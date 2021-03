Kfz-Gutachter in Stuttgart: Nach einem Unfall in sicheren Händen

Unfallgeschädigte finden im KFZ-Ingenieurbüro Eren Altan in Stuttgart einen zuverlässigen Ansprechpartner, wenn es darum geht, Schadensersatzansprüche bei der Versicherung geltend zu machen.

Wenn es zu einem Autounfall kommt, kann das für Betroffene eine sehr schwierige Situation sein. Dann ist es gut, einen zuverlässigen Ansprechpartner wie das KFZ-Ingenieurbüro Eren Altan in Stuttgart zu haben. Erfahrene Mitarbeitende bieten hier umfassende Leistungen im Bereich der Kfz-Begutachtung an.

Kfz-Gutachten unabhängig und kundenorientiert

Das KFZ-Ingenieurbüro Eren Altan ist die richtige Adresse nach einem Verkehrsunfall und unterstützt Betroffene bei der Begutachtung ihres Fahrzeuges. Ein umfassendes Kfz-Gutachten ist die Voraussetzung für einen schnellen, zuverlässigen und maximalen Schadensersatz durch die gegnerische Versicherung. Weiterhin gehören Wertgutachten, technische Gutachten und die Beweissicherung nach einem Unfall zu den Kernkompetenzen des Kfz-Büros.

Aber auch das Abschleppen von Fahrzeugen sowie die Vermittlung an eine Werkstatt, sofern zur Begutachtung eine Hebebühne notwendig ist, gehören zum Leistungsspektrum. Darüber hinaus bestimmen Eren Altan und sein Team auf Wunsch die Höhe des Nutzungsausfalls eines beschädigten Fahrzeugs – Zahlungen, von denen viele gar nicht wissen, dass sie ihnen zustehen. Das KFZ-Ingenieurbüro Eren Altan arbeitet dabei unabhängig, sodass es sich voll und ganz auf die Belange seiner Kunden und Kundinnen konzentrieren kann.

Hochwertige Arbeit schnell umgesetzt

Das Kfz-Sachverständigenbüro aus Stuttgart sichert seinen Kunden und Kundinnen immer hochwertige Arbeit zu. Rechtliche Themen sind stets im Wandel, sodass es hier unabdingbar ist, sich kontinuierlich weiterzubilden. Eren Altan und sein Team sind in diesem Punkt immer up to date. Doch das Kfz-Büro arbeitet nicht nur zuverlässig und professionell, sondern auch schnell. Termine beim Kunden oder der Kundin sind hier flexibel und kurzfristig möglich. Gutachten können innerhalb von 24 Stunden erstellt werden.

Der Ansprechpartner in Stuttgart um Umgebung

Mit Firmensitz in der Bolzstraße 6 direkt am Stuttgarter Schlossplatz ist das KFZ-Ingenieurbüro Eren Altan Ansprechpartner für Kunden und Kundinnen im Großraum Stuttgart, so auch in angrenzenden Stadtbezirken wie Birkach, Zuffenhausen und Wangen. Eine weitere Geschäftsstelle befindet sich in Schwäbisch Gmünd im Sulzbachweg 47.

Erreichbar ist das Kfz-Sachverständigenbüro telefonisch unter 0173/6762784, per E-Mail unter kontakt@kfzsv-altan.de oder via WhatsApp unter der Nummer +491736762784. Das Büro ist Montag bis Freitag von 08:30 Uhr bis 19:00 Uhr und an Samstagen von 10:00 Uhr bis 19:00 Uhr geöffnet.

