und Inspiring Legal„. Dadurch entsteht oft eine Lücke zwischen der konzeptionellen Prozessabbildung und der tatsächlichen Umsetzung, was zu Inkonsistenzen und höheren Projektbudgets führt. Mit Inspiring Legal schließen wir diese Lücke und bieten eine umfassende End-to-End-Lösung vom Prozessdesign über die Planung und Implementierung bis hin zu Managed Services, wenn gewünscht.“

„Compliance ist weltweit zu einem der Eckpfeiler des Geschäftsbetriebs geworden. Um Compliance rund um die Uhr sicherzustellen, benötigen Unternehmen einen strukturierten Ansatz und eine umfassende Automatisierung“, ergänzt Chiara Giuliani, Product Domain Lead Inspiring Legal und ServiceNow Engagement Manager & Process Consultant bei der iTSM Group. „Mit unserer umfangreichen Erfahrung und unserem detaillierten Wissen über die Now-Plattform von ServiceNow kann Inspiring Legal helfen, den Weg zu deutlich effizienteren Abläufen und schlankeren Audit-Prozessen zu ebnen.“

Service Management trifft Legal Tech

Inspiring Legal vereint das Expertenwissen und die langjährige Erfahrung zweier Unternehmen in ihren jeweiligen Bereichen: Die Expertise der iTSM Group im Bereich der digitalen Transformation im Enterprise Service Management und die langjährige ServiceNow-Erfahrung als ServiceNow-Elite-Partner werden ergänzt durch die weitreichende Erfahrung von smartvokat im juristischen Prozessmanagement und deren Implementierungsmethoden für Legal-Tech-Projekte. Das Joint Venture kann auf mehr als 120 erfahrene Business Consultants, Technologen und Prozessspezialisten zurückgreifen, um strategisches Prozessdesign, Planung, Implementierung und den Betrieb von ServiceNow-basiertem Legal & Compliance Operations Management zu unterstützen.

Auf der Legal Live veranstaltet Inspiring Legal eine Podiumsdiskussion zum Thema „Legal & Compliance Workflows in Zeiten der Unsicherheit – Chancen und Herausforderungen“ (23. März, 17:30 Uhr MEZ) sowie zwei Workshops zu den Themen „Digitalisierung der Unternehmensrechtsabteilung“ (24. März, 11:30 Uhr MEZ) und „Trends im juristischen Projektmanagement“ (25. März, 10:30 Uhr MEZ). Ergänzt werden diese durch eine Workflow-Präsentation (General Legal Request und Third Party Vendor Due Diligence – 25. März, 17:15 Uhr MEZ).

Weitere Informationen unter:

https://inspiring-legal.com

info@inspiring-legal.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

iTSM Group

Herr Siegfried Riedel

Am Kuemmerling 21-25

55294 Bodenheim

Deutschland

fon ..: + 49 61 35 93 34 0

fax ..: + 49 61 35 93 34 22

web ..: https://www.itsmgroup.com/

email : itsm@prolog-pr.com

Pressekontakt:

Prolog Communications GmbH

Herr Achim Heinze

Sendlinger Straße 24

80331 München

fon ..: +49 89 800 77-0

web ..: https://www.prolog-pr.com

email : achim.heinze@prolog-pr.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Raelisten sind bemüht, aus jedem Tag einen Internationalen Tag des Glücks zu machen